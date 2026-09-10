יחידת התביעות המשטרתית הגישה כתב אישום נגד בן 16, תושב אביגיל שבמועצה האזורית הר חברון, שתועד תוקף ומכה עם מוט פלסטיני קטוע רגל המסתייע בקביים. אחרי שנפתחו נגדו מתחילת השנה שני תיקים נוספים "מאירוע אלימות", ביקשה המשטרה מבית המשפט להורות על שחרורו בתנאים מגבילים והמשך שהייתו במעצר בית.
בתיעוד התקיפה - שהופץ גם בעולם - נראים שני חובשי כיפות בפנים גלויות, כשהנאשם אוחז במוט ברזל ומטיח אותו על גבו של הפלסטיני שהתכופף להרים את אחד הקביים שלו. רגלו של הפלסטיני נקטעה לאחר שירה בו מתנחל אחר ליד ביתו.
במשטרה אמרו כי לאחר שהושלמו פעולות החקירה שהתנהלה במחוז ש"י בגין מעורבותו של הנער בכמה מקרים, בהם היזק לרכוש, נהיגה ללא רישיון ועבירות אלימות, בהן גם תקיפת הפלסטיני קטוע הרגל, הוגש נגדו כתב האישום.
ב-22 באוגוסט עצרו שוטרי תחנת חברון שבמרחב יהודה של המשטרה את הנאשם. מעצרו הוארך בבית המשפט מעת לעת ובמועד בגשת הצהרת תובע על הכוונה להגיש את כתב האישום, הוסכם על שחרורו למעצר בית.
לפי כתב האישום, כאמור, נגד הנער נפתחו מתחילת השנה שני תיקים נוספים מ"אירועי אלימות" והיזק לרכוש. במשטרה טענו כי במקרה האחרון באוגוסט, בשעות הצהריים, הוא "ניצל את היעדרותו של בעל החווה שבה מתנדב ונטל יחד עם צעיר נוסף את טרקטור החווה (ריינג'ר) והחלו נוסעים בו בציר סובב החווה על אף שלא הוציא רישיון נהיגה כחוק מימיו".
בהמשך, הגיעו השניים לשביל סמוך לביתו של הפלסטיני, התעמתו איתו, איימו עליו ועל בני ביתו ותקפו אותם. בשלב מסוים, ניגש הנער לקטוע הרגל, עמד מולו בצורה מאיימת כשהוא אוחז בלום ברזל, הורה לו לזוז מדרכו ודחף את הקב באמצעות רגלו השמאלית, זאת מול צעקותיו של הפלסטיני שביקש מהנער לעזוב את ביתו. אז, בין היתר דחף הנער את קטוע הרגל באמצעות ידו השמאלית, תקף אותו בגופו - ותועד גם מכה אותו בגבו עם הלום.
בעקבות מעשיו אלו ונוספים, הואשם הנער בשימוש ברכב ללא רשות, נהיגה ללא רישיון מעולם וללא ביטוח, איומים ותקיפה סתם במספר מקרים והיזק לרכוש במזיד. לצד כתב אישום זה שהוגש, ביקשה כאמור אמש התביעה המשטרתית להורות על שחרורו בתנאים מגבילים, המשך מעצר הבית.