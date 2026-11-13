תושבי רהט זועמים על ההחלטה החריגה של המשטרה להציב צלפים על גגות הבתים בעיר כדי להתמודד עם הפשיעה. "במקום להפחיד את התושבים וליצור תחושה של מלחמה, המשטרה צריכה לפעול נגד ארגוני הפשיעה, לאסוף נשק בלתי חוקי ולעצור את העבריינים", אמר היום (שישי) תושב העיר עבד אבו סויס בשיחה עם ynet. לדבריו, "התושבים רוצים לחיות בביטחון, ולא תחת כוונות של צלפים".

הצלפים שפועלים על הגגות, כפי שפרסמה המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה עדכנה מוקדם יותר היום על הצבת צלפים וקלעים על גגות רהט - בצל הפשיעה הגואה בעיר - ואחרי שברשתות החברתיות הופצו תמונות שבהן נראו הצלפים. "מפקד המחוז הדרומי בהערכת מצב הנחה להכניס את הכוחות המיוחדים של המחוז הדרומי ולהציב צלפים וקלעים במטרה לאתר חמושים שמבצעים ירי ולנטרלם", מסרה המשטרה. "ירי ייענה בירי".

תושב אחר בעיר הביע ביקורת על החלטת המשטרה: "להציב צלפים מפחיד מאוד, במיוחד כשיש ילדים ומשפחות ברחובות. אנחנו רוצים לראות שוטרים שפועלים למען ביטחון התושבים, ולא צלפים שמוצבים בתוך העיר וגורמים לאנשים להרגיש שהם חיים באזור מלחמה. חייבים למצוא דרך אחרת להחזיר את הביטחון לרחובות".

צעיר שמתגורר בעיר הוסיף: "אם המשטרה באמת רוצה להילחם בפשיעה, שתפעל נגד מי שמחזיק בנשק ויורה לעבר אנשים ובתים. למה כל התושבים צריכים להרגיש מאוימים? אנחנו לא אויבים של המשטרה. אנחנו אזרחים שרוצים לחיות בשקט, לעבוד ולגדל את הילדים שלנו בלי פחד בלי צלפים".

למרות שלדברי חלק מהתושבים הצבת הצלפים איננה הדרך הנכונה לטפל בפשיעה, גם הם מודים כי ההתמודדות עם מקרי רצח, אלימות וירי בלתי פוסקים מייצרת תחושות קשות בעיר.