הרשויות בניו יורק עצרו את שופט בית המשפט העליון לשעבר בברוקלין, אדוארד הרולד קינג, ואת איש הנדל"ן החרדי יחיאל סם שפריי, בחשד שהונו משקיעים במיליוני דולרים. לפי כתב האישום, קינג בן ה-72 ושפריי בן ה-37, דמות מוכרת ומקושרת פוליטית בקהילה החרדית בברוקלין, שיתפו פעולה בתרמית נדל"ן מתוחכמת. השניים ניצלו את מעמדו השיפוטי של קינג כדי להעניק אמינות כוזבת לעסקאות פיקטיביות, ושילשלו לכיסם לפחות חמישה מיליון דולר. השניים פיתו משקיעים להפקיד שישה מיליון וחצי דולר בחשבון הנאמנות של השופט לצורך השתתפות במכרז נכסים בניו ג'רזי, אך כעבור ימים אחדים הועברו מרבית הכספים לחשבונו הפרטי של שפריי.