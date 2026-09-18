תמונות הלוויין חשפו משהו שלא נראה עד היום: סין בונה את "ספינת האם" התת-ימית הראשונה בעולם, המסוגלת לשגר צוללות בלתי מאוישות. כך עולה מתמונות לוויין חדשות, שצולמו על ידי חברת המודיעין הביטחוני האמריקנית "ונטור" ושפורסמו ב"דיילי מייל". הספינה, שזוהתה במספנה בשנגחאי, תוכל ככל הנראה לשאת ארבע צוללות אוטונומיות עצומות ולפרוס אותן ברחבי האוקיינוס.
בתמונות נראית ספינה אדומה הנמצאת בשלבי בנייה במספנה. בייג'ינג כבר בנתה במקום זה בעבר ספינות מלחמה גדולות לתקיפות אמפיביות. ככל הידוע, סין היא המדינה היחידה שפיתחה צוללת בלתי-מאוישת בגודל כה גדול. הצוללות עצומות כל כך, שנדרש אפילו להמציא עבורן מונח חדש: כלי שיט תת-ימי בלתי-מאויש גדול במיוחד, או בקיצור XXLUUV.
"ההסבר הסביר ביותר הוא שמדובר בספינת אם מיוחדת לצוללות רחפנים", אמר לאתר "Naval News" מומחה ביטחון המתמחה בלוחמה תת-ימית. לדבריו, בהתבסס על גודלה, הספינה החדשה תוכל לשאת לפחות ארבעה כלי XXLUUV ולהוביל אותם למרחק של אלפי קילומטרים.
הצוללות התת-ימיות העצומות, שנחשפו לראשונה בינואר 2025, כבר נוסו על ידי בייג'ינג בים סין הדרומי, מול חופי האי היינאן. אורכן מגיע ל-35 עד 45 מטרים, גדול בהרבה מצוללת הרחפן של הצי האמריקני בואינג אורקה XLUUV, שאורכה כ-16 מטרים. לאורקה האמריקנית טווח של עד 12 אלף ק"מ, והיא משמשת למשימות ימיות חשאיות ארוכות-טווח.
בספינת האם החדשה של סין הצוללות יאוחסנו ככל הנראה בהאנגר פנימי. היא צפויה לכלול גם האנגר סמוך לחרטום, שיכול לשמש להובלת מסוק. לפי המומחה, הגרסה האמריקנית של צוללת הרחפן יכולה לשאת שמונה טילי טורפדו. לכן, ההערכה היא שצוללת בלתי-מאוישת גדולה אף יותר עשויה להיות מסוגלת לשאת מטען גדול יותר, ולמרחק של 18,000 ק"מ.
ב"דיילי מייל" נכתב שגם בריטניה בנתה XLUUV משלה, המכונה XV אקסקליבר. הצוללת הבריטית מעט קטנה יותר מהאורקה של האמריקנים. אורכה 12 מטרים, היא מסוגלת לפעול למרחק של עד 1,800 ק"מ וצפויה להיכנס לשירות מבצעי עד 2028.
סין היא היצרנית הגדולה בעולם של ספינות מלחמה. לפי ההערכות יש לה 405 ספינות מלחמה, לעומת 295 לארצות הברית. נשיא סין שי ג'ינפינג הביע שוב ושוב את שאיפתו להביא לשליטה סינית בטאיוואן, ולא שלל שימוש בכוח צבאי כדי להשתלט על האי. אם יממש את תוכניותיו - שטאיוואן כמובן מתנגדת להן בתוקף - עימות ימי יהיה בלתי נמנע.
בנוסף, בייג'ינג מרחיבה בשנים האחרונות את נוכחותה בים סין הדרומי, שם היא טוענת לריבונות על כמעט כל האיים, למרות התנגדות חריפה מצד הפיליפינים, וייטנאם, ברוניי וטאיוואן. המחלוקות הללו כבר הידרדרו בעבר לעימותים אלימים.
השבוע, בכנס ביטחון גדול בסין שכלל כמעט 100 מדינות, אמר שר ההגנה הסיני, דונג ג'ון: "עלינו לזכור היטב את לקחי ההיסטוריה ולהישאר דרוכים מאוד מול כל גילוי סמוי של הגמוניה, מיליטריזם ורוויזיוניזם היסטורי". אנליסטים פירשו את הדברים כגינוי מרומז ליפן, שמנהלת מאז השנה שעברה עימות דיפלומטי עם סין, ומאיצה אף היא את הרחבת יכולות ההגנה שלה.