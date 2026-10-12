חיילות בקורס קמ"א (פיקוד תצפיתניות) במחנה סיירים מתלוננות בימים האחרונים על חולדות שמסתובבות במגורים, מטפסות על המיטות ונמצאות בין החפצים האישיים שלהן. בצה"ל אמרו כי סיפקו אמצעים ללכידת החולדה, וכי צוות מטעם בריאות הצבא ומדביר יגיעו לטיפול בבעיה.
אביה של אחת החיילות תיאר בשיחה עם ynet ו"ידיעות אחרונות" כי הפניות החוזרות לסגל לא הובילו לפתרון, והחיילות נדרשו לגלות "בגרות וסבלנות".
"כבר יום שלם הן מתרוצצות סביב הסגל. מהבוקר הן התקשרו כמה פעמים וצילמו את החולדות שנמצאות בחדר. הן מספרות שזה נמשך כבר כמה ימים, אבל היום החולדות כבר התרוצצו על המיטות ועל החפצים האישיים שלהן", אמר האב.
לדבריו, בתחילה נאמר לחיילות כי יוזמן לוכד, אך בהמשך נטען בפניהן כי צה"ל אינו מחויב להביא לוכד. בינתיים, כך סיפר, הן נאלצו לחפש מקום אחר לישון בו. ״הן ממש מפחדות. בסגל אמרו להן לנסות לישון בחדרים אחרים, וכועסים עליהן שהן מתנהגות כמו תינוקות ושעליהן לגלות סבלנות ובגרות. אני לא הייתי מגלה סבלנות ובגרות אם דבר כזה היה מתרוצץ אצלי בחדר".
באחד המקרים גילתה חיילת חולדה בין החפצים שלה כשהושיטה יד להוציא את שק הכביסה. בסגל השיבו לה: "תסגרי את הדלת של הארון - ונראה מחר מה לעשות".
״זאת התנהלות מחפירה. הן פנו לסמלת, למ״מ ולמ״פ, וכולם מנפנפים אותן. אני לא מבין איך אפשר לצפות מבני אדם לשהות עם חולדות שמסתובבות להם בחדר", אמר האב.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "במהלך הימים האחרונים חיילות בקורס פיקוד התלוננו על חולדה במרחב מגורי הבנות בבסיס. עם קבלת הדיווח, הנושא נבדק באופן מיידי על-ידי הגורמים הרלוונטיים וסופקו אמצעים ראשוניים ללכידתה. כמו כן, היום יגיע צוות מטעם בריאות הצבא לבסיס, יחד עם מדביר צה"לי לטיפול בבעיה".