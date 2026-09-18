סין היא היצרנית הגדולה בעולם של ספינות מלחמה. לפי ההערכות יש לה 405 ספינות מלחמה, לעומת 295 לארצות הברית. נשיא סין שי ג'ינפינג הביע שוב ושוב את שאיפתו להביא

לשליטה סינית בטאיוואן