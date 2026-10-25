ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בחשבונו ברשת X תמונה שמדמה פצצת אטום על תל אביב. הוא ציטט דברים של הסופר יובל בלומברג: "‏מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי". בפוסט, שחזר על הטענה כי לישראל נותרו שנתיים עם ממשל טראמפ כדי לטפל באיום מאיראן, נכתב גם כי "‏קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. ‏הכול מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. ‏אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה?".