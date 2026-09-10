דקות ספורות לאחר ההודעה, אותר סרדל בחיים ליד קלקיליה, בתום שעות ארוכות של חיפושים. הוא אחיו של ניצב-משנה בדימוס אילן סרדל, מפקד משטרת זבולון בעבר.

דקות ספורות לאחר ההודעה, אותר סרדל בחיים ליד קלקיליה, בתום שעות ארוכות של חיפושים. הוא אחיו של ניצב-משנה בדימוס אילן סרדל, מפקד משטרת זבולון בעבר.

דקות ספורות לאחר ההודעה, אותר סרדל בחיים ליד קלקיליה, בתום שעות ארוכות של חיפושים. הוא אחיו של ניצב-משנה בדימוס אילן סרדל, מפקד משטרת זבולון בעבר.