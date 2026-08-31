מפלגת רע"מ הודיעה על צירופו של סגן השר לביטחון לאומי לשעבר יואב סגלוביץ', בהצהרה משותפת לו וליו"ר המפלגה מנסור עבאס. סגלוביץ' אמר בהצהרה: "יש היסטוריה לא פשוטה בין ערבים ויהודים בארץ הזו, אבל יש עתיד משותף שנמצא בכל תחומי החיים. אני לא מתכוון לשנות את מנסור ואת רע"מ והם לא ישנו אותי, אבל ניתן לשתף פעולה מבחינה פוליטית על בסיס אמון. יש שיגידו שיש בכך חולשה פוליטית, אך מבחינתי יש כאן כוח ועוצמה רבים יותר. האמירה השגורה, שאחרי 7 באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית".