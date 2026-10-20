המשטרה עצרה את סימן טוב לוי, גבר בשנות ה-50 לחייו, בחשד להטרדה של זמרת מפורסמת, אחרי שהפר את תנאי ההרחקה שנקבעו לו על ידי קצין משטרה. לפי החשד, לוי הגיע שוב ושוב להופעותיה, צילם אותה ואף נסע לאשדוד בניסיון לפגוש אותה בבית הכנסת שבו היא מתפללת. התלונה נגדו התקבלה ב-18 באוקטובר והוא נעצר. שעות ספורות אחרי ששוחרר בתנאי הרחקה, הוא הגיע שוב להופעתה, התיישב בשורה הראשונה ותיעד אותה. הזמרת, שהבחינה בו בקהל, הגישה נגדו תלונה במשטרה. בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו עד מחר. במהלך חקירתו החשוד אמר כי הוא מעריץ נלהב של הזמרת ורצה לפגוש אותה פנים מול פנים.