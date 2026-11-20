אספקת המיירטים היא גם חלק מהשיקולים של טראמפ בשאלה אם לחדש את הלחימה באיראן. איראן עדיין מחזיקה בארסנל טילים בליסטיים אימתני ומסוגלת להפציץ את מדינות המפרץ, בסיסים אמריקניים במזרח התיכון ואת ישראל. לפי דיווח של בלומברג, למרות תקיפות אוויריות של ארה"ב וישראל, סביר להניח שבידי איראן יש לפחות 1,700 טילים בליסטיים והיא מייצרת כ-50 בחודש, כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג בשבוע שעבר, בציטוט הערכת מודיעין מערבית.