הדיווח על המקרה שאירע ברחוב הנשיא באשקלון התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 16:04. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לתינוק טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש. שם צוות המיון המשיך במאמצים לייצוב מצבו.

הדיווח על המקרה שאירע ברחוב הנשיא באשקלון התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 16:04. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לתינוק טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש. שם צוות המיון המשיך במאמצים לייצוב מצבו.

הדיווח על המקרה שאירע ברחוב הנשיא באשקלון התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 16:04. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לתינוק טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש. שם צוות המיון המשיך במאמצים לייצוב מצבו.

ההורים סיפרו לצוות הרפואי שהתינוק נפל ממגלשה. לאחר הנפילה הם נסעו לדבריהם הביתה עם התינוק שאיבד הכרה, ולאחר מכן התקשרו למד"א והצוות חבר אליהם. לא נראו חבלות חיצוניות בולטות לעין, ולכן ההערכה היא שמדובר בחבלת ראש.

ההורים סיפרו לצוות הרפואי שהתינוק נפל ממגלשה. לאחר הנפילה הם נסעו לדבריהם הביתה עם התינוק שאיבד הכרה, ולאחר מכן התקשרו למד"א והצוות חבר אליהם. לא נראו חבלות חיצוניות בולטות לעין, ולכן ההערכה היא שמדובר בחבלת ראש.

ההורים סיפרו לצוות הרפואי שהתינוק נפל ממגלשה. לאחר הנפילה הם נסעו לדבריהם הביתה עם התינוק שאיבד הכרה, ולאחר מכן התקשרו למד"א והצוות חבר אליהם. לא נראו חבלות חיצוניות בולטות לעין, ולכן ההערכה היא שמדובר בחבלת ראש.