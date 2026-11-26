תושבים רבים הזדעזעו משינוי שמו של עץ האשוח הענק שגובהו 26 מטרים ואשר יואר רשמית ב-4 בדצמבר. "מה קרה לעץ חג המולד? זה הפך לבעיה לקרוא לו בשמו?" שאלו גולשים רבים ברשתות החברתיות. "מילאנו איבדה את המסורת שלה", צייץ גולש אחר. "משנים את השמות כדי לשכתב את ההיסטוריה, הכל למען הרצון לרצות את כולם", כתב גולש אחר.

תושבים רבים הזדעזעו משינוי שמו של עץ האשוח הענק שגובהו 26 מטרים ואשר יואר רשמית ב-4 בדצמבר. "מה קרה לעץ חג המולד? זה הפך לבעיה לקרוא לו בשמו?" שאלו גולשים רבים ברשתות החברתיות. "מילאנו איבדה את המסורת שלה", צייץ גולש אחר. "משנים את השמות כדי לשכתב את ההיסטוריה, הכל למען הרצון לרצות את כולם", כתב גולש אחר.

תושבים רבים הזדעזעו משינוי שמו של עץ האשוח הענק שגובהו 26 מטרים ואשר יואר רשמית ב-4 בדצמבר. "מה קרה לעץ חג המולד? זה הפך לבעיה לקרוא לו בשמו?" שאלו גולשים רבים ברשתות החברתיות. "מילאנו איבדה את המסורת שלה", צייץ גולש אחר. "משנים את השמות כדי לשכתב את ההיסטוריה, הכל למען הרצון לרצות את כולם", כתב גולש אחר.

רבים מהמבקרים טענו כי באמצעות שינוי שם של אחד מסמלי חג המולד, העירייה, שמונהגת על-ידי איש מרכז-השמאל, ג'וזפה סאלה, ניסתה לרצות את המוסלמים ואת האיסלאמיסטים בכך שבחרה לטשטש את השם המסורתי והדתי הנוצרי של העץ. חברת מועצת העיר מהאופוזיציה הימנית, דבורה דל-אקווה, ממפלגת האחים של איטליה, טענה כי "חג המולד הוא בהיסטוריה שלנו, התרבות והזהות שלנו ולכבד את המסורת שלנו אין בכוונתה להדיר אף אחד", כתבה והאשימה את ראש העיר ב"צנזורה של המסורת שלנו".

רבים מהמבקרים טענו כי באמצעות שינוי שם של אחד מסמלי חג המולד, העירייה, שמונהגת על-ידי איש מרכז-השמאל, ג'וזפה סאלה, ניסתה לרצות את המוסלמים ואת האיסלאמיסטים בכך שבחרה לטשטש את השם המסורתי והדתי הנוצרי של העץ. חברת מועצת העיר מהאופוזיציה הימנית, דבורה דל-אקווה, ממפלגת האחים של איטליה, טענה כי "חג המולד הוא בהיסטוריה שלנו, התרבות והזהות שלנו ולכבד את המסורת שלנו אין בכוונתה להדיר אף אחד", כתבה והאשימה את ראש העיר ב"צנזורה של המסורת שלנו".

רבים מהמבקרים טענו כי באמצעות שינוי שם של אחד מסמלי חג המולד, העירייה, שמונהגת על-ידי איש מרכז-השמאל, ג'וזפה סאלה, ניסתה לרצות את המוסלמים ואת האיסלאמיסטים בכך שבחרה לטשטש את השם המסורתי והדתי הנוצרי של העץ. חברת מועצת העיר מהאופוזיציה הימנית, דבורה דל-אקווה, ממפלגת האחים של איטליה, טענה כי "חג המולד הוא בהיסטוריה שלנו, התרבות והזהות שלנו ולכבד את המסורת שלנו אין בכוונתה להדיר אף אחד", כתבה והאשימה את ראש העיר ב"צנזורה של המסורת שלנו".