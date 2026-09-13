ספינת נוסעים נעלמה מול חופי אינדונזיה, כשעל סיפונה 243 בני אדם. הרשויות דיווחו עליה כ"נעדרת" לאחר שאבד עמה הקשר היום (ראשון), בעת שהייתה בדרכה במזג אוויר סוער מהעיר סורבאיה שבמזרח האי ג'אווה לעיר בנג'רמסין שבאי בורנאו. אחרי הדיווחים, צוותי חילוץ פינו ממנה 103 בני אדם, אחד מהם נהרג, ואלו ממשיכים בחיפושים אחר 140 הנוסעים הנוספים.
בני משפחותיהם של הנוסעים שהיו על הספינה תועדו מתעדכנים מול לוח לבן על פעולות החילוץ המתמשכות מהמעבורת. "Virgo Transport 8" יצאה אתמול מסורבאיה. סוכנות החיפוש וההצלה במדינה עדכנה כי 103 הנוסעים חולצו בספינות שונות. צוותי החילוץ פתחו בחיפושים, ושלחו אנשי צוות, ספינות ומסוק לעבר המיקום האחרון שבו ידוע כי ספינת הנוסעים הייתה. הוא לא מסר מה קרה לספינה.
אינדונזיה היא מדינת ארכיפלג, המורכבת מ-17,508 איים, והיא מסתמכת במידה רבה על מעבורות כאמצעי תחבורה מרכזי, כשנתיבי השיט זולים וזמינים יותר מטיסות. עם זאת, תקני הבטיחות אינם נאכפים תמיד בקפדנות, ולכן שיעור התאונות במדינה גבוה יחסית.