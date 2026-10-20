טלפון אחד מהגננת כנראה הציל את חייו של פעוט כבן שנה. הפעוט נשכח ברכב בחניון הרכבת ביבנה, וחולץ בשלום.

חלון הרכב מנופץ

הגננת חייגה הבוקר (שלישי) לאם, כדי לברר מדוע בנה לא הגיע לגן. האם הבינה ששכחה אותו ברכב בחניית הרכבת, משם עלתה לעבודתה במרכז. בשעה 09:25 התקשרה האם למוקד 100 של המשטרה - והודיעה כי הפעוט שוהה ברכב כשעה וחצי.

השוטרים רס"מ יוסי זכריה ורס"מ לין בהומי מהסיור של משטרת יבנה מיהרו לחניון הרכבת, איתרו את הרכב, ניפצו את החלון - ושלפו את הפעוט. כונני איחוד הצלה שהגיעו למקום יחד עם השוטרים קיבלו לידיהם את הפעוט, שנראה היה כמי שבכה רבות. הוא היה מיובש מעט ומזיע - וקיבל מים.

האם הוזעקה בחזרה אל הרכב, אך בסופו של דבר הגיעו למקום סבו וסבתו של הפעוט וקיבלו את האחריות עליו. ההורים ביקשו שלא לפנות אותו לבית החולים, לאחר שאנשי מד"א קבעו כי אין צורך בפינוי שלו לבית החולים.