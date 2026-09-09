נורבגיה נפרדת היום (ד') מהמלך הראלד החמישי, בטקס הלוויה בהשתתפות אלפי בני אדם, המציין את שיאם של 13 ימי האבל הלאומי על המלך שהלך לעולמו בסוף אוגוסט בגיל 89. תהלוכת הלוויה, בת חצי שעה, יצאה לדרך מהארמון המלכותי לקתדרלת אוסלו בשעה 13:00 (שעון ישראל), מלווה בירי של 21 מטחי כבוד מתותחים במבצר אקרהוס. המלך החדש האקון השמיני ובכירים אחרים במשפחת המלוכה צעדו מאחורי הארון.
להלוויית המלך הראלד הגיעו נציגים מבתי מלוכה מרכזיים ברחבי אירופה והעולם, בהם הנסיך וויליאם והנסיכה אן מבריטניה; יורש העצר אקישינו ונסיכת הכתר קיקו מיפן; המלך פליפה, המלכה לטיסיה והמלכה סופיה מספרד; משפחת המלוכה של שבדיה; והמלך פרדריק והמלכה מרי מדנמרק. בני מלוכה הגיעו גם מהולנד, בלגיה, לוקסמבורג, מונקו וירדן. מנהיגים פוליטיים מיותר מ-20 מדינות כיבדו אף הם את האירוע בנוכחותם, בכללם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, נשיאי גרמניה ופינלנד וראשי הממשלה של צרפת ותאילנד.
בטקס השתתפה גם המלכה מטה-מאריט בת ה-53, שהיא רעייתו פשוטת העם של מלך נורבגיה החדש האקון השמיני, בנו של הראלד. שאלת הגעתה לטקס עמדה בספק משום שהיא עדיין מתאוששת מהשתלת ריאה שעברה בחודש יוני. רק בשבוע שעבר נאלצה לבטל את תוכניתה להשתתף בטקס השבעתו של בעלה בפרלמנט בשל סיבוכים בעקבות הניתוח שלה. בטקס היום השתתפה כשהיא נוסעת ברכב יחד עם אלמנתו של המלך המנוח הראלד, המלכה סוניה בת ה-89.
להלוויה הגיע גם מריוס בורג הויבי, בנה של המלכה מטה-מאריט ממערכת יחסים שקדמה לנישואיה עם האקון. הוא הגיע אף שהוא נתון במעצר בית ועונד צמיד אלקטרוני, לאחר שהורשע באונס ובעבירות של אלימות במשפחה – הרשעה שהוא ממתין לדיון בערעורה. הויבי היה אחד מנושאי הארון בשעה שזה הועבר לקפלה המלכותית, מה שעורר ביקורת בחוגים מסוימים בנורבגיה ומחוצה לה.
סרקופג סודי של 1.7 מיליון אירו, מסכי ענק בספריות ובכנסיות
לקראת הטקס, שכלל דקת דומייה ארצית בכל רחבי נורבגיה, הכריזה המשטרה על המבצע המתוכנן הגדול בתולדותיה, בהשתתפות כ-3,000 שוטרים וכ-3,500 חיילים, ותוך הטלת הגבלות יוצאות דופן על המרחב האווירי. בערים ועיירות ברחבי המדינה פנו הנורבגים לצפות בשידורי הלוויה ולהאזין להם, ועשרות כנסיות, ספריות, מרכזי תרבות ובתי עירייה העמידו לרשות הציבור מסכי ענק כדי שיוכלו לצפות בטקסים. אף שלא הוכרז יום חופש רשמי, תלמידים בבתי הספר קיבלו אישור מיוחד להיעדר משיעורים כדי להשתתף בהלוויה.
טקס האשכבה למלך הראלד תוכנן כך שבסיומו יובל ארנוו בתהלוכה קטנה יותר אל הקריפטה המלכותית במבצר אקרהוס המשקיף על נמל אוסלו, ושם יונח בסרקופג בשווי 1.7 מיליון אירו שמראהו הוא סוד כמוס לצד אלו של הוריו. כאשר המלך החדש האקון יגיח מהקריפטה תסתיים רשמית תקופת האבל הלאומי שהוכרזה עם מות אביו והדגלים שהורדו לחצי התורן מאז מותו של הראלד יורמו מחדש לראשו. פעמוני הכנסיות ברחבי נורבגיה יצלצלו במשך שעה.
מאות אלפי נורבגים חלפו בימים האחרונים על פני ארונו של הראלד או הניחו פרחים, נרות ודגלים מחוץ לארמון המלכותי. רבים מהם הגיעו גם להלוויה היום, ואחת מהם הייתה אליזבת קאלביק נשהיים בת ה-66, שבאה במיוחד מהחוף המערבי של נורבגיה והתייצבה לבושה בשחור ועטתה הינומת אבל. "למלך הראלד הייתה משמעות רבה כל כך עבורי, עבור משפחתי ועבור כל המדינה כמוסד שמביא לנו כבוד", אמרה .
משתתפת אחרת, אן מרטה אילרטסן בת ה-35, באה לבושה בתלבושת הלאומית המסורתית עם בעלה ושני ילדיה, וסיפרה שהיא רוצה לחלוק כבוד אחרון "לאדם נהדר": "הוא היה מחובר עמוקות לעמו ולתקופה שבה הוא חי, הוא ידע לתת מילים לדברים שרבים הרגישו והוא קרא אנשים לסדר כשצריך היה". נדיה, סטודנטית בת 26, העבירה את הזמן עד לתחילת ההלוויה בסריגה על הקרקע: "הראלד פשוט היה מלך ממש טוב לב ולבבי שחשב על כולם", אמרה.
הסבא של האומה שהכריז: "נורבגים מאמינים גם באללה"
הראלד, שמת ב-28 באוגוסט בגיל 89, היה המלך המבוגר ביותר באירופה וכיהן בתפקיד במשך 35 שנים, מאז 1991. הוא נחשב למי שחולל מודרניזציה את בית המלוכה, אך סירב ללכת בעקבותיהם של מלכים קשישים אחרים שהתפטרו מתפקידם בשנים האחרונות. בנו של הראלד הפך למלך מיד עם מותו, ובשבוע שעבר הוא נשבע אמונים לחוקת נורבגיה בפרלמנט.
הראלד נתפס בעיני רבים בנורבגיה כ"סבא של האומה", וזכה להערכה רבה על הליברליות שהפגין. אמונתו בנורבגיה פתוחה, מכילה וסובלנית ניכרה היטב בנאום שנשא ב-2016: "נורבגים הם בנות שאוהבות בנות, בנים שאוהבים בנים, ובנים ובנות שאוהבים זה את זו", אמר אז. "נורבגים מאמינים באלוהים, באללה, ביקום, ובשום דבר בכלל".
שורשיה של המונרכיה הנורבגית נעוצים כבר במאה התשיעית, וכשהמדינה קיבלה מחדש את עצמאותה משבדיה ב-1905 הצביעו שלושה רבעים מהמשתתפים במשאל עם שנערך בעניין בעד השבת המונרכיה. לבית המלוכה הנורבגי יש קשרי משפחה גם עם בתי מלוכה אירופיים אחרים: הראלד והאקון קשורים הן למלך בריטניה צ'ארלס השלישי והן למלך ספרד פליפה השישי – כולם צאצאים של המלכה ויקטוריה מבריטניה, שמלכה מ-1837 ועד מותה ב-1901.
כיום תפקידו של כס המלכות בנורבגיה הוא סמלי בעיקרו והכוח נתון בידי הממשלה והפרלמנט הנבחרים. עם זאת משפחת המלוכה הנורבגית שומרת על תפקיד בקידום המדינה הסקנדינבית העשירה ברחבי העולם.
למרות הצרות שאיתן מתמודד בית המלוכה הנורבגי לאחרונה, הוא נותר בעיקרו פופולרי: לפי סקר שנערך בתחילת החודש, 72% מהנורבגים תומכים במלוכה, בעוד 20% בלבד מעדיפים מעבר לרפובליקה או לצורת ממשל אחרת. מדובר בעלייה של 8% בתומכי המלוכה מאז הסקר הקודם, שנערך בחודש מאי, ואחרי שהתמיכה הגיעה כבר לשפל של 60% בשל השערוריות האחרונות שבהן הסתבכו בני המשפחה. במיוחד אמורים הדברים לגבי המלכה החדשה מטה-מאריט, שספגה זעם על קשריה עם עבריין המין האמריקני ג'פרי אפשטיין ועל ההסתבכות המשפטית של בנה, שכאמור הורשע באונס.