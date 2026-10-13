תינוק כבן תשעה חודשים נפצע היום (שלישי) באורח אנוש, לאחר שלפי הוריו נפל ממגלשה במהלך משחק. הוא פונה מחוסר הכרה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים ברזילי, ובדרך לבית החולים ליבו לפעום.
הדיווח על המקרה שאירע ברחוב הנשיא באשקלון התקבל במוקד מד"א במרחב לכיש בשעה 16:04. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לתינוק טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש. שם צוות המיון המשיך במאמצים לייצוב מצבו.
ההורים סיפרו לצוות הרפואי שהתינוק נפל ממגלשה. לאחר הנפילה הם נסעו לדבריהם הביתה עם התינוק שאיבד הכרה, ולאחר מכן התקשרו למד"א והצוות חבר אליהם. לא נראו חבלות חיצוניות בולטות לעין, ולכן ההערכה היא שמדובר בחבלת ראש.
חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א דניאל ירדן סיפר: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל התינוק שככל הנראה נפל ממגלשה במהלך משחק. הוא היה מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה".