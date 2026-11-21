היזם ואיש העסקים הישראלי שמעון אייקוט (75), שריצה בעבר מאסר בקפריסין בגין עסקאות בלתי-חוקיות, שוחרר השבוע מהכלא בישראל בעקבות חנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג. משפחתו כתבה לצד תיעוד איחודו מחדש עם קרוביו: "לאחר יותר משנתיים של מאבק, אבינו סוף סוף בבית".

האיחוד של אייקוט עם משפחתו לאחר השחרור מהכלא





אייקוט, מייסד קבוצת הנדל"ן "אפיק גרופ" שמחזיק באזרחות ישראלית, טורקית ופורטוגלית, נעצר ביוני 2024 בעת שניסה לחצות מצפון לקפריסין אל האזורים שבשליטת הממשלה הקפריסאית במעבר איוס דומטיוס. באוקטובר בשנה שעברה גזר עליו בית משפט בניקוסיה חמש שנות מאסר בגין פיתוח ומכירה בלתי-חוקית של קרקעות ונכסים השייכים לקפריסאים-יוונים בצפון האי. אייקוט הודה במסגרת הסדר טיעון ב-40 סעיפי אישום.

לאחר הרשעתו ביקש אייקוט לרצות את יתרת עונשו בישראל. בינואר השנה דווח כי שר המשפטים הקפריסאי קוסטאט פיטיריס ביקש ערבויות בנוגע לאכיפת העונש בישראל, על-רקע חששות כי ההעברה תוביל לכך שאייקוט ירצה תקופת מאסר קצרה יותר. חודש לאחר מכן הבהיר השר כי ארצו מחויבת לעמוד בהסדרי ההעברה, והדגיש כי ישראל הכירה בעבירה של השתלטות בלתי-חוקית על רכוש קפריסאי-יווני בצפון האי. עם זאת, כבר אז הכיר השר באפשרות שאייקוט יהיה זכאי לשחרור לאחר ריצוי מחצית מעונשו בשל גילו המתקדם.

שמעון אייקוט

במקור הוגשו נגד איש העסקים 242 סעיפי אישום, שכללו עסקאות נדל"ן במרמה, החזקת קרקע גזולה, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע. ואולם, יתר הסעיפים נמחקו בהסכמת התביעה וההגנה. במהלך המשפט הוצג כי אייקוט, באמצעות חברת "אפיק גרופ", היה מעורב בהקמה ובניצול מסחרי של שישה מתחמי מגורים ותיירות גדולים על קרקעות שבבעלות פליטים קפריסאים-יוונים, ללא הסכמת הבעלים החוקיים. שווי הפרויקטים הוערך ביותר מ-36 מיליון אירו.

אייקוט התמודד במהלך המעצר עם בעיות רפואיות מורכבות ובכללן מחלת הסרטן. משפחתו ניהלה מאבק ציבורי ומשפטי להעברתו לארץ, ובאפריל השנה הוא הועבר לישראל להמשך ריצוי עונשו. בעקבות החנינה שהעניק לו הנשיא הרצוג, אייקוט שוחרר מהכלא הישראלי שבעה חודשים אחרי שהגיע לארץ. במקביל, המשפחה נמצאת בהליכי בוררות מול קפריסין בטענה לנזק שנגרם לו ועל אי חוקיות המעצר.

"שנתיים מלאות בכאב"

בהודעה המלאה שפרסמה המשפחה בעקבות השחרור מהכלא נכתב: "לאחר יותר משנתיים של מאבק, אבינו סוף סוף בבית. סוף סוף הוא מתחיל לקבל טיפול בבית החולים, ומקבל את הטיפולים הנדרשים נגד מחלת הסרטן שלו. אלו היו שנתיים קשות להפליא, מלאות בכאב, חוסר ודאות ומאבק אינסופי להצלת חייו. מעומק ליבנו, אנו מודים לכל מי שעמד לצידנו, תמך בנו, התפלל למעננו ופעל מאחורי הקלעים כדי להפוך את היום הזה לאפשרי. לעולם לא נשכח אתכם".