מצפים כבר לחורף? במקום זאת מחכה לכם שרב סתווי: ממחר (רביעי) יתחילו הטמפרטורות לעלות ובסוף השבוע, בשישי ובשבת, כבר נחווה שרב סתווי. הטמפרטורות יטפסו ל-38 מעלות בבקעת הירדן, ל-35 עד 37 בשפלה וליותר מ-30 בהרים ובחוף.

בשירות המטאורולוגי אמרו כי השרב יהיה מלווה בתנאי יובש עקב לחות יחסית נמוכה, וברוחות מזרחיות חזקות עם משבים של 40 עד 50 קמ"ש, בעיקר בשעות הבוקר של יום שישי. עוד קודם, ביום חמישי צפוי אובך והגבלות ראות עקב התחזקות הרוחות. גשם משמעותי לא צפוי בשבוע הקרוב ושינוי צפוי רק בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר.