ספינת נוסעים נעלמה מול חופי אינדונזיה, כשעל סיפונה 243 בני אדם. הרשויות דיווחו עליה כ"נעדרת" לאחר שאבד עמה הקשר היום (ראשון), בעת שהייתה בדרכה במזג אוויר סוער מהעיר סורבאיה שבמזרח האי ג'אווה לעיר בנג'רמסין שבאי בורנאו. אחרי הדיווחים, צוותי חילוץ פינו ממנה 103 בני אדם, אחד מהם נהרג, ואלו ממשיכים בחיפושים אחר 140 הנוסעים הנוספים.

ספינת נוסעים נעלמה מול חופי אינדונזיה, כשעל סיפונה 243 בני אדם. הרשויות דיווחו עליה כ"נעדרת" לאחר שאבד עמה הקשר היום (ראשון), בעת שהייתה בדרכה במזג אוויר סוער מהעיר סורבאיה שבמזרח האי ג'אווה לעיר בנג'רמסין שבאי בורנאו. אחרי הדיווחים, צוותי חילוץ פינו ממנה 103 בני אדם, אחד מהם נהרג, ואלו ממשיכים בחיפושים אחר 140 הנוסעים הנוספים.

ספינת נוסעים נעלמה מול חופי אינדונזיה, כשעל סיפונה 243 בני אדם. הרשויות דיווחו עליה כ"נעדרת" לאחר שאבד עמה הקשר היום (ראשון), בעת שהייתה בדרכה במזג אוויר סוער מהעיר סורבאיה שבמזרח האי ג'אווה לעיר בנג'רמסין שבאי בורנאו. אחרי הדיווחים, צוותי חילוץ פינו ממנה 103 בני אדם, אחד מהם נהרג, ואלו ממשיכים בחיפושים אחר 140 הנוסעים הנוספים.