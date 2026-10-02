ארגון הסברה פרו ישראלי בהולנד הודיע היום (שישי) כי הגיש תלונה לארגון ההולנדי לזכויות אדם, לאחר שנמנעה מישראלי אפשרות ללמוד בקורס ללימוד הולנדית, מכיוון שסירב להצהיר בשיחת ההרשמה לקורס כי בעזה מתחולל "רצח עם". האזינו לשיחה:

"תגיד שאתה מתנגד לרצח העם": שיחת ההרשמה ( צילום: Cidi )





הפגנה פרו-פלסטינית בבירת הולנד, אוגוסט אשתקד ( צילום: Ramon van Flymen / ANP / AFP )

בארגון המרכז למידע ותיעוד אודות ישראל (CIDI), טוענים כי י', המתגורר בהולנד, נרשם לקורס ללימוד הולנדית. לתדהמתו, בראיון הקבלה הראשוני נאמר לו שעליו להכיר בכך שמבוצע רצח עם בעזה, כתנאי קבלה לקורס. הוא אמר כי דוד שלו נרצח ב-7 באוקטובר, והוא לא מסכים לתיאור שבעזה יש רצח.

הוא גם הבהיר כי אם היו פשעי מלחמה, יש לחקור אותם ולהעמיד לדין את האחראים לכך, אך עד כה לא היה רצח עם ובוודאי שהדבר לא הוכח.

ב-CIDI טוענים כי בשיחה שהוקלטה, המראיין הבהיר לי' כי הוא לא מתקבל ללימודים מאחר שאין לו "דעה פוליטית נכונה", אבל באותה נשימה הבהיר כי "זה לא אישי".