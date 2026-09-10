המשטרה, שב"כ, שב"ס ודובר צה"ל פרסמו בצהריים (יום חמישי) הודעה משותפת חריגה, שלפיה "החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון בשילוב זרועות" בחיפושים אחר יניב סרדל (53) מאריאל - שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ונעלם.
דקות ספורות לאחר ההודעה, אותר סרדל בחיים ליד קלקיליה, בתום שעות ארוכות של חיפושים. הוא אחיו של ניצב-משנה בדימוס אילן סרדל, מפקד משטרת זבולון בעבר.
לפי ההודעה המקורית, שפורסמה דקות ספורות לפני שאותר סרדל, "עם קבלת הדיווח, כוחות משטרה יחד עם כוחות צה״ל החלו בסריקות אחר הנעדר. בנוסף, גופי הביטחון הקימו חפ״ק בין-ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות, מאמצי גורמי איסוף מודיעין, הפעלת יחידות מיוחדות בהן יחידת העילית ׳מצדה׳ של שירות בתי הסוהר והזנקת מסוק משטרתי של המערך האווירי במטרה לאתרו תוך שמירה על שלומו וביטחונו".