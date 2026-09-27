נשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ' התפטר אתמול (ראשון) מתפקידו כדי להתמודד על תפקיד ראש הממשלה בבחירות הפרלמנטריות המוקדמות הקרובות. הבחירות יעמידו למבחן את שלטונו הבלתי מעורער במדינה הבלקנית, לאחר כמעט שנתיים של מחאות נגדו . "אני מגיש את התפטרותי מתפקיד נשיא הרפובליקה", אמר ווצ'יץ' בעת שקרא את טקסט ההתפטרות שלו.

גלריה נשיא סרביה, אלכסנדר ווצ'יץ' ( צילום: Zorana Jevtic, Reuters )

ההפגנות נגד ווצ'יץ', 2025 ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

כהונתו השנייה של ווצ'יץ' כנשיא הייתה אמורה להסתיים במאי בשנה הבאה, ועל פי חוקת סרביה נאסר עליו להתמודד לכהונה שלישית. הוא הודיע כי התפטר כדי להוביל את מפלגתו הימנית, "המפלגה הפרוגרסיבית הסרבית", בבחירות שיתקיימו ב-25 באוקטובר.

מפלגת השלטון הפופוליסטית עומדת בפני אתגר משמעותי בקלפי מצד תנועה בהובלת צעירים, שהנהיגה את המחאות שפרצו בעקבות הטרגדיה ב-1 בנובמבר 2024, שבה נהרגו 16 בני אדם בקריסת גג בטון בתחנת רכבת בנובי סאד שבצפון המדינה. רבים בסרביה קשרו את האסון לשחיתות הנרחבת במיזמי תשתיות ממשלתיים. ווצ'יץ' עצמו מואשם על-ידי המבקרים בדיכוי חירויות הפרט והדמוקרטיה בסרביה, ובכך שאפשר לכאורה לפשע המאורגן ולשחיתות לשגשג.

סטודנטים באוניברסיטאות דרשו שהשלטון ייקח אחריות על הטרגדיה, ומאבקם למען צדק ונגד השחיתות צמח לכדי תנועה חזקה שתנסה להפיל את ממשלת ווצ'יץ' לאחר 14 שנים בשלטון. ווצ'יץ' עצמו כיהן כראש ממשלה או כנשיא ב-12 השנים האחרונות.

ההפגנות נגד הנשיא, 2025 ( צילום: REUTERS/Stringer )

ווצ'יץ' ומפלגתו הואשמו בשחיתות נרחבת, בקשרים עם פשע מאורגן ובפגיעה בחירויות דמוקרטיות, לרבות כלפי כלי תקשורת ביקורתיים. מפלגת SNS השתלטה בהדרגה על כל מוסדות המדינה מאז עלייתה לשלטון ב-2012, תוך שהיא מכחישה ניצול לרעה של סמכויות ומבטיחה שוב ושוב להיאבק בשחיתות.

הרשויות הפעילו יד קשה נגד המפגינים באמצעות אלימות משטרתית ומעצרים, בעוד ווצ'יץ' האשים – מבלי להציג ראיות – את יריביו ואת התקשורת הביקורתית בכוונות "להרוס את המדינה" תחת השפעה זרה לא מוגדרת. מוקדם יותר אתמול הוא אמר לתחנת הטלוויזיה הממלכתית RTS כי גורמים זרים וגורמים לא מזוהים במדינה מתכננים לעורר מהומות בליל הבחירות.

המתיחות גוברת

הבחירות באוקטובר ייערכו על רקע מתיחות פוליטית גבוהה, כאשר מפלגתו של ווצ'יץ' שואפת להישאר בשלטון למרות תרעומת ציבורית נרחבת. החלטתו להתמודד על תפקיד ראש הממשלה נתפסת הן כניסיון לשמור על עמדת כוח מרכזית והן כדי לחזק את סיכויי מפלגתו מול תנועת הסטודנטים.

בשבועות האחרונים חרש ווצ'יץ' את המדינה ללא הפסקה בשידורים חיים בכלי התקשורת המזוהים עם השלטון. הוא חנך כבישים חדשים, הציע מענקי סיוע ותרופות מוזלות, וביקר בוחרים בבתיהם.

מבחינה רשמית, סמכויותיו של ראש הממשלה בסרביה נרחבות יותר מאלו של הנשיא. עם זאת, ווצ'יץ' המשיך למלא תפקיד דומיננטי במהלך שתי כהונותיו (בנות חמש שנים כל אחת). הוא עמד לעיתים בראש ישיבות הממשלה והכריז באופן קבוע על כל ההחלטות והתוכניות החשובות.

( צילום: REUTERS/Mitar Mitrovic )

הלשכה העצמאית למחקר חברתי (BIRODI) הגישה תלונה בטענה כי ווצ'יץ' ניצל לרעה את מוסד הנשיאות כדי לקדם את מפלגתו, טענה אותה דחה. הרשויות למאבק בשחיתות, הכפופות לשלטון, לא מסרו תגובה לתלונה.

לאחר התפטרותו של ווצ'יץ', תכהן כנשיאה בפועל בעלת בריתו הקרובה וראש הממשלה לשעבר, אנה ברנביץ' – המכהנת כיום כיו"ר הפרלמנט. לאחר שייבחר פרלמנט חדש - היו"ר שיחליף את ברנביץ' ימנה את ראש הממשלה ויקבע מועד לבחירות לנשיאות.

קמפיין על אופניים

רשימת הסטודנטים לבחירות, שתנסה לנצח את מפלגת הימין של ווצ'יץ', כוללת מומחים אנונימיים יחסית, בהם פרופסורים, מורים, ספורטאים ואזרחים נוספים מכל שדרות החברה. קבוצות סטודנטים רכבו ברחבי המדינה על גבי אופניים כחלק מהקמפיין שלהם, הקורא לשלטון החוק ולמיגור השחיתות.