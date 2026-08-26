גורמי ביטחון בבריטניה הזהירו את ראש הממשלה אנדי ברנהאם כי רוסיה עשויה להגיב ישירות להעמקת התמיכה הבריטית באוקראינה, ואף לפגוע בתשתיות ביטחוניות ובמפעלי נשק במדינה - כך דווח ב"דיילי מייל". לפי הדיווח, במוסקבה העריכו בתחילה כי ברנהאם ינקוט קו מתון יותר מקודמו קיר סטרמר, אך ביקורו בקייב והידוק שיתוף הפעולה הצבאי בין המדינות שינו את ההערכה. מקור ביטחוני בכיר אמר כי מתקפה רוסית על תשתיות ההגנה והביטחון של בריטניה היא "בלתי נמנעת", וכי היא עשויה לכלול מתקפת כטב"מים, הצתה או מתקפת סייבר, באופן שיישאר מתחת לרף שיחייב תגובה צבאית של נאט"ו.