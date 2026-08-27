הבחירות מתקרבות - והמסרים מקצינים: יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳ הציג היום (חמישי) את תוכניתו ״כן. מייהדים!״ לייהוד הנגב והגליל, ומבקש לנהל את מנהל התכנון ורמ"י (רשות מקרקעי ישראל). "אנחנו הולכים לדרוס הליכים ואנשים כדי לאפשר לחוות לקום", הצהיר. "נסלק מכל המערכות האלה גורמים אנטי ופוסט-ציוניים שהשתלטו עליהם ונחזיר אנשים טובים שמבינים את האתגר של ייהוד הנגב והגליל. בחקיקה. לא אתחנן לפקידים וליועמ"שים".

גלריה סמוטריץ' מציג את התוכנית לנגב והגליל

לדבריו, הוא מבקש להביא את מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון לנגב ולגליל, כשבמרכז התוכנית יעד לאומי של מיליון יהודים נוספים באמצעות הקמת 40 יישובים חדשים ועשרות חוות, הרחבה משמעותית של היישובים הקיימים ויצירת מאות אלפי פתרונות דיור. שר האוצר לא אמר כמה בדיוק תעלה התוכנית הזו, אך טען כי יש כבר תוכניות קיימות שעליהן יתבסס.

כדי לממש את המהלך, הציונות הדתית תדרוש במסגרת הממשלה הבאה את מינהל התכנון ואת רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) ותפעל לשינוי עמוק במנגנוני הקרקע והתכנון. לצד שינויי החקיקה, הסרת חסמים וקיצור הליכי התכנון והשיווק, תפעל המפלגה לשינוי סדרי העדיפויות ולהצבת אנשי מקצוע בעלי תפיסה ציונית ולאומית בעמדות המפתח במערכות התכנון והקרקע.

סמוטריץ' אמר: "סליחה שאני רדיקלי, אנחנו הולכים לדרוס הליכים ואנשים כדי לאפשר לחוות לקום. אנחנו צריכים לייצר את זה יותר מהר וחזק. נייצר בוסט גדול בעולם האכיפה ושמירת הקרקע. ב-20 שנה האחרונות מדיניות התכנון של המנהל הייתה פוסט-ציונית. התוצאה - תוכניות ענק ליישובים הערבים בעיקר בגליל, שנותנת להם התפשטות חסרת פרופורציות, בעיקר בצורה שחונקת את היישובים היהודים.

"אנחנו נבטל את כל התוכניות האלה שמייצרות רצפים של התיישבות ערבית בגליל וחונקות את היישובים היהודים. נהפוך את המשוואה". על השאלה אם במסגרת "הטיהור" שהוא מציע יש לו כבר רשימות של אנשים שאותם יסלק מתפקידם, סמוטריץ' לא פירט.

"אנחנו נסלק משם גורמים פוסט-ציוניים ואנטי-ציוניים שמדרדרים את ישראל לפי תהום, ונשים אנשים שבאו ליישם את המדיניות. במקביל, נפעל לביטול התוכניות המופקרות שאושרו בשנים האחרונות ביישובים הערביים, השתלטו על עתודות קרקע נרחבות ומאיימות על יכולת הפיתוח וההתיישבות היהודית באזור", אמר סמוטריץ'.

"נפתח את האזורים האלה, ואם השמאל ימנה שופטים הערבים ימשיכו לכבוש" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

חלק מרכזי מהתכנית שאותה הציג סמוטריץ' הוקדשה לסוגיית הביטחון הלאומי והמשילות, והוא ציין נתון מסקירה ביטחונית של השב"כ ולפיו "לדעתם יש מיליון כלי נשק בלתי חוקיים בחברה הערבית במדינת ישראל". הוא ביקש להכניס את שב"כ לטיפול באמל"ח הלא-חוקי בנגב ובצפון, וקידום הוראת שעה לאומית למאבק בפשיעה עם כלים חריגים ודרקוניים. כך, החזקת אמל"ח בלתי-חוקי תוגדר כטרור, ויתאפשר שימוש נרחב במעצרים מנהליים. "חייבים לפרק את האוטונומיה הערבית החמושה. אם זה ביר הדאג' או טובא זנגריה. צריכה להיות הוראת שעה שתגדיר החזקת אמל"ח לא חוקי כטרור. נשק לא חוקי אצלך בבית או באוטו? 10 שנים בכלא.