נורבגיה נפרדת היום (ד') מהמלך הראלד החמישי, בטקס הלוויה בהשתתפות אלפי בני אדם, המציין את שיאם של 13 ימי האבל הלאומי על המלך שהלך לעולמו בסוף אוגוסט בגיל 89. תהלוכת הלוויה, בת חצי שעה, יצאה לדרך מהארמון המלכותי לקתדרלת אוסלו בשעה 13:00 (שעון ישראל), מלווה בירי של 21 מטחי כבוד מתותחים במבצר אקרהוס. המלך החדש האקון השמיני ובכירים אחרים במשפחת המלוכה צעדו מאחורי הארון.
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הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הרלד החמישיהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הרלד החמישי
ארונו של המלך הראלד מובל אל מקום מנוחתו האחרון, ליד הסרקופגים של הוריו
(צילום: NICOLAS TUCAT / AFP)
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הרלד החמישי המלך האקון צועדהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הרלד החמישי המלך האקון צועד
המלך החדש האקון השמיני צועד מאחורי ארונו של אביו, היום
(צילום: Peter Summers/Getty Images)
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישיהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי
תחילת מסע הלוויה. הכנסיות הכינו את הפעמונים
(צילום: Annika Byrde/Pool Photo via AP)
להלוויית המלך הראלד הגיעו נציגים מבתי מלוכה מרכזיים ברחבי אירופה והעולם, בהם הנסיך וויליאם והנסיכה אן מבריטניה; יורש העצר אקישינו ונסיכת הכתר קיקו מיפן; המלך פליפה, המלכה לטיסיה והמלכה סופיה מספרד; משפחת המלוכה של שבדיה; והמלך פרדריק והמלכה מרי מדנמרק. בני מלוכה הגיעו גם מהולנד, בלגיה, לוקסמבורג, מונקו וירדן. מנהיגים פוליטיים מיותר מ-20 מדינות כיבדו אף הם את האירוע בנוכחותם, בכללם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, נשיאי גרמניה ופינלנד וראשי הממשלה של צרפת ותאילנד.
בטקס השתתפה גם המלכה מטה-מאריט בת ה-53, שהיא רעייתו פשוטת העם של מלך נורבגיה החדש האקון השמיני, בנו של הראלד. שאלת הגעתה לטקס עמדה בספק משום שהיא עדיין מתאוששת מהשתלת ריאה שעברה בחודש יוני. רק בשבוע שעבר נאלצה לבטל את תוכניתה להשתתף בטקס השבעתו של בעלה בפרלמנט בשל סיבוכים בעקבות הניתוח שלה. בטקס היום השתתפה כשהיא נוסעת ברכב יחד עם אלמנתו של המלך המנוח הראלד, המלכה סוניה בת ה-89.
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי דמותו על חנות ב אוסלוהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי דמותו על חנות ב אוסלו
המלך המנוח הראלד החמישי. "הוא היה אדם נהדר, מלך טוב לב"
(צילום: Odd ANDERSEN / AFP)
הנסיכה הנורבגית מטה מאריטהנסיכה הנורבגית מטה מאריט
המלכה מטה-מאריט. עדיין מתאוששת מהניתוח
(צילום: REUTERS)
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישיהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי
המוני הפרחים שהונחו לכבוד המלך המנוח מול הארמון באוסלו
(צילום: Jonathan NACKSTRAND / AFP)
נורבגיה יורשת העצר הנסיכה מטה מריט עם בנה מריוס בורג הויבי ש מואשם ב אונס תמונת ארכיון 2022נורבגיה יורשת העצר הנסיכה מטה מריט עם בנה מריוס בורג הויבי ש מואשם ב אונס תמונת ארכיון 2022
מריוס בורג הויבי, בנה האנס של המלכה. במעצר בית עם אזיק אלקטרוני
(צילום: Lise Åserud / NTB / AFP)
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי מריוס בורג הויבי בנה של המלכה החדשה משתתףהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי מריוס בורג הויבי בנה של המלכה החדשה משתתף
הבן מריוס בורג הויבי משתתף בטקס, היום בצהריים
(צילום: Odd ANDERSEN / AFP)
להלוויה הגיע גם מריוס בורג הויבי, בנה של המלכה מטה-מאריט ממערכת יחסים שקדמה לנישואיה עם האקון. הוא הגיע אף שהוא נתון במעצר בית ועונד צמיד אלקטרוני, לאחר שהורשע באונס ובעבירות של אלימות במשפחה – הרשעה שהוא ממתין לדיון בערעורה. הויבי היה אחד מנושאי הארון בשעה שזה הועבר לקפלה המלכותית, מה שעורר ביקורת בחוגים מסוימים בנורבגיה ומחוצה לה.

סרקופג סודי של 1.7 מיליון אירו, מסכי ענק בספריות ובכנסיות

לקראת הטקס, שכלל דקת דומייה ארצית בכל רחבי נורבגיה, הכריזה המשטרה על המבצע המתוכנן הגדול בתולדותיה, בהשתתפות כ-3,000 שוטרים וכ-3,500 חיילים, ותוך הטלת הגבלות יוצאות דופן על המרחב האווירי. בערים ועיירות ברחבי המדינה פנו הנורבגים לצפות בשידורי הלוויה ולהאזין להם, ועשרות כנסיות, ספריות, מרכזי תרבות ובתי עירייה העמידו לרשות הציבור מסכי ענק כדי שיוכלו לצפות בטקסים. אף שלא הוכרז יום חופש רשמי, תלמידים בבתי הספר קיבלו אישור מיוחד להיעדר משיעורים כדי להשתתף בהלוויה.
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הנסיך וויליאםהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הנסיך וויליאם
יורש העצר הבריטי וויליאם בהלוויה של המלך הנורבגי, היום
(צילום: Peter Summers/Getty Images)
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הרלד החמישי משפחת המלוכה של יפןהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי הרלד החמישי משפחת המלוכה של יפן
בני משפחת המלוכה היפנית מגיעים לחלוק כבוד
(צילום: Gorm Kallestad/Pool Photo via AP)
נורבגיה הלוויה של המלך הראלד החמישי נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי נשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאיירנורבגיה הלוויה של המלך הראלד החמישי נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי נשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאייר
נשיא אוקראינה זלנסקי עם נשיא גרמניה פרנק-וולטר שטיינמאייר בטקס
(צילום: Sean Gallup/Getty Images)
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישיהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי
"המלך ידע לתת מילים לדברים שרבים הרגישו". בטקס בצהריים
(צילום: NICOLAS TUCAT / AFP)
טקס האשכבה למלך הראלד תוכנן כך שבסיומו יובל ארנוו בתהלוכה קטנה יותר אל הקריפטה המלכותית במבצר אקרהוס המשקיף על נמל אוסלו, ושם יונח בסרקופג בשווי 1.7 מיליון אירו שמראהו הוא סוד כמוס לצד אלו של הוריו. כאשר המלך החדש האקון יגיח מהקריפטה תסתיים רשמית תקופת האבל הלאומי שהוכרזה עם מות אביו והדגלים שהורדו לחצי התורן מאז מותו של הראלד יורמו מחדש לראשו. פעמוני הכנסיות ברחבי נורבגיה יצלצלו במשך שעה.
מאות אלפי נורבגים חלפו בימים האחרונים על פני ארונו של הראלד או הניחו פרחים, נרות ודגלים מחוץ לארמון המלכותי. רבים מהם הגיעו גם להלוויה היום, ואחת מהם הייתה אליזבת קאלביק נשהיים בת ה-66, שבאה במיוחד מהחוף המערבי של נורבגיה והתייצבה לבושה בשחור ועטתה הינומת אבל. "למלך הראלד הייתה משמעות רבה כל כך עבורי, עבור משפחתי ועבור כל המדינה כמוסד שמביא לנו כבוד", אמרה .
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי כוחות הביטחוןהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי כוחות הביטחון
משטרת נורבגיה מאבטחת את התהלוכה. הגבלות חריגות במרחב האווירי
(צילום: AP Photo/Markus Schreiber)
הלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי דגל דנמרק הורד לחצי התורן ב פרלמנט ב קופנהגןהלוויה של מלך נורבגיה הראלד החמישי דגל דנמרק הורד לחצי התורן ב פרלמנט ב קופנהגן
גם בפרלמנט בקופנהגן הורד דגל דנמרק לחצי התורן לאות הזדהות עם הנורבגים
(צילום: Sebastian Elias Uth / RITZAU SCANPIX / AFP)
משתתפת אחרת, אן מרטה אילרטסן בת ה-35, באה לבושה בתלבושת הלאומית המסורתית עם בעלה ושני ילדיה, וסיפרה שהיא רוצה לחלוק כבוד אחרון "לאדם נהדר": "הוא היה מחובר עמוקות לעמו ולתקופה שבה הוא חי, הוא ידע לתת מילים לדברים שרבים הרגישו והוא קרא אנשים לסדר כשצריך היה". נדיה, סטודנטית בת 26, העבירה את הזמן עד לתחילת ההלוויה בסריגה על הקרקע: "הראלד פשוט היה מלך ממש טוב לב ולבבי שחשב על כולם", אמרה.

הסבא של האומה שהכריז: "נורבגים מאמינים גם באללה"

הראלד, שמת ב-28 באוגוסט בגיל 89, היה המלך המבוגר ביותר באירופה וכיהן בתפקיד במשך 35 שנים, מאז 1991. הוא נחשב למי שחולל מודרניזציה את בית המלוכה, אך סירב ללכת בעקבותיהם של מלכים קשישים אחרים שהתפטרו מתפקידם בשנים האחרונות. בנו של הראלד הפך למלך מיד עם מותו, ובשבוע שעבר הוא נשבע אמונים לחוקת נורבגיה בפרלמנט.
בית המלוכה נורבגיה האראלד החמישי סוניה הרלדסןבית המלוכה נורבגיה האראלד החמישי סוניה הרלדסן
המלך הראלד ורעייתו סוניה. הגיעה ברכב עם המלכה החדשה
(צילום: Gettyimages)
נורבגיה הלוויה של ה מלך הראלד החמישי נורבגיה הלוויה של ה מלך הראלד החמישי
המלך הליברלי הכריז: "נורבגים הם בנות שאוהבות בנות, בנים שאוהבים בנים, ובנים ובנות שאוהבים זה את זו". ארונו של הראלד החמישי
(צילום: Heiko Junge / POOL / AFP)
הראלד נתפס בעיני רבים בנורבגיה כ"סבא של האומה", וזכה להערכה רבה על הליברליות שהפגין. אמונתו בנורבגיה פתוחה, מכילה וסובלנית ניכרה היטב בנאום שנשא ב-2016: "נורבגים הם בנות שאוהבות בנות, בנים שאוהבים בנים, ובנים ובנות שאוהבים זה את זו", אמר אז. "נורבגים מאמינים באלוהים, באללה, ביקום, ובשום דבר בכלל".
שורשיה של המונרכיה הנורבגית נעוצים כבר במאה התשיעית, וכשהמדינה קיבלה מחדש את עצמאותה משבדיה ב-1905 הצביעו שלושה רבעים מהמשתתפים במשאל עם שנערך בעניין בעד השבת המונרכיה. לבית המלוכה הנורבגי יש קשרי משפחה גם עם בתי מלוכה אירופיים אחרים: הראלד והאקון קשורים הן למלך בריטניה צ'ארלס השלישי והן למלך ספרד פליפה השישי – כולם צאצאים של המלכה ויקטוריה מבריטניה, שמלכה מ-1837 ועד מותה ב-1901.
נורבגיה הלוויה של המלך הראלד החמישי המלכה סוניה מניחה פרחים על ארונו של בעלהנורבגיה הלוויה של המלך הראלד החמישי המלכה סוניה מניחה פרחים על ארונו של בעלה
המלכה סוניה, רעייתו של הראלד המנוח, מניחה פרחים על ארונו, היום באוסלו
(צילום: Lise Åserud / POOL / AFP)
כיום תפקידו של כס המלכות בנורבגיה הוא סמלי בעיקרו והכוח נתון בידי הממשלה והפרלמנט הנבחרים. עם זאת משפחת המלוכה הנורבגית שומרת על תפקיד בקידום המדינה הסקנדינבית העשירה ברחבי העולם.
למרות הצרות שאיתן מתמודד בית המלוכה הנורבגי לאחרונה, הוא נותר בעיקרו פופולרי: לפי סקר שנערך בתחילת החודש, 72% מהנורבגים תומכים במלוכה, בעוד 20% בלבד מעדיפים מעבר לרפובליקה או לצורת ממשל אחרת. מדובר בעלייה של 8% בתומכי המלוכה מאז הסקר הקודם, שנערך בחודש מאי, ואחרי שהתמיכה הגיעה כבר לשפל של 60% בשל השערוריות האחרונות שבהן הסתבכו בני המשפחה. במיוחד אמורים הדברים לגבי המלכה החדשה מטה-מאריט, שספגה זעם על קשריה עם עבריין המין האמריקני ג'פרי אפשטיין ועל ההסתבכות המשפטית של בנה, שכאמור הורשע באונס.