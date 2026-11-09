שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד נפגש בווינה עם בכירי מפלגת הימין הקיצוני האוסטרית, בעלת השורשים הנאציים, מפלגת החירות FPÖ. מדובר במפגש ראשון מסוגו בין שר ישראלי לבכירי המפלגה שבאופן רשמי מוחרמת על ידי ישראל.

בשנתיים האחרונות מקיים שיקלי מגעים עם יו"ר מפלגת "הפטריוטים" האירופית, הראלד וילימסקי, שקשורה למפלגת החירות האוסטרית. המפגש התקיים לאחר נאום תקדימי של יו"ר מפלגת החירות האוסטרית, הרברט קיקל, בחודש ספטמבר האחרון, שבו הוא התנצל בפני העם היהודי על עברה של מפלגתו, הכריז על אימוץ מלא של הגדרת האנטישמיות של IHRA והביע תמיכה בהעברת שגרירות אוסטריה בירושלים.

שיקלי וקלנר עם בכירי מפלגת החירות ( צילום: אוריאל גרינברג )

שיקלי הגדיר את אותו נאום כ"חציית הרוביקון" ביחסי המפלגה עם ישראל והעם היהודי. במסגרת הביקור קיים השר שיקלי פגישה עם יו"ר הפרלמנט האוסטרי מטעם ה-FPÖ ולטר רוזנקרנץ (מספר 2 במפלגת החירות - א"א) - פגישה ראשונה מסוגה של שר ישראלי - שבה השתתפו גם וילימסקי, חבר הכנסת אריאל קלנר ונשיא הקהילה היהודית אלי רוזן.

לאחר הפגישה ערכו הקבוצה אף סיור בבית הפרלמנט האוסטרי. במהלך הפגישה התייחס השר שיקלי לתהליך ההתקרבות שהוביל בשנתיים האחרונות מול בכירי מפלגת החירות האוסטרית ולמערכת האמון שנבנתה בין הצדדים. השר הביע ביטחון כי בדומה לקשרים המוצלחים שיצר עם מפלגת VOX בספרד ועם מפלגת RN בצרפת, גם שיתוף הפעולה הנוכחי "יישא פרי".

הצדדים דנו בהעמקת לימודי השואה במערכת החינוך האוסטרית ובקידום תוכניות משותפות למאבק באנטישמיות. השר שיקלי הדגיש את חשיבות בניית הגשרים בין העמים באמצעות חינוך, ועמד על הערכים המשותפים של לאומיות, קהילה ומשפחה, כבסיס לשיתוף הפעולה. "בלי המאמץ והקשר בשנים האחרונות של שיקלי זה לא היה קורה", הודה לו וילימסקי.

השר שיקלי גם השתתף בהמשך היום בטקס לציון ליל הבדולח בעיר גראץ שבאוסטריה יחד נציג ה-FPÖ. שיקלי תיאם את קיומן של הפגישות עם שר החוץ גדעון סער. הוא גם נועד בביקורו עם שגריר ישראל באוסטריה דוד רוט.

שיקלי מסר כי "שמחתי לקיים ביקור רשמי ראשון מסוגו בפרלמנט האוסטרי ולהיפגש עם בכירי מפלגת החירות האוסטרית (FPÖ). הביקור הוא שיאו של תהליך מדיני מאומץ שהובלתי בשנתיים האחרונות, שהגיע לשיאו בנאום היסטורי של יו"ר המפלגה, הרברט קיקל. זה חלק משינוי מדיני רחב שהובלתי לאורך הקדנציה, שבמסגרתו שברה ישראל חרם בן עשרות שנים ופתחה בדיאלוג עם מפלגות הימין הריבוני באירופה".

"ההבנה של אתגר השמאל הפרוגרסיבי והאיסלאמונאציזם היא הבסיס לשותפות שלנו עם המפלגות השמרניות הריבוניות באירופה. הן ההזדמנות האחרונה של מדינות הלאום לעצור את הסחף, לפני שמגיעים לנקודת האל-חזור". בתשובה לשאלה מדוע בחר לקיים פגישה כזו בזמן ממשלת מעבר, השיב דוברו שהוא "עבד על זה במשך שנתיים".