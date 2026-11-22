על פי כתב האישום, בשעות הלילה נכנס הנאשם לחדרה של המתלוננת כשהוא מצויד במזרק המכיל את החומר. הוא התקרב אליה והזריק את החומר לגופה, בניגוד לרצונה וללא כל צורך רפואי. בעקבות הזרקת החומר חשה המתלוננת טשטוש, סחרחורת ופגיעה ביכולתה להתנגד.

על פי כתב האישום, בשעות הלילה נכנס הנאשם לחדרה של המתלוננת כשהוא מצויד במזרק המכיל את החומר. הוא התקרב אליה והזריק את החומר לגופה, בניגוד לרצונה וללא כל צורך רפואי. בעקבות הזרקת החומר חשה המתלוננת טשטוש, סחרחורת ופגיעה ביכולתה להתנגד.

על פי כתב האישום, בשעות הלילה נכנס הנאשם לחדרה של המתלוננת כשהוא מצויד במזרק המכיל את החומר. הוא התקרב אליה והזריק את החומר לגופה, בניגוד לרצונה וללא כל צורך רפואי. בעקבות הזרקת החומר חשה המתלוננת טשטוש, סחרחורת ופגיעה ביכולתה להתנגד.