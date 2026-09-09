נפרדת היום (ד') מהמלך הראלד החמישי, בטקס הלוויה בהשתתפות אלפי בני אדם, המציין את שיאם של 13 ימי האבל הלאומי על המלך שהלך לעולמו בסוף אוגוסט בגיל 89. תהלוכת הלוויה, בת חצי שעה, יצאה לדרך מהארמון המלכותי לקתדרלת אוסלו בשעה 13:00 (שעון ישראל), מלווה בירי של 21 מטחי כבוד מתותחים במבצר אקרהוס. המלך החדש האקון השמיני ובכירים אחרים במשפחת המלוכה צעדו מאחורי הארון.

נפרדת היום (ד') מהמלך הראלד החמישי, בטקס הלוויה בהשתתפות אלפי בני אדם, המציין את שיאם של 13 ימי האבל הלאומי על המלך שהלך לעולמו בסוף אוגוסט בגיל 89. תהלוכת הלוויה, בת חצי שעה, יצאה לדרך מהארמון המלכותי לקתדרלת אוסלו בשעה 13:00 (שעון ישראל), מלווה בירי של 21 מטחי כבוד מתותחים במבצר אקרהוס. המלך החדש האקון השמיני ובכירים אחרים במשפחת המלוכה צעדו מאחורי הארון.

להלוויית המלך הראלד הגיעו נציגים מבתי מלוכה מרכזיים ברחבי אירופה והעולם, בהם הנסיך וויליאם והנסיכה אן מבריטניה; יורש העצר אקישינו ונסיכת הכתר קיקו מיפן; המלך פליפה, המלכה לטיסיה והמלכה סופיה מספרד; משפחת המלוכה של שבדיה; והמלך פרדריק והמלכה מרי מדנמרק. בני מלוכה הגיעו גם מהולנד, בלגיה, לוקסמבורג, מונקו וירדן. מנהיגים פוליטיים מיותר מ-20 מדינות כיבדו אף הם את האירוע בנוכחותם, בכללם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, נשיאי גרמניה ופינלנד וראשי הממשלה של צרפת ותאילנד.

להלוויית המלך הראלד הגיעו נציגים מבתי מלוכה מרכזיים ברחבי אירופה והעולם, בהם הנסיך וויליאם והנסיכה אן מבריטניה; יורש העצר אקישינו ונסיכת הכתר קיקו מיפן; המלך פליפה, המלכה לטיסיה והמלכה סופיה מספרד; משפחת המלוכה של שבדיה; והמלך פרדריק והמלכה מרי מדנמרק. בני מלוכה הגיעו גם מהולנד, בלגיה, לוקסמבורג, מונקו וירדן. מנהיגים פוליטיים מיותר מ-20 מדינות כיבדו אף הם את האירוע בנוכחותם, בכללם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, נשיאי גרמניה ופינלנד וראשי הממשלה של צרפת ותאילנד.

להלוויית המלך הראלד הגיעו נציגים מבתי מלוכה מרכזיים ברחבי אירופה והעולם, בהם הנסיך וויליאם והנסיכה אן מבריטניה; יורש העצר אקישינו ונסיכת הכתר קיקו מיפן; המלך פליפה, המלכה לטיסיה והמלכה סופיה מספרד; משפחת המלוכה של שבדיה; והמלך פרדריק והמלכה מרי מדנמרק. בני מלוכה הגיעו גם מהולנד, בלגיה, לוקסמבורג, מונקו וירדן. מנהיגים פוליטיים מיותר מ-20 מדינות כיבדו אף הם את האירוע בנוכחותם, בכללם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, נשיאי גרמניה ופינלנד וראשי הממשלה של צרפת ותאילנד.

שעברה בחודש יוני. רק בשבוע שעבר נאלצה לבטל את תוכניתה להשתתף בטקס השבעתו של בעלה בפרלמנט בשל סיבוכים בעקבות הניתוח שלה. בטקס היום השתתפה כשהיא נוסעת ברכב יחד עם אלמנתו של המלך המנוח הראלד, המלכה סוניה בת ה-89.

שעברה בחודש יוני. רק בשבוע שעבר נאלצה לבטל את תוכניתה להשתתף בטקס השבעתו של בעלה בפרלמנט בשל סיבוכים בעקבות הניתוח שלה. בטקס היום השתתפה כשהיא נוסעת ברכב יחד עם אלמנתו של המלך המנוח הראלד, המלכה סוניה בת ה-89.

ובעבירות של אלימות במשפחה – הרשעה שהוא ממתין לדיון בערעורה. הויבי היה אחד מנושאי הארון בשעה שזה הועבר לקפלה המלכותית, מה שעורר ביקורת בחוגים מסוימים בנורבגיה ומחוצה לה.

ובעבירות של אלימות במשפחה – הרשעה שהוא ממתין לדיון בערעורה. הויבי היה אחד מנושאי הארון בשעה שזה הועבר לקפלה המלכותית, מה שעורר ביקורת בחוגים מסוימים בנורבגיה ומחוצה לה.

, בנה של המלכה מטה-מאריט ממערכת יחסים שקדמה לנישואיה עם האקון. הוא הגיע אף שהוא נתון במעצר בית ועונד צמיד אלקטרוני, לאחר ש

, בנה של המלכה מטה-מאריט ממערכת יחסים שקדמה לנישואיה עם האקון. הוא הגיע אף שהוא נתון במעצר בית ועונד צמיד אלקטרוני, לאחר ש

לקראת הטקס, שכלל דקת דומייה ארצית בכל רחבי נורבגיה, הכריזה המשטרה על המבצע המתוכנן הגדול בתולדותיה, בהשתתפות כ-3,000 שוטרים וכ-3,500 חיילים, ותוך הטלת הגבלות יוצאות דופן על המרחב האווירי. בערים ועיירות ברחבי המדינה פנו הנורבגים לצפות בשידורי הלוויה ולהאזין להם, ועשרות כנסיות, ספריות, מרכזי תרבות ובתי עירייה העמידו לרשות הציבור מסכי ענק כדי שיוכלו לצפות בטקסים. אף שלא הוכרז יום חופש רשמי, תלמידים בבתי הספר קיבלו אישור מיוחד להיעדר משיעורים כדי להשתתף בהלוויה.

לקראת הטקס, שכלל דקת דומייה ארצית בכל רחבי נורבגיה, הכריזה המשטרה על המבצע המתוכנן הגדול בתולדותיה, בהשתתפות כ-3,000 שוטרים וכ-3,500 חיילים, ותוך הטלת הגבלות יוצאות דופן על המרחב האווירי. בערים ועיירות ברחבי המדינה פנו הנורבגים לצפות בשידורי הלוויה ולהאזין להם, ועשרות כנסיות, ספריות, מרכזי תרבות ובתי עירייה העמידו לרשות הציבור מסכי ענק כדי שיוכלו לצפות בטקסים. אף שלא הוכרז יום חופש רשמי, תלמידים בבתי הספר קיבלו אישור מיוחד להיעדר משיעורים כדי להשתתף בהלוויה.

לקראת הטקס, שכלל דקת דומייה ארצית בכל רחבי נורבגיה, הכריזה המשטרה על המבצע המתוכנן הגדול בתולדותיה, בהשתתפות כ-3,000 שוטרים וכ-3,500 חיילים, ותוך הטלת הגבלות יוצאות דופן על המרחב האווירי. בערים ועיירות ברחבי המדינה פנו הנורבגים לצפות בשידורי הלוויה ולהאזין להם, ועשרות כנסיות, ספריות, מרכזי תרבות ובתי עירייה העמידו לרשות הציבור מסכי ענק כדי שיוכלו לצפות בטקסים. אף שלא הוכרז יום חופש רשמי, תלמידים בבתי הספר קיבלו אישור מיוחד להיעדר משיעורים כדי להשתתף בהלוויה.

טקס האשכבה למלך הראלד תוכנן כך שבסיומו יובל ארנוו בתהלוכה קטנה יותר אל הקריפטה המלכותית במבצר אקרהוס המשקיף על נמל אוסלו, ושם יונח בסרקופג בשווי 1.7 מיליון אירו שמראהו הוא סוד כמוס לצד אלו של הוריו. כאשר המלך החדש האקון יגיח מהקריפטה תסתיים רשמית תקופת האבל הלאומי שהוכרזה עם מות אביו והדגלים שהורדו לחצי התורן מאז מותו של הראלד יורמו מחדש לראשו. פעמוני הכנסיות ברחבי נורבגיה יצלצלו במשך שעה.

טקס האשכבה למלך הראלד תוכנן כך שבסיומו יובל ארנוו בתהלוכה קטנה יותר אל הקריפטה המלכותית במבצר אקרהוס המשקיף על נמל אוסלו, ושם יונח בסרקופג בשווי 1.7 מיליון אירו שמראהו הוא סוד כמוס לצד אלו של הוריו. כאשר המלך החדש האקון יגיח מהקריפטה תסתיים רשמית תקופת האבל הלאומי שהוכרזה עם מות אביו והדגלים שהורדו לחצי התורן מאז מותו של הראלד יורמו מחדש לראשו. פעמוני הכנסיות ברחבי נורבגיה יצלצלו במשך שעה.

טקס האשכבה למלך הראלד תוכנן כך שבסיומו יובל ארנוו בתהלוכה קטנה יותר אל הקריפטה המלכותית במבצר אקרהוס המשקיף על נמל אוסלו, ושם יונח בסרקופג בשווי 1.7 מיליון אירו שמראהו הוא סוד כמוס לצד אלו של הוריו. כאשר המלך החדש האקון יגיח מהקריפטה תסתיים רשמית תקופת האבל הלאומי שהוכרזה עם מות אביו והדגלים שהורדו לחצי התורן מאז מותו של הראלד יורמו מחדש לראשו. פעמוני הכנסיות ברחבי נורבגיה יצלצלו במשך שעה.

מאות אלפי נורבגים חלפו בימים האחרונים על פני ארונו של הראלד או הניחו פרחים, נרות ודגלים מחוץ לארמון המלכותי. רבים מהם הגיעו גם להלוויה היום, ואחת מהם הייתה אליזבת קאלביק נשהיים בת ה-66, שבאה במיוחד מהחוף המערבי של נורבגיה והתייצבה לבושה בשחור ועטתה הינומת אבל. "למלך הראלד הייתה משמעות רבה כל כך עבורי, עבור משפחתי ועבור כל המדינה כמוסד שמביא לנו כבוד", אמרה .

מאות אלפי נורבגים חלפו בימים האחרונים על פני ארונו של הראלד או הניחו פרחים, נרות ודגלים מחוץ לארמון המלכותי. רבים מהם הגיעו גם להלוויה היום, ואחת מהם הייתה אליזבת קאלביק נשהיים בת ה-66, שבאה במיוחד מהחוף המערבי של נורבגיה והתייצבה לבושה בשחור ועטתה הינומת אבל. "למלך הראלד הייתה משמעות רבה כל כך עבורי, עבור משפחתי ועבור כל המדינה כמוסד שמביא לנו כבוד", אמרה .

מאות אלפי נורבגים חלפו בימים האחרונים על פני ארונו של הראלד או הניחו פרחים, נרות ודגלים מחוץ לארמון המלכותי. רבים מהם הגיעו גם להלוויה היום, ואחת מהם הייתה אליזבת קאלביק נשהיים בת ה-66, שבאה במיוחד מהחוף המערבי של נורבגיה והתייצבה לבושה בשחור ועטתה הינומת אבל. "למלך הראלד הייתה משמעות רבה כל כך עבורי, עבור משפחתי ועבור כל המדינה כמוסד שמביא לנו כבוד", אמרה .