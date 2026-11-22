אירוע שגרתי שהתרחש בשבוע שעבר בז'נבה, שבמהלכו הגיש השגריר הישראלי יונתן פלד את כתב האמנתו לשגריר פקיסטן טאהיר חוסיין אנדרבי, עורר סערה וגל של שמועות סביב השאלה האם ירושלים ואיסלאמבאד לקראת התקרבות או הפשרה של היחסים.

גלריה השגריר הישראלי פלד עם השגריר הפקיסטני. ( צילום: מתוך X )

במרכז האירוע עומד, כאמור, שגריר ישראל למשלחת האו"ם בז'נבה שהגיש את כתב האמנתו לשגריר פקיסטן, טאהיר חוסיין אנדרבי, שמכהן בימים אלה כנשיא התורן של ועידת האו"ם לפירוק נשק (CD). פלד, השגריר הישראלי, שיתף תיעוד מהמעמד ברשתות החברתיות וכתב כי זה היה עבורו. התיעוד שבו נראים השניים לוחצים ידיים על רקע דגל פקיסטן, הפך לוויראלי במהירות ועורר הדים נרחבים.

לישראל אין יחסים דיפלומטיים עם פקיסטן ודעת הקהל באיסלאמבאד עוינת כמעט בצורה פנאטית. העובדה שאנדרבי שימש בעבר כדובר משרד החוץ הפקיסטני רק הגבירה את העניין הציבורי והובילה לדיווחים בכלי תקשורת פקיסטניים, שסיקרו את המפגש ה"חריג" בין נציגי שתי המדינות.

לחיצת היד עוררה חרושת שמועות על "התקרבות" ( צילום: מתוך X )

כך למשל באתר החדשות הפקיסטני "Times of Islamabad" תיארו את המפגש ככזה ש"סימן אינטראקציה משמעותית, גם אם בלתי רשמית, שעשויה לרמוז על הפשרה ביחסים בין המדינות, או לכל הפחות על נכונות לקיים קשר במסגרת פורומים בינלאומיים". עוד תואר המפגש בכתבה כ"ראוי לציון על רקע הסוגיה הפלסטינית" וככזה ש"עשוי להעיד על שינוי באופן שבו שתי המדינות מסוגלות לקיים קשרים למרות חילוקי הדעות".

גם ברשתות החברתיות בפקיסטן התעוררה מהומה, עם גל של השערות מצד גולשים ופרשנים שהחלו לתהות בדבר שינוי מדיניות – פרסומים שיצרו מבוכה פוליטית ותקשורתית רבה עבור הנציג הפקיסטני.

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עם זאת, גורמים המעורים בפרטים הבהירו כי לא מדובר בפריצת דרך מדינית או במגעים בין ישראל לפקיסטן, אלא בהליך טכני שגרתי באו"ם. פקיסטן מכהנת כעת כנשיאה התורנית של הוועידה לפירוק נשק, ולפי הנהלים, כל שגריר חדש שמצטרף לוועידה נדרש להגיש את כתב האמנתו לנשיא המכהן - ללא קשר ליחסים בין המדינות.

ארה"ב מקיימת קשרים עם רמטכ"ל צבא פקיסטן אסים מוניר, מי שנחשב לאיש החזק במדינה, ורואה בפקיסטן מדינה אפשרית להרחבת הסכמי אברהם בעתיד ולכן היא מעורבת גם במועצת השלום לעזה. בשנה שעברה מוניר נפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן לפגישה חסרת תקדים. איסלאמאבאד שימשה כמתווכת מרכזית בין ארה"ב ואיראן במהלך המלחמה ביניהן.

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לישראל ולפקיסטן כאמור אין יחסים דיפלומטיים, ואיסלאמבאד אף אינה מכירה במדינת ישראל. לאורך השנים התקיימו מגעים בין נציגי המדינות, אך אלה לא הובילו לכינון יחסים רשמיים. ב-2005 נפגש שר החוץ דאז סילבן שלום עם עמיתו הפקיסטני חורשיד קסורי באיסטנבול, במפגש פומבי היסטורי שלא הבשיל לפריצת דרך מדינית.

למרות היעדר היחסים הדיפלומטיים, נציגים צבאיים מישראל ומפקיסטן השתתפו לאורך השנים בתרגילים בינלאומיים משותפים, בין היתר בתרגיל בים השחור ב-2021 בהובלת ארה"ב ונאט"ו. לפי הדיווחים, כבר ב-2012 השתתפו כוחות משתי המדינות בתרגיל בינלאומי לצד איחוד האמירויות.