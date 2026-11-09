יחידת התביעות במשטרה הגישה היום (שני) כתב אישום חמור נגד גבר בן 32 מאזור העמקים בגין תקיפה של אשתו. בעקבות ויכוח על רקע קשיים כלכליים, הבעל נטל חגורה שחורה והצליף בכל חלקי גופה של האישה - בעודה מחזיקה את בנם הקטן - וגרם לשבר באפה. בחקירה עלה כי הבעל "גייס" את ארבעת אחיו לשפוך שמן בזירה כדי לטשטש את החשדות נגדו בטענה כי היא נפגעה לאחר שהחליקה - ולא כי הוא תקף אותה באלימות.

גלריה "היא נפלה קורבן לאלימות ממושכת וחסרת מעצורים". הזירה והחגורה ( צילום: דוברות מחוז צפון )

"הזירה הייתה מלאה בדם", שחזרה רפ"ק טטיאנה שמידוב, קצינת אגף חקירות ומודיעין במשטרת העמקים שמנהלת את החקירה. "הדיווח למוקד 100 התקבל ב-24 באוקטובר. השוטרים שהגיעו למקום מצאו את האישה מדממת כשהיא פצועה באורח בינוני עם שברים באפה".

לפי פקד פראס חוראני, עו"ד שהגיש את כתב האישום לבית משפט השלום בנצרת, הוויכוח בין השניים התגלע על רקע קשיים במצבם הכלכלי, ובמהלכו הבעל נטל חגורה שחורה במטרה להכות את בת הזוג, שניסתה להימלט מחדר השינה לסלון. כשישבה על הספה ובעודה מחזיקה את בנם הקטן, סיפר פקד חוראני, הבעל החל להצליף בה בכל גופה וכשניסתה לזעוק לעזרה - הוא הכה אותה בפניה.

"במהלך החקירה גילינו שהאישה נפלה קורבן לאלימות ממושכת וחסרת מעצורים של בעלה", סיפרה רפ"ק שמידוב. "באחד המקרים הוא תקף אותה בבעיטות, במקרה אחר הוא משך אותה בשיער ראשה מהקומה העליונה ועד לתחתונה - לאורך 45 מדרגות".

גלון השמן שאותר מתחת לכיור ( צילום: דוברות מחוז צפון )

שמידוב תיארה מערכת זוגית אלימה ואכזרית תוך ניסיונות של הבעל להשפיל את אשתו. "במשך שנים היא חששה להתלונן ושמרה את האומללות הזו בבטן בגלל ההשלכות החברתיות והמשפחתיות", הסבירה.

בחקירה, כאמור, הבעל כפר בכל הטענות נגדו וטען כי החבלות שנגרמו לה הן תוצאה של החלקה על שמן שנשפך על רצפת הבית. החוקרים חזרו למצלמות הגוף של השוטרים וגילו כי השטיח לפני האירוע היה נקי משמן למעט כתמי דם שנספגו בו בעקבות התקיפה.

צילום: דוברות המשטרה

"הבנו שמדובר בשיבוש חקירה", סיפרה שמידוב. "חזרנו לאחים של הבעל ובתום חקירה מקיפה הם הודו שהם שפכו את השמן כדי לטשטש את הזירה ולשבש את החקירה". האחים נעצרו למשך כמה ימים, ובהמשך יוגשו נגדם כתבי אישום על שיבוש חקירה ובידוי ראיות.