זעזוע באוסטרליה: המשטרה פתחה בחקירת רצח בעקבות גילוי פלג גוף עליון של אדם - ללא ראש, ידיים ורגליים - בתוך ספה שהושלכה באזור מיוער בצפון סידני. הגילוי המחריד התרחש אתמול (רביעי), לאחר שתושבים דיווחו על ריח חריף ובלתי נסבל שעלה מהאזור. החוקרים מעריכים כי שרידי הגופה, שככל הנראה שייכים לגבר בוגר, הושארו במקום לפחות כמה ימים. זהותו של הקורבן טרם התבררה.

גלריה הזירה בסידני ( Morgan Reinwald/AAP )

השוטרים הוזעקו בסביבות השעה 14:30 (שעון מקומי) לאזור ליין קוב נורת', פרבר שקט בצפון העיר, בעקבות דיווחים שהתקבלו מתושבים. כשהגיעו למקום, איתרו ספה שהושלכה בין השיחים, במרחק של כחמישה מטרים בלבד מהכביש. בתוכה התגלו שרידי הגופה, ללא הראש והגפיים.

המשטרה סגרה את הזירה והזעיקה מומחים לזיהוי פלילי, שאספו את הממצאים והעבירו את השרידים לבדיקה שלאחר המוות. במקביל, חוקרי המשטרה המקומית ואנשי היחידה לחקירות רצח של מדינת המחוז ניו סאות' ויילס פתחו בחקירה בניסיון לברר את נסיבות המוות, לזהות את הקורבן ולהתחקות אחר מי שהשליך את הספה באזור.

מפקד המשטרה המקומית, פול דבאני, מסר הבוקר כי החיפושים אחר חלקי הגופה החסרים נמשכים, וכי בשלב זה לא אותרו שרידים נוספים. בחיפושים משתתפים גם כלב שהוכשר לאיתור גופות ויחידת התעופה של המשטרה שמסייעת בסריקות מהאוויר. החוקרים בודקים במקביל דיווחים על נעדרים, בתקווה שיסייעו בזיהוי הגופה. "אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי לזהות את האיש הזה, לברר מה הוביל למותו וכיצד הגיעו שרידיו למקום", אמר דבאני.

מפקד המשטרה. "עובדים מסביב לשעון" ( Morgan Reinwald/AAP )

כלבי גישוש סורקים ביער ( 7NEWS )

( Morgan Reinwald/AAP )

דבאני הדגיש כי בשלב זה אין כל אינדיקציה לכך שהאיש נרצח באזור שבו נמצאה הגופה. לדבריו, החקירה נמצאת בראשיתה, ולא ניתן עדיין לקבוע היכן אירע המוות או מי אחראי להשלכת השרידים. הוא ביקש להרגיע את התושבים והבהיר כי לפי המידע הקיים אין סכנה מתמשכת לציבור. המשטרה ביקשה מכל מי ששהה באזור בשבועות האחרונים, ובפרט ממי שמחזיק בתיעוד ממצלמות אבטחה או ממצלמות רכב, להעביר כל מידע שעשוי לסייע בחקירה.

הגילוי עורר הלם בקרב תושבי השכונה, שמתוארת כאזור מגורים שקט שבו רבים נוהגים לצאת להליכות ולטייל עם כלביהם. רודני קמפבל, בן 60 שמתגורר באזור זה כמעט 30 שנה, סיפר ל"גרדיאן" הבריטי כי הוא נוהג לטייל ברחוב מדי יום עם כלבו מוצ'י. לדבריו, הוא הבחין לראשונה בריח החריף אתמול, ולא העלה בדעתו שמקורו בגופת אדם.

"אני קצת בהלם, כי דברים כאלה לא קורים באזור הזה. בדרך כלל שקט כאן מאוד", סיפר קמפבל. הוא הוסיף כי בתחילה סבר שמדובר בפגר של בעל חיים. לדבריו, בעבר כבר הושלכה פסולת באזור המיוער, שהמדרון התלול שלו מקל על מי שמבקשים להיפטר מחפצים בלי להגיע לאתר פינוי מוסדר. אלא שהפעם, במקום פסולת ביתית - התגלו שרידי אדם.

"מודאגים בראש ובראשונה מקרובי משפחתו של הקורבן" ( Morgan Reinwald/AAP )

תושבת נוספת, שביקשה להזדהות בשמה הפרטי בלבד, אמיתאה, סיפרה כי היא מתגוררת בשכונה זה 21 שנה, וכי בתקופה הזאת היא זוכרת רק אירוע חריג משמעותי אחד נוסף. לדבריה, התגלית מעוררת פחד דווקא משום שהאזור נחשב בטוח, ותושבים רבים מטיילים בשבילים המיוערים לבדם. היא הוסיפה כי גם בתה נוהגת לצאת לשם כמעט מדי יום, וכי היא מקווה שהמשטרה תצליח לברר במהרה מה התרחש כדי שהתושבים יוכלו לשוב לשגרת חייהם ללא חשש.