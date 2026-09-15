הסדרות "מפרץ האלמנות" ו"הפיט" הן הזוכות הגדולות של טקס פרסי האמי ה-78, שהתקיים בתיאטרון פיקוק בלוס אנג'לס. "מפרץ האלמנות", עם 14 פסלונים בסך הכול, בהם הפרס לסדרה הקומית הטובה ביותר, שברה את שיא הזכיות לסדרה קומית בעונה אחת. "הפיט" זכתה בשישה פרסים, בהם בפרס הדרמה הטובה ביותר. מת'יו ריס עשה היסטוריה, וזכה בשני פרסי משחק ראשיים על שני תפקידים שונים באותו טקס: שחקן ראשי בסדרה "מפרץ האלמנות" ושחקן ראשי במיני-סדרה/אנתולוגיה על "החיה שבתוכי". השחקנית ג'ין סמארט זכתה בפעם החמישית ברציפות באמי לשחקנית ראשית בקומדיה על "האקס".