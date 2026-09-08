בבריטניה מדווחים אחר הצהריים (יום ג') על שיבושים נרחבים בכמה נמלי תעופה בממלכה, בעקבות "תקלה טכנית" במערכת הקשורה לשירותי בקרת תעופה. ב"סקיי ניוז" דיווחו כי שיבושים בהיקף כזה או אחר אירעו בלפחות 10 נמלי תעופה, ובהם הית'רו, גטוויק וסטנסטד שבלונדון, וכן בנמל התעופה במנצ'סטר. שיבושים דווחו גם בנמלי התעופה באדינבורו, בברמינגהם ובאברדין.

בבריטניה מדווחים אחר הצהריים (יום ג') על שיבושים נרחבים בכמה נמלי תעופה בממלכה, בעקבות "תקלה טכנית" במערכת הקשורה לשירותי בקרת תעופה. ב"סקיי ניוז" דיווחו כי שיבושים בהיקף כזה או אחר אירעו בלפחות 10 נמלי תעופה, ובהם הית'רו, גטוויק וסטנסטד שבלונדון, וכן בנמל התעופה במנצ'סטר. שיבושים דווחו גם בנמלי התעופה באדינבורו, בברמינגהם ובאברדין.

בבריטניה מדווחים אחר הצהריים (יום ג') על שיבושים נרחבים בכמה נמלי תעופה בממלכה, בעקבות "תקלה טכנית" במערכת הקשורה לשירותי בקרת תעופה. ב"סקיי ניוז" דיווחו כי שיבושים בהיקף כזה או אחר אירעו בלפחות 10 נמלי תעופה, ובהם הית'רו, גטוויק וסטנסטד שבלונדון, וכן בנמל התעופה במנצ'סטר. שיבושים דווחו גם בנמלי התעופה באדינבורו, בברמינגהם ובאברדין.

באתר ניטור הטיסות Flightradar24 דיווחו על לפחות 300 טיסות שבוטלו ברחבי בריטניה בעקבות השיבושים, לצד מאות נוספים שעוכבו. ב"סקיי ניוז" ציינו כי ממש במקביל לדיווח הזה הודיעה חברת "ריינאייר" על עוד 50 טיסות שלה שבוטלו, כך שהמספר הכולל עומד כבר על כ-350 ביטולי טיסות. ב"ריינאייר" ציינו כי רק בחברה הזו העיכובים והביטולים משפיעים על 65,000 מנוסעיה.

באתר ניטור הטיסות Flightradar24 דיווחו על לפחות 300 טיסות שבוטלו ברחבי בריטניה בעקבות השיבושים, לצד מאות נוספים שעוכבו. ב"סקיי ניוז" ציינו כי ממש במקביל לדיווח הזה הודיעה חברת "ריינאייר" על עוד 50 טיסות שלה שבוטלו, כך שהמספר הכולל עומד כבר על כ-350 ביטולי טיסות. ב"ריינאייר" ציינו כי רק בחברה הזו העיכובים והביטולים משפיעים על 65,000 מנוסעיה.

באתר ניטור הטיסות Flightradar24 דיווחו על לפחות 300 טיסות שבוטלו ברחבי בריטניה בעקבות השיבושים, לצד מאות נוספים שעוכבו. ב"סקיי ניוז" ציינו כי ממש במקביל לדיווח הזה הודיעה חברת "ריינאייר" על עוד 50 טיסות שלה שבוטלו, כך שהמספר הכולל עומד כבר על כ-350 ביטולי טיסות. ב"ריינאייר" ציינו כי רק בחברה הזו העיכובים והביטולים משפיעים על 65,000 מנוסעיה.