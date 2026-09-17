בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר שש שנות מאסר על פרופ' אריה לוין, גסטרואנטרולוג ילדים ולשעבר מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה לילדים בבית החולים וולפסון, שהורשע במסגרת הסדר טיעון באונס אימו של אחד ממטופליו, במעשים מגונים בשתי מטופלות ובשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות ביקשה לגזור עליו 13 שנות מאסר. לוין הודה בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה בין הצדדים בנוגע לעונש. בנוסף, הוא הפקיד 750 אלף שקלים כפיצוי לנפגעות לפני הדיון, והתחייב לבטל לצמיתות את רישיונו ולא לעסוק עוד ברפואה.