חקירת ראש השב"כ, דוד זיני, בחשד להטיית תוצאות הבחירות לכנסת סיכנה וחשפה מקורות מודיעיניים של השירות. כך דווח הערב (שלישי) ב-i24News. על פי הדיווח, החקירה כידוע לא הניבה תוצאות שהעידו על הטיית או "גניבת" הבחירות, וראש השב"כ זיני נאלץ להסכים כי לא הייתה השפעה על תוצאות הבחירות.

זיני גם הודה שהכסף הזר שהגיע לחברה הערבית לא היה מיועד למערכת הבחירות, וכל שכן שלא שימש לשוחד בחירות - כפי שהבהיר מוקדם יותר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, בהודעה שפורסמה על דעתו של ראש השב"כ.

לוי וזיני. בעין הסערה ( צילום: אוליבייה פיטוסי )

והביקורת בכל הנוגע להתנהלות בפרשה לא פוסחת גם על המשטרה. המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, שנמצא בעין הסערה בילה היום ביום כיף לשוטרים מצטיינים. לפי דיווח של i24News, לוי אמר לשוטרים: "היינו בסדר בבחירות, אנחנו מגיני הדמוקרטיה" . המשטרה לא הכחישה את הדיווח, ומסרה כי "במפגש עם שוטרים מצטיינים הודה המפכ"ל לשוטרים, בשמו ובשם אזרחי ישראל, על פעילותם המסורה במגוון המשימות, ובפרט על פועלם לאבטחת יום הבחירות".

מוקדם יותר היום כאמור הבהיר סולברג כי בשלב זה של חקירת פרשת "הטיית הבחירות" "אין ראיות לשוחד בחירות שהשפיע על התוצאות". ההודעה תואמה עם זיני, ופורסמה ביום שקודם למועד האחרון לערער על הבחירות, ככל הנראה כדי לאותת שלא נמצאו ראיות לפגיעה בטוהר הבחירות.

בהודעה המלאה שנמסרה מטעם דוברות ועדת הבחירות המרכזית נכתב כי "אמש עדכן ראש השב"כ את יו"ר הוועדה בממצאי החקירה עד כה. בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות". עם זאת, הובהר במכתב כי "החקירה עודנה מתנהלת".