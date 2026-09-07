יוסף חננאל בן ה-73 מתל אביב, פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים שאינו בעל תואר מומחה, מואשם בעריכת 131 אבחונים פסיכולוגיים ללא הסמכה, בזיוף חתימות של פסיכולוגים מומחים, בקבלת דבר במרמה ובעבירות מס.

על פי כתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בירושלים על ידי עורכות הדין שרית רייך אבניאל ושרון לנדאו מפרקליטות מחוז הבירה, חננאל הציג בפני מטופלים, הורים והרשויות מצג שלפיו הוא מוסמך לערוך אבחונים פסיכולוגיים, וכי האבחונים שערך עומדים בדרישות הדין - למרות שאינו פסיכולוג מומחה, שלא היה מצוי בהליך התמחות פעיל ולא היה מוסמך לערוך את האבחונים או לחתום עליהם.

נאשם בזיוף 72 חתימות. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בחלק מהמקרים העביר חננאל את האבחונים לבדיקתם ולחתימתם של פסיכולוגים מומחים, אף שלא היה רשאי לערוך אותם. במקרים אחרים, לאחר שהסתיימה עבודתו עם אותם מומחים, זייף את חתימותיהם ללא ידיעתם באופן שנחזה כאילו האבחונים נבדקו ואושרו על ידם. בסך הכול מיוחסות לנאשם 72 עבירות של זיוף חתימות ו-131 מקרים שבהם חתם על אבחונים ללא סמכות.

האבחונים הועברו להורים, למכוני אבחון ולמוסדות חינוך, והוגשו למשרד החינוך לצורך קבלת התאמות לימודיות ותקציבי סיוע. על פי כתב האישום, חננאל גבה כ-2,000 שקלים עבור כל אבחון. בהסתמך על המצגים שהציג הקצה משרד החינוך למוסדות הלימוד של התלמידים שאובחנו על ידו תקציבי סיוע בסכום כולל של כ-12.5 מיליון שקלים.

באישום נכתב עוד כי בין 2012 ל-2021 השמיט חננאל מהדיווחים לרשות המיסים הכנסות בסכום כולל של כ-1.55 מיליון שקלים. בין היתר, הוא הגיש דוחות שבהם דיווח כי לא היו לו הכנסות, אף שבפועל קיבל הכנסות מעבודתו כשכיר וכעצמאי, ולא ניהל פנקסי חשבונות כנדרש.

כתב האישום מייחס לו עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות; שימוש במסמך מזויף; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; עבירות לפי חוק הפסיכולוגים; השמטת הכנסה במזיד; הצגת מסמך כוזב לצורך מניעת ניכוי מס במקור; מרמה, עורמה ותחבולה; ואי-ניהול פנקסי חשבונות.