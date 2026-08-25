בצרפת מדווחים היום (ג') על הרס רב ועשרות נפגעים בטורנדו עוצמתי שפגע בכפר בדרום המדינה. לפי הרשויות כ-300 בתים נהרסו בכפר בשם פומאס שבמחוז אוד ו-39 בני אדם נפצעו. מתוכם 15 פונו לבתי החולים, ומצבם של שניים מוגדר קריטי.
הסופה פגעה אתמול לפי הדיווחים בכפר בסביבות השעה 17:20 (שעון מקומי), עם רוחות שהגיעו למהירות של 117 קמ"ש, ורק בשעות שחלפו התברר היקף ההרס – עם בתים שקרסו, או שגגותיהם עפו. "חצי מהכפר נהרס", אמר לתקשורת המקומית תושב בשם פייר, שתיאר את הטורנדו כ"ארובה אדומה-צהובה ענקית". הוא הוסיף כי נזק רב נגרם גם לטירה עתיקה השוכנת שם: "יש טירה ענקית ושליש ממנה התמוטט – אפילו שאלו אבנים שעמדו שם כבר 1,000 שנה".
אחד התושבים אמר לצוות של סוכנות הידיעות AFP שהגיע לכפר כי אשתו ההרה נפצעה כאשר הבית קרס עליה. ב-AFP דיווחו כי הרשויות אישרו בפני הסוכנות שהאישה אכן חולצה מההריסות, ולפי הדיווח קיר קרס עליה כשהייתה בפנים – אך הספה הגנה עליה. לא פורט בדיווח מה מצבה, ומה שלום העובר. תושב אחר סיפר בהלם לרדיו הצרפתי: "שמעתי רעש אדיר, ואז ראיתי שהכול מתעופף מסביב באוויר, והגג שלי קרס. לא נותר לי בית, זה בטוח".
הרשויות הודיעו על מבצע חילוץ והצלה בכפר, אבל בהמשך מסרו כי אין חשש לנעדרים שלכודים אולי מתחת להריסות. במקביל לנזק הישיר לכפר, שבו מתגוררים כ-1,000 תושבים, הבוקר דווח כי באזור הנרחב ביותר בדרום-מערב צרפת, שבו פרסם שירות חיזוי מזג האוויר אזהרה מפני סופות רעמים, נותק החשמל ל-21,000 בתי אב, כשמתוכם 1,600 במחוז אוד.
אף שהתיעוד שהופץ כעת מפומאס הוא יוצא דופן, סופות טורנדו כשלעצמן אינן מאוד חריגות שם ומדי שנה צרפת חווה כמה עשרות שכאלה. הסופה ההרסנית מגיעה אחרי קיץ שבו נשברו שיאי החום בצרפת, בכמה וכמה גלי חום שפקדו אותה ואזורים נרחבים באירופה. אלו תרמו גם לשריפות ענק שהשתוללו במדינה, בפרט בדרום-מערב צרפת – שם התחוללה בחודש שעבר אחת השריפות הגדולות ביותר במדינה מאז מלחמת העולם השנייה, עם יותר מ-200,000 איש שפונו מבתיהם באזור בורדו.