250 מנהיגים צעירים, משפיענים ונבחרי ציבור מארה"ב ביקרו השבוע בישראל הגיעה במסגרת פרויקט הדגל של אגף צפון אמריקה במשרד החוץ, "50 מדינות, ישראל אחת" (50 States One Israel). המיזם נועד להשקיע בדור העתיד של ההנהגה האמריקנית ולחזק את הברית בין המדינות.

גלריה "הם מנהיגים ומשפיענים". חבר במשלחת מארה"ב בזירת הנובה ( צילום: לע"מ שלומי אמסלם וארנון בוסאני )

אנשי משרד החוץ וחברי המשלחת מארה"ב ( צילום: לע"מ שלומי אמסלם וארנון בוסאני )

עבור סמנכ"ל צפון אמריקה במשרד החוץ, ליאור חייט, מדובר בפרויקט הסיום של כהונתו, לפני יציאתו לתפקיד שגריר ישראל באיטליה. זו המשלחת השלישית במסגרת היוזמה: בספטמבר 2025 הגיעו לישראל 250 מחוקקים מדינתיים, חמישה מכל מדינה, ובאוקטובר 2026 ביקרה כאן משלחת נוספת של 250 מובילים מתחום הטכנולוגיה.

"היחסים עם ארה"ב אינם מתנהלים רק בציר וושינגטון-ירושלים", הסביר חייט את הרציונל מאחורי המיזם, שעלותו נאמדת בכחמישה מיליון שקל ושבו מעורבים כ-30 עובדי משרד החוץ ונציגי הנציגויות בארה"ב. "וושינגטון של מחר אינה נמצאת בוושינגטון. מי שיקבע את מידת התמיכה האמריקנית בישראל בעוד חמש עד עשר שנים נמצא כיום בפלורידה, במונטנה ובהוואי, וצריך להגיע אליו לפני שהוא מגיע לבירה".

לדברי חייט, בדיקה שערך משרד החוץ העלתה כי 70% מחברי הקונגרס המכהנים צמחו מתפקידי חקיקה מדינתיים, זירה שכמעט אינה עוסקת במדיניות חוץ. נוסף על כך, לקונגרס שנבחר לאחרונה נכנסו כ-100 חברים חדשים, ש-90% מהם מעולם לא התבטאו בנושא ישראל. המשלחת הקודמת כבר הניבה תוצאות, ובהן קידום חקיקה פרו-ישראלית ברמה המדינתית והקמת ארגון של מחוקקים תומכי ישראל.

אני נטעתי עץ בארץ ישראל. חברי המשלחת מארה"ב ( צילום: לע"מ שלומי אמסלם וארנון בוסאני )

בתשובה לשאלה אם נכון להשקיע במנהיגי העתיד דווקא בתקופה שבה מעמדה של ישראל בדעת הקהל האמריקנית מאותגר, השיב חייט: "הם מנהיגים ומשפיענים היום. ההשקעה היא גם לטווח מיידי וגם לטווח הארוך". הוא הוסיף כי ההיענות למיזם הייתה גבוהה, למעט מקרה חריג באחת המשלחות הקודמות, שבו משתתפת ירדה מהמטוס ברגע האחרון בטענה שאינה מעוניינת ב"ביקור פרופגנדה".

ראש חטיבת אגף צפון אמריקה במשרד החוץ, דור שפירא, הוסיף כי הפרויקט נועד ליצור קשר בלתי אמצעי עם הדור הבא של המנהיגות האמריקנית, עוד לפני שייכנס לעמדות השפעה בכירות, ולהצמיח בכל אחת מ-50 המדינות "שגרירים של היכרות, הבנה וידידות".

המשתתפים נבחרו על ידי הנציגויות הישראליות בארה"ב לפי מידת השפעתם במדינותיהם, בתנאי שטרם ביקרו בישראל ושאינם מוגדרים כאנטי-ישראלים. כמחצית מחברי המשלחת היו נשים, והיא כללה דמוקרטים ורפובליקנים. בין המשתתפים היו ראשי ערים, מחוקקים ויועצים פוליטיים; פסטורים, כמרים ורבנים; משפיעני רשת, עיתונאים ובלוגרים; וכן מנהיגים קהילתיים מקרב הקהילות ההודית, השחורה והאסייתית בארה"ב.

250 מנהיגים צעירים מכל מדינות ארה"ב בביקור היסטורי בישראל ( צילום: לע"מ שלומי אמסלם וארנון בוסאני )

תוכנית הביקור כללה מפגשים מדיניים, סיורים היסטוריים וביקורים באתרים ביטחוניים וטכנולוגיים. בירושלים סיירו המשתתפים בעיר העתיקה וביד ושם, ונפגשו עם נשיא המדינה, שר החוץ וחברי כנסת. בהמשך הדרימו לעוטף עזה, ביקרו במתחם מסיבת הנובה ובקיבוצים שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר, ושמעו עדויות מניצולים. אל הסיור הצטרפו גם חיילים בודדים אמריקנים שהגיעו לישראל מאותן מדינות שמהן באו חברי המשלחת. המשתתפים גם נטעו עצים ביער אופקים, עץ אחד עבור כל מדינה, שהצטרפו למאה העצים שנטעו המשלחות הקודמות.

בהמשך התקיימו בירושלים ארוחת גאלה ומפגשים נוספים, וביפו נערכה ארוחת צהריים בשיתוף שגרירות ארה"ב בישראל. במהלכה שוחחו המשתתפים עם הבלוגר הישראלי-ערבי נאס דיילי על המציאות המורכבת בישראל. ימי רביעי וחמישי הוקדשו לתעשיית החדשנות בתל אביב ולתדרוכים על מצבה הגיאופוליטי של ישראל במזרח התיכון.

במפגש עם חברי המשלחת אמר שר החוץ גדעון סער: "לאמריקה אין בעלת ברית נאמנה יותר מישראל. ישראל היא נכס אסטרטגי לארצות הברית; היא עומדת בקו החזית מול איראן, שלוחות הטרור שלה והכוחות האסלאמיסטיים הקיצוניים, המאיימים לא רק על ישראל, אלא גם על אמריקה ועל הציוויליזציה המערבית כולה".

גם המשתתפים סיפרו על הפער שגילו בין הסיקור התקשורתי בארה"ב לבין המציאות שבה נתקלו בישראל. ג'ונתן צ'ו, עיתונאי ועמית בכיר במכון דיסקברי מסיאטל, סיפר כי לאחר שפורסמה תמונה קבוצתית של המשלחת ברשתות החברתיות, הוא וחברים נוספים ספגו ביקורת על עצם השתתפותם בביקור. לדבריו, במקום לבקש להסיר את התמונה, החליטו להעלות תמונות נוספות. הוא הוסיף כי התרשם מהנחישות ומהחוסן של הישראלים, שמאפשרים להם להשתקם ולבנות מחדש.

אמה מייסון משיקגו במהלך הביקור בישראל ( צילום: לע"מ שלומי אמסלם וארנון בוסאני )

אמה מייסון, אשת אקדמיה ופעילה חברתית מאילינוי, סיפרה כי ציפתה לשמוע מישראלים עמדות קיצוניות יותר כלפי הפלסטינים בעקבות אירועי 7 באוקטובר, אך התרשמה שרבים מהם פשוט רוצים לחיות בביטחון ולהתקיים בדו-קיום. סזאר גראג'לס, פרשן מדיני ממיאמי, אמר כי הביקור במתחם הנובה ובקיבוצים הותיר בו רושם עמוק, והתחייב להמשיך לדבר על חשיבות היחסים עם ישראל בטלוויזיה, ברדיו ובפעילותו הציבורית.

ויליאם גלאגר, סגן מנהל ארגון Americans for Prosperity בקנטאקי, אמר כי הסיקור בארה"ב אינו משקף את הגיוון שפגש בעיר העתיקה בירושלים. "הערבים הישראלים משולבים בחיי היומיום, מצביעים ואכפת להם מעתיד מדינתם", סיפר. הוא הוסיף כי הביקור בעוטף עזה הבהיר לו את האופי הקיומי של האיומים, וכי קשה להבין את המציאות הזאת ממרחק של 6,000 מייל.

ג'ושוע אנג'ל-עבאד סולאנו, פעיל פוליטי ומנהיג ארגוני ממינסוטה, סיפר כי בשנים האחרונות הושפע מהאופן שבו הציגו כלי התקשורת והרשתות החברתיות את ישראל. לדבריו, הביקור חשף בפניו מציאות מורכבת יותר מזו שהכיר: "נפלה בחלקי הזכות לבלות כאן עם ערבים ישראלים ויהודים ישראלים, שכולם עובדים, חיים ומשרתים את מדינתם בגאווה זה לצד זה".