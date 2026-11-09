שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר תקף את ה"ניו יורק טיימס" בנאום בכינוס שליחי חב"ד בניו ג'רזי, והאשים את עורכיו בהכשרת הקרקע לרצח עם נוסף נגד יהודים. לייטר סיפר כי בפגישה עם 21 מעורכי העיתון, שהאשימו לדבריו את ישראל ברצח עם ובהרעבת תושבי עזה, הרגיש שהם משמשים "השופט, חבר המושבעים וכיתת היורים". הוא השווה את התנהלותם להסתה האנטישמית שקדמה לשואה: "הסיבה שהם מאשימים אותנו ברצח עם היא כדי להכין את רצח העם הבא נגדנו. היטלר לא צמח בחלל ריק. קדמו לו עשרות שנים של דמוניזציה ושלילת הלגיטימיות של היהודים".