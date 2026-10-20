ההצבעה אתמול על אפשרות של היפרדות מקנדה נערכה אחרי שקבוצה קטנה אך קולנית של בדלנים באלברטה ניהלה בחודשים האחרונים קמפיין למען פרישה של הפרובינציה, בטענה שהמחוז מנוצל על-ידי הממשלה המרכזית באוטווה, ושמשאבי האנרגיה האדירים של אלברטה משמשים לסבסוד אזורים עניים יותר בקנדה. הבדלנים טענו כי אלברטה תהיה עשירה בהרבה אם תשתחרר מהבירוקרטיה של פקידי השלטון בבירה, והדגישו בין השאר כי הממשל הפדרלי חנק את תעשיית הנפט המקומית באמצעות תקנות לשמירה על איכות הסביבה, במיוחד בתקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר

ג'סטין טרודו