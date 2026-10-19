בית משפט השלום בבאר שבע גזר 27 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 15 אלף שקל על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה, לאחר שהורשע בחברות בארגון הטרור דאעש. במסגרת ההליך, שנוהל על ידי עו"ד חופית קנטרוביץ ועו"ד תהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום, נקבע כי עזאם עבר תהליך הקצנה אידיאולוגית ממושך, נשבע אמונים למנהיג דאעש לאחר מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, והחזיק במכשיריו מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים. בית המשפט ייחס בגזר הדין חומרה לעובדה שהנאשם שימש כרופא בבית חולים ציבורי שבו טופלו אזרחים וחיילים פצועים.