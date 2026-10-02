ארגון הסברה פרו ישראלי בהולנד הודיע היום (שישי) כי הגיש תלונה לארגון ההולנדי לזכויות אדם, לאחר שנמנעה מישראלי אפשרות ללמוד בקורס ללימוד הולנדית, מכיוון שסירב להצהיר בשיחת ההרשמה לקורס כי בעזה מתחולל "רצח עם". האזינו לשיחה:
בארגון המרכז למידע ותיעוד אודות ישראל (CIDI), טוענים כי י', המתגורר בהולנד, נרשם לקורס ללימוד הולנדית. לתדהמתו, בראיון הקבלה הראשוני נאמר לו שעליו להכיר בכך שמבוצע רצח עם בעזה, כתנאי קבלה לקורס. הוא אמר כי דוד שלו נרצח ב-7 באוקטובר, והוא לא מסכים לתיאור שבעזה יש רצח.
הוא גם הבהיר כי אם היו פשעי מלחמה, יש לחקור אותם ולהעמיד לדין את האחראים לכך, אך עד כה לא היה רצח עם ובוודאי שהדבר לא הוכח.
ב-CIDI טוענים כי בשיחה שהוקלטה, המראיין הבהיר לי' כי הוא לא מתקבל ללימודים מאחר שאין לו "דעה פוליטית נכונה", אבל באותה נשימה הבהיר כי "זה לא אישי".
בארגון אמרו כי מדובר ב"דוגמה מזעזעת" למציאות איתה מתמודדים ישראלים ויהודים בהולנד, ולכן הם הגישו תלונה ל-Human rights in the Netherlands, הארגון שמטפל במקרים של פגיעה בזכויות אדם.