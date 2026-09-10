בתיעוד התקיפה - שהופץ גם בעולם - נראים שני חובשי כיפות בפנים גלויות, כשהנאשם אוחז במוט ברזל ומטיח אותו על גבו של הפלסטיני שהתכופף להרים את אחד הקביים שלו. רגלו של הפלסטיני נקטעה לאחר שירה בו מתנחל אחר ליד ביתו.

בתיעוד התקיפה - שהופץ גם בעולם - נראים שני חובשי כיפות בפנים גלויות, כשהנאשם אוחז במוט ברזל ומטיח אותו על גבו של הפלסטיני שהתכופף להרים את אחד הקביים שלו. רגלו של הפלסטיני נקטעה לאחר שירה בו מתנחל אחר ליד ביתו.

בתיעוד התקיפה - שהופץ גם בעולם - נראים שני חובשי כיפות בפנים גלויות, כשהנאשם אוחז במוט ברזל ומטיח אותו על גבו של הפלסטיני שהתכופף להרים את אחד הקביים שלו. רגלו של הפלסטיני נקטעה לאחר שירה בו מתנחל אחר ליד ביתו.

לפי כתב האישום, כאמור, נגד הנער נפתחו מתחילת השנה שני תיקים נוספים מ"אירועי אלימות" והיזק לרכוש. במשטרה טענו כי במקרה האחרון באוגוסט, בשעות הצהריים, הוא "ניצל את היעדרותו של בעל החווה שבה מתנדב ונטל יחד עם צעיר נוסף את טרקטור החווה (ריינג'ר) והחלו נוסעים בו בציר סובב החווה על אף שלא הוציא רישיון נהיגה כחוק מימיו".

לפי כתב האישום, כאמור, נגד הנער נפתחו מתחילת השנה שני תיקים נוספים מ"אירועי אלימות" והיזק לרכוש. במשטרה טענו כי במקרה האחרון באוגוסט, בשעות הצהריים, הוא "ניצל את היעדרותו של בעל החווה שבה מתנדב ונטל יחד עם צעיר נוסף את טרקטור החווה (ריינג'ר) והחלו נוסעים בו בציר סובב החווה על אף שלא הוציא רישיון נהיגה כחוק מימיו".

לפי כתב האישום, כאמור, נגד הנער נפתחו מתחילת השנה שני תיקים נוספים מ"אירועי אלימות" והיזק לרכוש. במשטרה טענו כי במקרה האחרון באוגוסט, בשעות הצהריים, הוא "ניצל את היעדרותו של בעל החווה שבה מתנדב ונטל יחד עם צעיר נוסף את טרקטור החווה (ריינג'ר) והחלו נוסעים בו בציר סובב החווה על אף שלא הוציא רישיון נהיגה כחוק מימיו".