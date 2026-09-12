הופעה אחת באירוע שולי למדי, הפכה השבוע את איגור צ'ייקה (37), ראש הסוכנות הרוסית לקשר עם בני מולדת המתגוררים בחו"ל לכוכב רשת. הסרטון שבו הוא מתייחס ליחסים הטעונים בין רוסיה לבין ארמניה צבר כחמישה מיליון צפיות ברשת X בלבד, תוך שבדיחות על משקל גופו של הפקיד הרוסי נפוצו לכל עבר.

גלריה ברוסיה ממש לא צוחקים. איגור צ'ייקה

הגולשים לא ריחמו והשוו את דמותו של צ'ייקה לאלו של דמות הקומיקס קינגפין, ודמותו של פיטר גריפין מהקומדיה "איש משפחה". המכה שהנחיתו הגולשים על הפקיד הבכיר הייתה כה כואבת, עד שעל פי דיווחים ברשתות - האינסטגרם הרשמי של הסוכנות הרוסית נחסם כליל לתגובות. במערב צ'ייקה אמנם הפך לבדיחת רשת, אבל עבור אזרחים רבים בפדרציה הרוסית, עצם נוכחותו בעמדות שלטוניות אינה מבדחת כלל ומהווה סמל לשחיתות שלטונית ולניכור של הפקידים הבכירים מהאזרחים הפשוטים.

צ'ייקה הוא בנו של התובע הכללי לשעבר של רוסיה יורי צ'ייקה שסיים את תפקידו בשנת 2020. בשנת 2015 פרסם האופוזיציונר המנוח אלכסיי נבלני תחקיר על בני משפחת צ'ייקה שממנו עולה כי התובע הכללי לשעבר ושני בניו, ארטיום ואיגור צברו רכוש רב בכמה מדינות בעולם והשתלטו על שורת עסקים שמניבים למשפחה רווחים של מאות מיליוני דולרים בשנה.

על איגור צ'ייקה בפרט נטען בתחקיר של נבלני ובתחקירים עיתונאיים נוספים כי הוא זכה בדרך לא חוקית במכרזים ממשלתיים ואזוריים לפינוי אשפה, שיפוץ כבישים ושינוע מזון בתוך מדינת הענק בסכומים של עשרות מיליוני דולרים בשנה. על פי אותם התחקירים הזכייה במכרזים התאפשרה בין היתר באמצעות התערבות של גורמים במערכות אכיפת החוק שהיו כפופים ישירות לאביו של צ'ייקה.

לאחר פרסום התחקיר של נבלני, מערכת אכיפת החוק של רוסיה התגייסה להסתיר את הרכוש הרב שצברו בני משפחת צ'ייקה. בקיץ 2016 נודע כי השירות הפדרלי לרישום נכסים (רוסרייסטר) שינה את שמותיהם של איגור צ'ייקה ואחיו ברישומי הנדל"ן לקודים מיוחדים. וכך, כל הרכוש שהיה רשום על שמו של איגור צ'ייקה הוסתר ברשם הממשלתי תחת השם הבדוי YFYAU9. כל הנכסים שהיו רשומים על אחיו של איגור, ארטיום הוסתרו תחת השם LSDU3. בשנת 2022, הטילה ארצות הברית סנקציות על איגור צ'ייקה בגין מה שהוגדר כ"התערבות בענייניה הפנימיים של מולדובה", ובמסמכים האמריקניים הרשמיים מופיע YFYAU9 כ"שמו האלטרנטיבי".

נבלני עצמו לא ויתר ועתר לבית המשפט העליון של רוסיה בדרישה לבטל את הסתרת הרכוש של בני משפחת צ'ייקה. עם זאת, מערכת המשפט התייצבה לצד התובע הכללי ובניו וקבעה כי המהלך של הרשויות היה חוקי ונימקה זאת בזכותם של בני המשפחה לפרטיות.

התחקיר שלו הפך את משפחת צ'ייקה לסמל השחיתות. אלכסיי נבלני ( צילום: AP )

לאחר פרסום השערוריות שנקשרו בשמם ופרישתו של צ'ייקה האב מתפקיד התובע הכללי היו כאלו שציפו שבני המשפחה ייעלמו מהחיים הציבוריים ברוסיה – אך ההפך הגמור קרה. באפריל השנה החליט הנשיא ולדימיר פוטין למנות את איגור צ'ייקה לראש הסוכנות הרוסית לקשר עם בני המולדת שמתגוררים בחו"ל.

מדובר בארגון ממשלתי שהוקם בשנת 2008 ותקציבו מוערך במאות מיליוני דולרים בשנה. לסוכנות כ-90 סניפים בכ-70 מדינות בעולם ונציגויות אלו מכונות באופן לא רשמי "בתים רוסיים". הסניף בישראל, אגב, שוכן במתחם חצר סרגיי שהועבר לבעלות ממשלת רוסיה בשנת 2009. השבוע הודיע צ'ייקה כי בכוונתו לפתוח 11 "בתים רוסיים" נוספים ב-11 מדינות בעולם, רובן באפריקה.

גורם ששוחח עם האתר האופוזיציוני "אינסיידר" העריך כי התפקיד אמור לסייע לצ'ייקה לעקוף את הסנקציות האישיות שהוטלו עליו ולקדם את עסקיו מחוץ לגבולות רוסיה. לדברי אותו גורם: "מר צ'ייקה בנה על תפקיד במערך הנשיאותי, אבל נראה שאלו שנמצאים למעלה החליטו שהוא יותר איש עסקים ושהוא רוצה להתמקד בעסקים בחו"ל".