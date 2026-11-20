אחת הבעיות העיקריות במלחמה בדרך לפתרון? רשת "בלומברג" האמריקנית דיווחה הבוקר (יום שישי) כי ישראל שדרגה את מערכת "קלע דוד", שנועדה ליירט טילים כבדים וכטב"מים - כך שכעת היא יכולה להתמודד עם "מגוון רחב של איומים בליסטיים ולעמוד בשבועות של מתקפות ממושכות".
הציטוט מיוחס לחוקר הראשי של מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר הישראלי. המערכת, נזכיר, שימשה עד היום בעיקר כשכבת ביניים במערך ההגנה האווירית הישראלית - שמול איומי הטילים מאיראן נשען בעיקר על מערכות "חץ", פטריוט וסוללות THAAD. השדרוג שעברה כעת "קלע דוד" נועד לפתור את הבעיה המרכזית של ישראל - וגם של ארה"ב - במלחמה הנוכחית: בעוד שהמתקפות המדויקות הופכות לזולות וקלות יותר הן עבור איראן והן עבור ארגוני הטרור, המיירטים יקרים בהרבה - והמלאי שלהם הולך ונשחק.
ב"בלומברג" ציינו כי האסטרטגיה הישראלית בשדרוג "קלע דוד" שונה מגישתה של וושינגטון, שמציעה התחייבויות ארוכות טווח כדי לעודד ייצור של מיירטים יקרים כמו הפטריוט PAC-3. לפי בלומברג, היתרונות הגדולים ביותר של "קלע דוד", שמשתמשת במיירטי "שרביט קסמים" וכיום מקבילה פחות או יותר למערכת הפטריוט, הם המחיר והיקף הייצור: מיירט "שרביט קסמים" שפותח במשותף על ידי רפאל וחברת RTX עולה כמיליון דולר - שליש מהעלות של טיל "חץ 3", המיירט מהשכבה העליונה ביותר במערך ההגנה האווירית של ישראל. מיירט PAC-3 עשוי לעלות יותר מ-4 מיליון דולר.
בבלומברג ציינו כי כמה טילים בליסטיים איראניים הצליחו לחמוק מההגנה האווירית הישראלית והאמריקנית בשנתיים האחרונות, ושישראל נאלצה להסתמך גם על מערכות אמריקניות לאור ריבוי המתקפות. השיפורים ב"קלע דוד", נכתב, מעניקים לה פתרון מקומי הזמין בכמויות גדולות יותר, בזמן שאיראן מנצלת הפוגה בלחימה כדי לשקם את ארסנל הטילים שלה.
עוזי רובין, ששימש כראש הראשון של "מינהלת חומה" שבה פותחה מערכת חץ - כיום מומחה במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון - אמר לבלומברג: "כשפיתחנו את הדורות הראשונים של הגנה טכנית קינטית מפני טילים, התפיסה הייתה שמתמודדים עם מעט איומים, לא עם מאות או אלפים. עכשיו אנחנו צריכים להמציא טילי יירוט קינטיים זולים".
יש לציין כי כבר במלחמה האחרונה נעשה שימוש ב"קלע דוד", כולל בשני השיגורים האיראניים לעבר ערד ודימונה ב-21 במרץ - שם המיירט פספס, והטילים זרעו הרס רב והובילו לעשרות פצועים. בבלומברג הודגש כי יכולות כמו של "חץ 3" עדיין נדרשות - אך שכבת-ביניים חזקה וזולה יותר מציעה לישראל מרחב תמרון גדול יותר, והיא "נמצאת בעמדה הטובה ביותר בעולם כולו לפצח את החלק הזה בעצמה". עוד צוין, מפי גורם המעורה בתעשייה, כי רפאל ו-RTX מסוגלות לייצר אלפי מיירטים בשנה בישראל ועוד 2,500 בארה"ב עבור "כיפת ברזל" ו"קלע דוד".
מלאי הולך ואוזל
מערך ההגנה של ישראל כולל את "כיפת ברזל" לאיומים לטווח קצר, "קלע דוד" לאיומים לטווח בינוני, ומשפחת טילי ה"חץ", כולל "חץ 3" המסוגל ליירט מטרות בחלל. היא נשענת גם על סוללות THAAD המופעלות על ידי ארה"ב ועל מיירטים המשוגרים מספינות כדי לחזק את הגנותיה. לפי ה"וושינגטון פוסט", במלחמה נעשה שימוש ביותר מיירטים אמריקניים מאשר ישראליים.
החוקר מחיל האוויר אמר לבלומברג כי המטחים האינטנסיביים שספגה ישראל מוקדם יותר השנה חשפו פערים במערך ההגנה שלה, אך גם סיפקו לצבא כמויות אדירות של נתונים לשדרוג המערכות - "לעיתים תוך ימים ספורים". בחלק מהמקרים במהלך השלב האינטנסיבי ביותר של המלחמה עם איראן, נעשה שימוש ב"קלע דוד" נגד איומים בליסטיים, כולל בשתי תקיפות שהובילו לעשרות פצועים בדרום הארץ כאשר המיירטים לא הצליחו להשמיד את הטילים הנכנסים.
ישראל גם מייצאת את מערכות ההגנה מפני טילים שלה, כולל לכמה מדינות באירופה שמוציאות יותר כסף על שדרוג הארסנל שלהן בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה. פינלנד ויוון הזמינו מערכות "קלע דוד", בעוד שגרמניה נשענת בחלקה על "חץ 3". במקביל, נכתב בבלומברג, ארה"ב מתקשה לעמוד בביקוש למיירטי פטריוט PAC-3. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי ארצו לבדה זקוקה ל-350 מיירטים בחודש כדי להדוף תקיפות רוסיות. מדובר בכמות הגדולה פי כמה מהכמות המיוצרת בשנה שלמה.
אספקת המיירטים היא גם חלק מהשיקולים של טראמפ בשאלה אם לחדש את הלחימה באיראן. איראן עדיין מחזיקה בארסנל טילים בליסטיים אימתני ומסוגלת להפציץ את מדינות המפרץ, בסיסים אמריקניים במזרח התיכון ואת ישראל. לפי דיווח של בלומברג, למרות תקיפות אוויריות של ארה"ב וישראל, סביר להניח שבידי איראן יש לפחות 1,700 טילים בליסטיים והיא מייצרת כ-50 בחודש, כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג בשבוע שעבר, בציטוט הערכת מודיעין מערבית.