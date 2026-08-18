האם חוקרי משטרת אילת עוצרים קטינים ללא כל צורך בכך? שורה של מקרים שהותרו לאחרונה לפרסום, לבקשת הסניגוריה הציבורית, מעלה חשש בנוגע לשיקול הדעת של חוקרי תחנת אילת בעניין מעצרים של קטינים.

גלריה מעצרי קטינים שלא לצורך? ( צילום: shutterstock )

כך למשל, המשטרה עצרה נערה בת 13 בחשד לעבירות אלימות, זאת לאחר שהעידה כי הותקפה. כאשר הגיעו השוטרים היא נעלה את עצמה בממ"ד, והם עצרו אותה בחשד להסגת גבול, תקיפה והעלבת עובד ציבור. הנערה נשארה במעצר במשך לילה שלם וסניגורה, עו"ד אייל לביא מהסניגוריה הציבורית, אמר כי "מדובר במקרה שבו נחצו כל הגבולות בשימוש של מעצר שלא לצורך".

סגן נשיא בית משפט השלום באילת שי ברגר הבהיר למשטרה שאין להתנהלות הזו כל הצדקה. השופט ברגר כתב: "מצאתי כי היחידה החוקרת לכל הפחות התבלבלה עת עצרה את החשודה, ובוודאי כאשר הותירה אותה לילה שלם במעצר".

ברגר הוסיף כי המשטרה הציגה בפניו דו"ח סודי מלא בעובדות לא נכונות. לנערה לא היה עבר פלילי והיא גם לא הסיגה גבול. לדבריו, "לא ברור באיזו הסגת גבול מדובר, הרי מדובר בביתה. לא מצאתי חשד סביר לעבירה של תקיפת סתם. לא מצאתי בתיק חשד סביר לעבירה של העלבת עובד ציבור מצד החשודה". לבסוף העיר כי "נראה שההוראה בדבר מעצרה ניתנה בקלות דעת, מבלי שיופעל שיקול דעת ראוי ודי לומר כי הותרת החשודה לילה שלם יכולה לגרום לה נזק רב".

במקביל, השופט ברגר הביע הבנה כלפי עבודת השוטרים: "בעת האחרונה יחידת החקירות ומרחב אילת עובדים בעומסים גדולים. עם זאת, אירוע כזה או אחר לא צריך להביא לפגם בשיקול הדעת של קצין משטרה, ובוודאי לא להותיר את הקטינה באופן שרירותי במעצר לילה שלם".

"ההורים לא מגיעים? שיישאר במעצר"

במקרה אחר עצרו שוטרי אילת נערה בת 15 שמאובחנת כמוגבלת שכלית והתפתחותית ואף היא הוחזקה במעצר במשך לילה שלם. מדובר בנערה שנעצרה בחשד חומר של תקיפה ואיומים, אלא שהיא לא נחקרה על ידי חוקר מיוחד כמתחייב - ובית משפט השלום בעיר שחרר אותה למעצר בית.

באירוע נוסף, עצרה המשטרה נער בן 15 ובבית המשפט הועלתה האפשרות לשחררו ולהרחיקו מאילת. נציג המשטרה בדיון התעקש על כך שהוריו של בן ה-15 יגיעו לאילת ואמר: "רוצים לשלוח אותו באוטובוס, אז שיישאר פה עד שההורים שלו יבואו". כשהתברר שאין באפשרות ההורים להגיע לעיר העיר השוטר: "שיישאר במעצר. אני הייתי לוקח את הבן שלי גם מהירח". לבסוף, חבר של ההורים הגיע לבית המשפט והתחייב ללוות את הנער לתחנה המרכזית כדי שיעלה על אוטובוס הביתה".

אישה ב אזיקים עצורה נעצרה אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

עו"ד שלמה לוי מנהל מחלקת הנוער בסניגוריה הציבורית מחוז דרום, אמר כי "תופעת המעצרים השרירותיים והמיותרים של קטינים בתחנת אילת חושפת עיוות מערכתי חמור, שבה עיקרון השיוריות בהליך הפלילי ובפרט כלפי קטינים קרס לחלוטין. וזאת למרבה הצער, בתיקים בהם ממילא לא הייתה עילת מעצר מלכתחילה. במקום שמעצר יהווה מוצא אחרון והכרחי, הוא מומר בפרקטיקה פסולה של כליאת לילה ענישתית בידי קצינים ממונים, גם בעבירות שאינן מחייבות מעצר לשם חקירתן".

עו"ד לוי המשיך ואמר: "התנהלות זו, המנוגדת לחוק הנוער, לדו"ח ועדת דותן ולפסיקת בתי המשפט, מסבה נזק נפשי חמור לקטינים ולמשפחותיהם, מעמיסה לשווא על ערכאות השיפוט ועל כלל המערכות השותפות להליך ומבזבזת הון ציבורי יקר באמתלה של 'אכיפה בתחום הנוער'. הנושא הזה מחייב תיקון מערכתי מידי. על אף שניתן לומר שמשטרת ישראל באופן כללי משתדלת לפעול על פי חוק ובאחריות, דומה שהסנגוריה הציבורית מזהה דפוסי פעולה בעיתיים, בלשון המעטה, בתחנת אילת. אנו דורשים ממטה משטרת ישראל לפעול בעניין מול תחנת משטרת אילת ללא דיחוי ולהפסיק לאלתר התנהלות זו".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "בעניינה של הקטינה בת ה-13, השוטרים הוזעקו לאחר שסירבה לעזוב בית פרטי, הקימה מהומה, קיללה ואיימה על השוטרים ואף התקרבה אליהם באופן מאיים. בתום חקירתה, ובהיעדר חלופה מתאימה, הובאה בפני בית המשפט. בעניינה של בת ה-15, טרם חקירתה התקיימה התייעצות עם הגורם המקצועי המוסמך, אשר קבע כי ניתן לחקור אותה בחקירה רגילה. בהתאם להנחיה זו פעלו החוקרים, כאשר העמדה המקצועית הוצגה גם בפני בית המשפט.