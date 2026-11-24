האפיפיור המנוח פרנציסקוס , ש נפטר אשתקד בגיל 88 , ראה את "שערי הגיהינום" כשהבין את היקפי שערוריית ההתעללות המינית של אנשי הכמורה שבה הסתבכה הכנסייה הקתולית, ובנוסף חווה לאורך כהונתו "חזיונות מיסטיים של השטן". את הפרטים יוצאי הדופן הללו פרסם היום (שלישי) הוותיקן - במסגרת קטעים מספר חדש שיצא לאור תחת השם "יומנו הפרטי של האפיפיור פרנציסקוס".

היומן חושף גם כי האפיפיור חווה משבר רוחני עמוק בשנים 2021–2022, הקשור לפיתויים שלו "להפעיל כוח בלתי-מרוסן וכל יכול". לפי היומנים, הוא התגבר על המשבר בכך ש"הפקיד את עצמו לחלוטין בידי האל".

גלריה פרנציסקוס ב-2018 - שנה שבה לטענתו "נפגש עם השטן" אחרי ביקור בצ'ילה ( צילום: AFP )

הספר, שיצא לאור ברחבי העולם בכמה שפות, מציע מבט אישי מעמיק על מחשבותיו ורגשותיו של פרנציסקוס, וחושף את פחדיו, חוסר הביטחון שלו, חלומותיו והפיתויים שאיתם התמודד. הוא מציג אותו כמי שמחמיר עם עצמו באופן יוצא דופן, מקונן על תחושת חוסר הערך העצמי שלו והבושה שחש, ומביע אמון מוחלט באלוהים שיוביל אותו, גם ממעמקי הייאוש.

היומן נערך על ידי עוזרו הקרוב של פרנציסקוס, הקרדינל ויקטור מנואל פרננדס, תיאולוג ארגנטינאי שעומד בראש משרד הדוקטרינה של הוותיקן. הוא כותב כי פרנציסקוס, גם הוא ממוצא ארגנטינאי, רצה שהמסמכים יפורסמו. העוזר פרננדס רשום כמחבר הספר, שכן הערותיו מעניקות הקשר לרשומות היומן.

המשבר בצ'ילה וחקירת השחיתות בוותיקן: "איזו בושה"

באופן יוצא דופן היומן נכתב בלוח שנה בכריכת עור ששימש כמחברת. הוא מתחיל בשנת 1992, כשפרנציסקוס, אז בשמו חורחה מריו ברגוליו, שימש בתפקיד בישוף מסייע בבואנוס איירס. היומן ממשיך לאורך תקופתו כקרדינל בבירת ארגנטינה ולבסוף בתקופתו כאפיפיור. הרשומה האחרונה ביומן היא מ-18 באוגוסט 2024.

החלקים החשופים ביותר בספר עוסקים בגילוייו של פרנציסקוס על ייסוריו הרוחניים ועל מה שתיאר כ"מפגשים עם השטן" - חזיונות מוחשיים, גשמיים ומבעיתים לכאורה. שני חזיונות כאלו התרחשו בבואנוס איירס, והשלישי לאחר ביקורו בצ'ילה בשנת 2018 - שבמהלכו הסתבך כשהגן על הבישוף חואן בארוס, שהואשם בעצמו בטיוח מקרי התעללות מינית שבוצעו על ידי הכומר המקומי פרננדו קראדימה. בדבריו, פרנציסקוס הטיל דופי באמינות הקורבנות וכינה את טענותיהם "השמצות והכפשות".

האפיפיור מבקר בעיראק בעיראק ב-2021, השנה שבה החל המשבר הרוחני ( צילום: ריוטרס )

"ימים ספורים לאחר שובי לרומא, הייתי בפגישה. ראיתי אותו ושמעתי את קולו, מנצח ומשתלט על הכול", תיאר פרנציסקוס ב-24 בינואר 2021 חזיון שבו "נפגש עם השטן". הוא אף ציטט את השטן כאומר "עכשיו השגתי את כל מה שרציתי". באותה רשומה פרנציסקוס תיאר: "בדיוק כפי שאיני יכול לשכוח את עיניו מהפעמיים הקודמות, במקרה הזה איני יכול לשכוח את הצרידות העוצמתית בקולו".

בטיסה חזרה מצ'ילה עיתונאים אתגרו אותו בשאלות על הסוגיה ופרנציסקוס הורה על פתיחת חקירה בנושא, שבעקבותיה הבין שהקורבנות צדקו. לטענתו, הוא שגה בדבריו מאחר שהכנסייה בצ'ילה "הוליכה אותו שולל". בהמשך הוא כתב על כך ביומן: "הרוס בגלל המצב בצ'ילה והשיח עם העיתונאים במטוס. הבנתי עד כמה חמורה הבעיה... היה לי קשה להודות במה שקרה בצ'ילה; לא חשבתי שזה כל כך חמור".

ב-7 ביוני 2018 כתב פרנציסקוס כי בשערוריית צ'ילה הוא "ראה את הכניסה לגיהינום. פיתוי פגאני במלוא עוצמתו". בעודו מתמודד עם ההשלכות בחודשים הבאים, הוא כתב בין השאר: "איזו בושה ורוע זה הביא על הכנסייה!" ו"שוב שערי הגיהינום... מי ייתן וקדושה והתחדשות רוחנית ירבו בתוך כל כך הרבה שערוריות".

עם זאת, המשבר הרוחני של פרנציסקוס לא הגיע עד שנת 2021, וכאמור נמשך לפי הרשומות גם במהלך 2022. הספר מתארך את תחילת המשבר ל-24 בינואר 2021: יום קודם לכן ביטל פרנציסקוס כמה הופעות פומביות בשל מה שהוותיקן הגדיר אז כ"התקף של סיאטיקה" (אישיאס).

פיתוי לכוח "בלתי מוגבל". פרנציסקוס במיסת חג המולד בוותיקן ( צילום: AP )

אולם ביומן, פרננדס חושף כי האפיפיור סבל מכאבים "בלתי נסבלים" כתוצאה מבעיית מעיים, שבהמשך השנה - ביולי 2021 - הביאה לאשפוזו למשך 10 ימים לצורך ניתוח להסרת 33 סנטימטרים מהמעי הגס שלו. בינואר 2021 (תחילת המשבר של האפיפיור) הוותיקן התמודד עם סערה סביב חקירה פיננסית נרחבת שאישר פרנציסקוס, כשבמקביל בעולם השתוללה מגפת הקורונה.

החקירה שאישר האפיפיור עסקה בשערוריית שחיתות, אחרי שבספטמבר 2020 הוא פיטר את הקרדינל אנג'לו בצ'ו בעקבות שכנוע שהאחרון מעל בכספים של הכס הקדוש. פרנציסקוס האמין שרשת של שחיתות אפפה את מזכירות המדינה של הוותיקן, והשערורייה הובילה לחקירה חסרת תקדים בוותיקן, ולשנים של הליכים משפטיים שבאמצעותם ביקש פרנציסקוס להפגין את נכונותו להיאבק בשחיתות פיננסית. המשפט הסתיים בכמה הרשעות, כולל נגד בצ'ו, אך חלק גדול מגרסת התובעים בדבר קנוניית שחיתות נרחבת נדחה.

המשפט עצמו לא מוזכר בספר, אם כי פרננדס רומז לכך כשהוא חושף את הרהוריו המאוחרים של פרנציסקוס, שלפיהם המשבר הרוחני של 2021–2022 היה "מעורב בסוגיות של ממשל, לחץ בנוגע להחלטות שיש לקבל, ויובש ושממה רוחנית". פרננדס כותב כי המשבר היה קשור בעיקר להפעלת הכוח של פרנציסקוס, לפיתוי לכוח "בלתי מוגבל" ולאמונה שהוא נמצא מעל לעולם.

טקס הלוויית האפיפיור בכיכר פטרוס הקדוש ( צילום: AP/Alessandra Tarantino )

האפיפיור עצמו הודה בחולשה זו בפומבי ב-2013, בריאיון הראשון שלו בתפקיד, כשהכיר בנטייה להפעיל כוח באופן "סמכותני". מבקריו האשימו אותו לעיתים קרובות בסגנון ניהול סמכותני וריכוזי בעודו נמצא בתפקיד של מנהיג רוחני שתחתיו 1.4 מיליארד קתולים ברחבי העולם.

עד 30 בדצמבר 2022, פרנציסקוס התגבר כנראה על המשבר, בכך ש"הפקיד את עצמו בידי האל". פרננדס כותב כי פרנציסקוס הבין שמה שהחל ב-24 בינואר 2021 "היה הזמנה רבת-עוצמה מהאדון להיות מודע להצטברות של חשכה פנימית שעליו להתגבר עליה כדי שיוכל להיות חופשי".