פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד איש צוות רפואי בבית החולים העמק בעפולה, בגין שלילת כושר התנגדות ומעשים מגונים, לאחר שהזריק למטופלת שאושפזה בבית החולים חומר שיש בו כדי לגרום לטשטוש ולהירדמות, וניצל את מצבה וזאת כדי לבצע בה מעשים מגונים.
מכתב האישום, שהגישה עו"ד אלינה קאפמן מפרקליטות מחוז צפון (פלילי), עולה כי המתלוננת הגיעה לבית החולים לצורך קבלת טיפול רפואי ואושפזה בו. במהלך אשפוזה החליט הנאשם להזריק לה חומר שיש בו כדי לגרום לטשטוש ולהירדמות ולבצע בה מעשים מגונים.
על פי כתב האישום, בשעות הלילה נכנס הנאשם לחדרה של המתלוננת כשהוא מצויד במזרק המכיל את החומר. הוא התקרב אליה והזריק את החומר לגופה, בניגוד לרצונה וללא כל צורך רפואי. בעקבות הזרקת החומר חשה המתלוננת טשטוש, סחרחורת ופגיעה ביכולתה להתנגד.
הנאשם ניצל את מצבה של המתלוננת, שהייתה תחת השפעת החומר שהוזרק לגופה, ונגע ברגליה לשם גירוי או סיפוק מיני, ללא הסכמתה החופשית. המתלוננת ניסתה להתנגד למעשיו, אך בשל השפעת החומר לא הצליחה לעשות זאת. המקרה נחקר בידי שוטרי תחנת מרחב העמקים.