סערה ציבורית באיטליה לאחר שהיום (חמישי) הובא עץ אשוח ענק לכיכר הדואומו שבמילאנו, אולם בעירייה בחרו שלא לקרוא לו "עץ חג המולד", אלא "עץ המתנות". נזכיר כי לפני מספר שבועות היו בעיר השוכנת בצפון המדינה, התפרעויות אדירות של צעירים, רבים מהם ממשפחות מהגרים. הם השחיתו חנויות רבות במרכז העיר והתעמתו בצורה אלימה מאוד עם כוחות הביטחון. ההערכה היא שהשם החדש שהוענק לסמל המזוהה עם חג המולד, נעשה כדי שלא להרגיז את התושבים המוסלמים.
תושבים רבים הזדעזעו משינוי שמו של עץ האשוח הענק שגובהו 26 מטרים ואשר יואר רשמית ב-4 בדצמבר. "מה קרה לעץ חג המולד? זה הפך לבעיה לקרוא לו בשמו?" שאלו גולשים רבים ברשתות החברתיות. "מילאנו איבדה את המסורת שלה", צייץ גולש אחר. "משנים את השמות כדי לשכתב את ההיסטוריה, הכל למען הרצון לרצות את כולם", כתב גולש אחר.
רבים מהמבקרים טענו כי באמצעות שינוי שם של אחד מסמלי חג המולד, העירייה, שמונהגת על-ידי איש מרכז-השמאל, ג'וזפה סאלה, ניסתה לרצות את המוסלמים ואת האיסלאמיסטים בכך שבחרה לטשטש את השם המסורתי והדתי הנוצרי של העץ. חברת מועצת העיר מהאופוזיציה הימנית, דבורה דל-אקווה, ממפלגת האחים של איטליה, טענה כי "חג המולד הוא בהיסטוריה שלנו, התרבות והזהות שלנו ולכבד את המסורת שלנו אין בכוונתה להדיר אף אחד", כתבה והאשימה את ראש העיר ב"צנזורה של המסורת שלנו".
פוליטיקאים רבים אחרים מהימין, גם במילאנו ובאיטליה בכלל, מיהרו לתקוף את ההחלטה וטענו כי איטליה הידרדרה לטירוף של תרבות ה"ווק" והפרוגרס השמאלני. "מדובר בשיגעון מוחלט, עלינו להתמרד", הרחיק לכת חבר מועצת העיר מילאנו פרנצ'סקו רוקה.
ראש העיר לשעבר של מילאנו גבריאלה אלברטיני מתח גם הוא ביקורת ואמר כי "אנחנו חוגגים את חג המולד, זו הציביליזציה הנוצרית שלנו שחוגגת את חג המולד, ולשנות את זה זו פשוט טעות. בחברה והמסורת היהודית-נוצרית-רומאית אנחנו משתמשים בביטוי של לפני הספירה ואחרי הספירה, וכל דבר אחר שנועד להכחיש או למחוק את זה, רק כדי לא לפגוע ברגשות של אלה שמאמינים באלוהים אחר, זו הזיה". לדבריו "מי שמגיע לכאן לארצנו והוא מוסלמי נשאר מוסלמי. אנחנו מאמינים בזכות להיות שונים, אבל הם מאמינים בשינוי של הזכויות".
גורמים בעירייה טענו בתגובה כי שינוי השם לא נועד לטשטש כל זהות דתית או מסורתית, אלא רק נוצר בשל חסויות על פרויקט סביב העץ השנה, שאמור להביא לתרומות לנזקקים. "מדובר בשערוריונת", הגיב ראש העיר סאלה, ותקף את מבקריו. "זה עץ המתנות כי השנה נקרא לגיוס כספים לנזקקים. זו סערה סתמית ומפגרת. כבר בשנת 2020 לעץ חג המולד קראו עץ המתנות ואז זה לא הפריע לאף אחד", אמר. "לא ניגרר לשיח רדוד ונמשיך להאדיר את האיכות הגבוהה מאוד של התרבות בעיר מילאנו", אמר.