תחקיר "ניו יורק טיימס" שמתפרסם היום (חמישי) חושף כי דיוויד מילשטיין, יועץ בכיר לשגריר האמריקני בישראל מייק האקבי, בלם או שינה באופן משמעותי שוב ושוב דוחות ביקורתיים כלפי ישראל, במטרה להציג את ממשלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באור חיובי בפני הממשל היושב בוושינגטון. במסגרת התחקיר ראיינו עיתונאי "הטיימס" 15 גורמים אמריקניים רשמיים, שכולם עבדו עם מילשטיין בדרך כזו או אחרת. בנוסף שוחח העיתון עם תשעה דיפלומטים לשעבר שסייעו בפרסום התחקיר.

בעיתון גם השיג או סקר עשרות מסמכים, מברקים, תזכירים ותקשורת פנימית אחרת שחושפת את מעורבותו של מילשטיין בשינוי הדוחות. רוב הגורמים ששוחחו עם הטיימס ציינו שהם בחרו לדבר מתוך דאגה שפעולותיו של היועץ הבכיר פוגעות בעבודה דיפלומטית סטנדרטית - והביעו דאגה שבמקרים מסוימים הן סותרות את המדיניות המוצהרת של הנשיא דונלד טראמפ.

כך למשל, הדוגמה שמובאת בתחילת התחקיר חושפת כיצד בסוף חודש מרץ, בשיאה של המלחמה מול איראן, כאשר אישרה ישראל בשקט הקמת מספר רב יותר של התנחלויות בגדה המערבית הכבושה מאי-פעם בבת אחת, דוח חריף ודחוף שנכתב בנושא לא הגיע מעולם לממשל האמריקני. לפי שלושה גורמים האמריקניים, אותו דוח נבלם על ידי מילשטיין.

וזה לא היה המקרה היחיד. מקרה דומה אירע בחודש אפריל, כאשר בכירים בצה"ל הזהירו שאלימות מצד מתנחלים בגדה המערבית עלולה להצית התקוממות פלסטינית חדשה. אנשי השגרירות ניסו להביא אזהרות אלו לידיעת וושינגטון, אך מילשטיין מנע את שליחת הדוחות בנוסחם המקורי, כך לדברי שלושה גורמים רשמיים. במקום, מילשטיין שיבח את "היוזמות החדשות וחסרות התקדים" של נתניהו למאבק באלימות ביהודה ושומרון. כותרת הדוח הייתה: "הממשלה פועלת בתקיפות נגד ההסלמה באלימות בגדה המערבית".

מקרה דומה אירע כאשר חברי קונגרס דרשו לקבל דיווח על מותם של תשעה פלסטינים-אמריקנים בגדה בארבע השנים האחרונות. לפי גורמים רבים, מילשטיין בלם דוח מפורט בנושא שכתבו אנשי צוות השגרירות. בכך סיכל למעשה את מאמצי המחוקקים להשיג מידע. הממצאים העיקריים בדוח שנבלם הצביעו על כך שברוב המקרים החקירות התקדמו מעט מאוד, שחלק מהתיקים נסגרו, ושאיש לא הועמד לדין בגין מקרי המוות הללו, כך לדברי אותם גורמים. במקום להעביר את הדוח, טען כי על השגרירות לשלוח מכתב המציין שישראל מטפלת בחקירות כראוי.

הגורמים ששוחחו עם הטיימס טענו כי זמן קצר לאחר חזרתו לשגרירות בירושלים, בראשית הקדנציה השנייה של טראמפ בבית הלבן, החל מילשטיין להתעקש על אישור התכתובות היוצאות מהמחלקה בשגרירות המטפלת בעניינים פלסטיניים. היקף הדיווחים צנח מכמה בשבוע למספר מועט בחודש, שכן אנשי צוות מסוימים נמנעו מכתיבת דוחות מחשש שמילשטיין יחסום אותם או ישכתב אותם, לדברי אותם גורמים.

לפי מספר גורמים, התערבויותיו של מילשטיין חורגות בהרבה מאלו של כל קודמיו. הם ואחרים אמרו כי הם מדברים מתוך חשש שגורמים בוושינגטון מקבלים תמונה מעוותת של הפעולות הישראליות דרך הערוצים הדיפלומטיים המרכזיים. מאמציו של היועץ הבכיר סייעו לחצוץ בין ממשלת נתניהו לבין תגובות חריפות אפשריות מצד ממשל טראמפ.

בתחקיר צוין כי לא ברור באיזו מידה השגריר מייק האקבי מודע לפעולותיו של יועצו הבכיר. הוא ומילשטיין סירבו לבקשות של "ניו יורק טיימס" לריאיון בנושא. האקבי נדרש לאשר את רוב הדיווחים וההחלטות המשמעותיות שמקבל מילשטיין, אך גורמים טענו כי הוא פועל לעתים על דעת עצמו.

לדברי אותם גורמים, השגריר פעל לעתים בשיתוף פעולה עם מילשטיין כדי להסתיר מידע או להציגו באור שונה בפני הממשל; עם זאת, היו מקרים שבהם סבר כי יועצו הרחיק לכת, והאקבי בלם אותו.

המאמצים של מילשטיין להשפיע על הדיווחים של השגרירות נחשפו לראשונה לפני כשנה על ידי המגזין המקוון של "מכון קווינסי למדיניות חוץ אחראית" (Quincy Institute for Responsible Statecraft) – מכון מחקר בוושינגטון הדוגל בהפחתת מתיחות ובריסון צבאי אמריקני.

עם זאת, התחקיר כעת חשף ראיות מתועדות ומקרים, שלא פורסמו קודם לכן, שבהם פעל להטות מידע לטובת ממשלת נתניהו. הפעילות המתועדת, נטען, נמשכה לאורך השנה החולפת. האנשים שדיברו עם "הטיימס" הם פקידי ממשל מקצועיים ומינויים פוליטיים, כולל תומכים נלהבים של היחסים בין ארצות הברית לישראל. הדאגה שעוררה הפעילות של מילשטיין התפשטה גם לגורמי ממשל בכירים בוושינגטון, כולל בבית הלבן, שהביעו תסכול בפני עמיתיהם על חלק מפעולותיו, על פי ארבעה גורמים שונים.

לא ברור אם וכיצד התערבויותיו של מילשטיין השפיעו על מדיניות הבית הלבן כלפי ישראל, אך מאז שטראמפ הצהיר לפני שנה כי לא יאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית, הוא לא הרבה להתבטא בנושא.

בתגובה לשאלות שנשלחו לשגרירות בנוגע לפעולותיו של מילשטיין, האקבי לא התייחס למקרים הספציפיים המתוארים בתחקיר. "האירועים בתחקיר כה חסרים, למעשה, עד שהם עומדים בקנה אחד עם מאמצים מגוחכים אחרים של הטיימס. אני באופן אישי ובאופן מוחלט דוחה את הטענות שמוצגות בתחקיר".

מחלקת המדינה האמריקנית מסרה: "כל הצוות במחלקת המדינה נותר ממוקד בקידום סדר היום של הנשיא טראמפ - 'אמריקה תחילה'".

מי אתה, דיוויד מילשטיין

מילשטיין הוא דמות מוכרת בחוגי הימין בארצות הברית ובישראל, והוא ארגן פגישות בין האקבי לבין בכירים ישראלים לא אחת. עם זאת, הוא אינו מוכר במיוחד באף אחת מהמדינות, ותפקידו כשומר סף של המידע המועבר לוושינגטון לא זכה לתשומת לב רבה עד עכשיו.

אביו החורג הוא מגיש הרדיו הימני מארק לוין, בעל ברית קרוב של טראמפ. גם נתניהו התראיין אליו מספר פעמים בשנים האחרונות. הקשר הזה בין השלושה ידוע היטב בוושינגטון ובשגרירות, ציינו גורמים בירושלים ובוושינגטון. מילשטיין עצמו מזדהה כשמרן ורפובליקני ותיק, ששימש בעבר כעוזרו של הסנאטור הפרו-ישראלי טד קרוז מטקסס בין השנים 2013 ל-2018, לפני שעבר לישראל כדי ללמוד בישיבה בירושלים. בשנת 2020 הוא קיבל עבודה כעוזרו של השגריר דאז דיוויד פרידמן.

כיועץ להאקבי, מילשטיין כיום הוא אחד מבכירי השגרירות האמריקנית בירושלים. לפי "הטיימס", הוא משמש כמעין ראש מטה עבור האקבי. השגריר הסמיך אותו לפקח על חלק ניכר מתיק העבודות של המשלחת, ובמיוחד על המתרחש ביהודה ושומרון ובעזה.

תחומי אחריותו כוללים סקירה ותיקון של מידע שנשלח לוושינגטון, כמו למשל אותם דוחות שריכך לטובת ישראל. גורמים שלהם ישנה היכרות מקצועית עם מילשטיין אמרו שהוא עושה מאמצים יוצאי-דופן כדי להציג את ישראל באור חיובי. הוא חסם שליחת דיווחים ביקורתיים, כתב מחדש דוחות כדי להעביר מסר שונה - לפעמים הפוך - מהמקור, ועיכב את אישור טיוטות עד שהנושא כבר לא היה רלוונטי.

אחד המקרים הבולטים שדווחו בתחקיר הוא המקרה הבא: בקיץ 2025 עשרות פלסטינים הגיעו לנקודת חלוקת מזון ברצועת עזה, שנוהלה על ידי הקרן ההומניטרית לעזה (GHF) שנתמכה על ידי ירושלים ו-וושינגטון. דיפלומטים אמריקניים ניסחו דוח לממשל טראמפ ובו הזהירו כי תהליך ההפצה של הקרן היה כאוטי וקטלני והזהירו מ"אירועי נפגעים המוניים" נוספים.

מילשטיין, לפי גורמים שנחשפו לדוח המקורי, כתב אותו מחדש כדי להכריז על המבצע של GHF כהצלחה, תוך התעלמות מהנפגעים ההמוניים. המקרה לא נעלם מעיניו של הבית הלבן - שהבחין בפער הבולט בין הדיווחים בחדשות לדיווחי השגרירות. בעקבות כך, גורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה חיפשו תמונה ברורה יותר של האירועים ולפחות פעמיים יצרו קשר ישיר עם צוות השגרירות כדי לקבל תמונה אמינה יותר.