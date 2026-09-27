מאבטחו לשעבר של איסמעיל הנייה , מנהיג חמאס וראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור ש חוסל בטהרן ב-2024, קיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה ב-2015 - ואשתקד תכנן פיגוע נגד יהודים על אדמת אירופה לקראת יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר. כך פרסם אמש (שבת) ה"סנדיי טיימס" הבריטי. המאבטח, שהוא גם בנו של בכיר בחמאס, מזוהה לאורך הכתבה רק בשם "מר X" שכן שמו אסור בפרסום מסיבות משפטיות.

לפי מקורות ביטחוניים וראיות שבידי העיתון, "X" היה חלק ממערך האבטחה של הנייה כבר משנת 2006, כשחמאס ניצח בבחירות בעזה ובהמשך השתלט על הרצועה. לפי הדיווח, בין 2009 ל-2012 "X" גם עבר דרך מצרים ואף נעצר שם, אחרי שקושר להפעלת מנהרה ששימשה להברחת נשק וזהב לעזה. ב-2012 עזב את הרצועה. תנועותיו בתקופה שלאחר מכן אינן ידועות, עד שהגיע לבריטניה. בדיווח הודגש כי על אף שעברו היה ידוע, ב-2015 ביקש מעמד של פליט, קיבל אישור ממשרד הפנים להישאר במדינה, ואחרי שהשתקע עם אשתו וילדיו קיבל גם אזרחות בריטית.

גלריה הנייה מוקף בדגלי חמאס בעזה ב-2012. עברו של המאבטח לא מנע את ההתאזרחות בבריטניה ( צילום: רויטרס )

ב"סנדיי טיימס" נכתב כי "X" פעל במסווה של יועץ מחשוב והתגורר בפרברי עיר אנגלית גדולה. צוין כי הוא שינה את שמו כמה פעמים והציג כלפי חוץ מצג של חיים שגרתיים, שבמסגרתם השתתף בהפגנות נגד ישראל, דירג בתי עסק ברשת והקים חברות. בחודש נובמבר האחרון הוא נעצר בלונדון - אחרי שהמוסד ושירותי המודיעין בגרמניה גילו כי הוא תכנן לפגוע במרכזים קהילתיים של יהודים, בדיפלומטים ישראלים ובהפגנות פרו-ישראליות בגרמניה או באוסטריה.

לפי הדיווח, בפעילות משותפת של גרמניה, אוסטריה, דנמרק ובריטניה נעצרה חוליה המורכבת משבעה חשודים, כשבין השאר נתפס רובה AK47 (קלצ'ניקוב) ותחמושת. בגרמניה "X" מואשם בהברחת כלי נשק, כולל אקדחים ותחמושת, למתקן אחסון בווינה. עוד נכתב שהוא הקליט סרטון שבו הופיע רעול פנים וחמוש לצד דגל חמאס, ותיאר את הפיגוע המתוכנן כ"מעשה נקם" בשם הזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מקור ברשויות אכיפת החוק טען כי הוא היה דמות "חיונית" בתכנון, אך לא פירט מעבר לכך.

אם יורשע, "X" ירצה עונש מאסר בבריטניה, ולאחר מכן יעמוד בפני הסגרה לגרמניה. אחד הגורמים שצוטטו בדיווח של ה"סנדיי טיימס" תיאר את "X" כ"נכס בכיר" של חמאס, וסיפר כי הוא ניצל את הדרכון הבריטי שלו כדי לבקר בטורקיה ובקטאר, שכידוע מארחות את מנהיגי הארגון ומהוות מרכזים עבור פעילותו. בכתב האישום, שהושג לראשונה על ידי ה"בילד" הגרמני, נטען כי ביולי 2025 הוא העביר חמישה אקדחים, תחמושת, כובעי צמר וכפפות מברלין לווינה. כעבור חודש, נטען כי קיבל 100 כדורי תחמושת, וכעבור כמה שבועות נוספים אחד משותפיו השיג דגם יוגוסלבי של קלצ'ניקוב, שמונה אקדחים ו-600 קליעים.

פרו-פלסטינים מפגינים בלונדון, 2025 ( צילום: רויטרס /REUTERS/Jack Taylor )

באחד מהיעדים שעליהם פשטה המשטרה אותר הסרטון שצילם "X", ובדיווח נטען כי נראה שהוא צולם בווינה. הוא אמר בו כי המתקפה מציינת את יום השנה השני ל-7 באוקטובר, מה שסייע לרשויות בגרמניה להבין את מניעיו ואת התזמון. עוד צוין כי בין העצורים שניים היו אזרחי גרמניה, שלושה לבנונים, אזרח בולגריה ואדם נוסף אזרח דנמרק.

לא ברור האם הוא התכוון להשתתף ישירות בפיגוע שהיה אמור להתרחש לפי החשד בברלין או בווינה. על אף שלא פורט באופן מדויק כיצד סוכלו התוכניות של המפגעים, בדיווח נכתב כי אחד מהחשודים היה "נכס" של המודיעין הגרמני ש"יצא משליטה" והסתיר מידע על היקף תפקידו. גם על אודות אותו "נכס" לא פורסמו פרטים נוספים.