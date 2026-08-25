הסופה פגעה אתמול לפי הדיווחים בכפר בסביבות השעה 17:20 (שעון מקומי), עם רוחות שהגיעו למהירות של 117 קמ"ש, ורק בשעות שחלפו התברר היקף ההרס – עם בתים שקרסו, או שגגותיהם עפו. "חצי מהכפר נהרס", אמר לתקשורת המקומית תושב בשם פייר, שתיאר את הטורנדו כ"ארובה אדומה-צהובה ענקית". הוא הוסיף כי נזק רב נגרם גם לטירה עתיקה השוכנת שם: "יש טירה ענקית ושליש ממנה התמוטט – אפילו שאלו אבנים שעמדו שם כבר 1,000 שנה".

הסופה פגעה אתמול לפי הדיווחים בכפר בסביבות השעה 17:20 (שעון מקומי), עם רוחות שהגיעו למהירות של 117 קמ"ש, ורק בשעות שחלפו התברר היקף ההרס – עם בתים שקרסו, או שגגותיהם עפו. "חצי מהכפר נהרס", אמר לתקשורת המקומית תושב בשם פייר, שתיאר את הטורנדו כ"ארובה אדומה-צהובה ענקית". הוא הוסיף כי נזק רב נגרם גם לטירה עתיקה השוכנת שם: "יש טירה ענקית ושליש ממנה התמוטט – אפילו שאלו אבנים שעמדו שם כבר 1,000 שנה".

הסופה פגעה אתמול לפי הדיווחים בכפר בסביבות השעה 17:20 (שעון מקומי), עם רוחות שהגיעו למהירות של 117 קמ"ש, ורק בשעות שחלפו התברר היקף ההרס – עם בתים שקרסו, או שגגותיהם עפו. "חצי מהכפר נהרס", אמר לתקשורת המקומית תושב בשם פייר, שתיאר את הטורנדו כ"ארובה אדומה-צהובה ענקית". הוא הוסיף כי נזק רב נגרם גם לטירה עתיקה השוכנת שם: "יש טירה ענקית ושליש ממנה התמוטט – אפילו שאלו אבנים שעמדו שם כבר 1,000 שנה".