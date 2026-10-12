חיילות בקורס קמ"א (פיקוד תצפיתניות) במחנה סיירים מתלוננות בימים האחרונים על חולדות שמסתובבות במגורים, מטפסות על המיטות ונמצאות בין החפצים האישיים שלהן. בצה"ל אמרו כי סיפקו אמצעים ללכידת החולדה, וכי צוות מטעם בריאות הצבא ומדביר יגיעו לטיפול בבעיה.

חיילות בקורס קמ"א (פיקוד תצפיתניות) במחנה סיירים מתלוננות בימים האחרונים על חולדות שמסתובבות במגורים, מטפסות על המיטות ונמצאות בין החפצים האישיים שלהן. בצה"ל אמרו כי סיפקו אמצעים ללכידת החולדה, וכי צוות מטעם בריאות הצבא ומדביר יגיעו לטיפול בבעיה.

חיילות בקורס קמ"א (פיקוד תצפיתניות) במחנה סיירים מתלוננות בימים האחרונים על חולדות שמסתובבות במגורים, מטפסות על המיטות ונמצאות בין החפצים האישיים שלהן. בצה"ל אמרו כי סיפקו אמצעים ללכידת החולדה, וכי צוות מטעם בריאות הצבא ומדביר יגיעו לטיפול בבעיה.

"כבר יום שלם הן מתרוצצות סביב הסגל. מהבוקר הן התקשרו כמה פעמים וצילמו את החולדות שנמצאות בחדר. הן מספרות שזה נמשך כבר כמה ימים, אבל היום החולדות כבר התרוצצו על המיטות ועל החפצים האישיים שלהן", אמר האב.

"כבר יום שלם הן מתרוצצות סביב הסגל. מהבוקר הן התקשרו כמה פעמים וצילמו את החולדות שנמצאות בחדר. הן מספרות שזה נמשך כבר כמה ימים, אבל היום החולדות כבר התרוצצו על המיטות ועל החפצים האישיים שלהן", אמר האב.

"כבר יום שלם הן מתרוצצות סביב הסגל. מהבוקר הן התקשרו כמה פעמים וצילמו את החולדות שנמצאות בחדר. הן מספרות שזה נמשך כבר כמה ימים, אבל היום החולדות כבר התרוצצו על המיטות ועל החפצים האישיים שלהן", אמר האב.