מאות מפגינים התאספו הערב (שבת) במוקדים שונים ברחבי הארץ לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. בצומת כברי שבגליל המערבי הפגינו עשרות נגד הממשלה, ובמקום התפתח עימות בינם לבין ישראלים שנסעו באזור. ברחובות מחו כ-200 איש, בעוד שבצפון ננעל פסטיבל אופנועים עם מאות משתתפים במטולה.

גלריה הפגנה ברחובות ( צילום: מחאת העם רחובות )

קללות ואיומים נגד מפגינים בצומת כברי ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





המוחים בבגליל הניפו דגלי ישראל ושלטים שונים עם הכיתובים "לא נשכח", "ממשלת הטבח" ו"לא תברח". המפגינים דיווחו על עימות, כשלטענת הנוכחים רכב שהגיע מכיוון מעלות נעצר בצומת, והנהגת החלה לצעוק קריאות נאצה והאשמות לעבר המוחים. לדבריהם, בהמשך היא ניסתה להתקדם עם הרכב לעבר מפגינים שעמדו במעבר החצייה. יודגש כי המשטרה לא פרסמה כל הודעה בנושא.

המפגינים טענו כי מהרכב יצאו שני נוסעים, שאחד מהם חטף באלימות דגל ישראל מידיה של תושב כפר ורדים. הם העידו כי הוא השתמש במוט של הדגל וניסה לתקוף מפגינים נוספים, ושבר שני דגלים. באירוע לא נרשמו פגיעות גוף פיזיות אך התפתחה מהומה.

ברחובות הפגינו 200 בני אדם בסימן שלוש שנים לטבח בשמחת תורה. הם התאספו בצומת פארק המדע בעיר תחת הסיסמה "יזכור העם את בניו ובנותיו", לקראת ציון שלוש שנים לאסון ביום רביעי הקרוב.

פסטיבל אופנועים במטולה שלוש שנים לפרוץ המלחמה ( צילום: מועצת מטולה )

בצפון השתתפו מאות בנעילת פסטיבל אופנועים שהיווה מפגן הצדעה למטולה. המשתתפים כללו מאות רוחבי אופנועים, אזרחים מכל רחבי הארץ ותושבי המושבה. בשלב הסיום הופיעה שיירת אופנועים על גדר הגבול - בין לבנון למטולה - לצד השטחים החקלאיים והחומות, עם דגלי ישראל ומטולה. "באנו לחגוג ולהינות אבל מפגן הסיום היה מרגש במיוחד, זו התרוממות רוח ותחושת ניצחון אמיתית", אמר אלירן, אחד ממשתתפי הפסטיבל.