בבריטניה מדווחים אחר הצהריים (יום ג') על שיבושים נרחבים בכמה נמלי תעופה בממלכה, בעקבות "תקלה טכנית" במערכת הקשורה לשירותי בקרת תעופה. ב"סקיי ניוז" דיווחו כי שיבושים בהיקף כזה או אחר אירעו בלפחות 10 נמלי תעופה, ובהם הית'רו, גטוויק וסטנסטד שבלונדון, וכן בנמל התעופה במנצ'סטר. שיבושים דווחו גם בנמלי התעופה באדינבורו, בברמינגהם ובאברדין.
באתר ניטור הטיסות Flightradar24 דיווחו על לפחות 300 טיסות שבוטלו ברחבי בריטניה בעקבות השיבושים, לצד מאות נוספים שעוכבו. ב"סקיי ניוז" ציינו כי ממש במקביל לדיווח הזה הודיעה חברת "ריינאייר" על עוד 50 טיסות שלה שבוטלו, כך שהמספר הכולל עומד כבר על כ-350 ביטולי טיסות. ב"ריינאייר" ציינו כי רק בחברה הזו העיכובים והביטולים משפיעים על 65,000 מנוסעיה.
לפי הדיווחים התקלה אירעה במערכות חברת NATS, המספקת שירותי בקרת תעופה. ב"דיילי מייל" דיווחו כי הצפי לתיקון התקלה הוא רק בשעה 21:00 לפי השעון המקומי (23:00 לפי שעון ישראל), ולפיכך רבבות הנוסעים המושפעים מהשיבושים עלולים לחכות שעות ארוכות עד לטיסתם.
לפי כמה דיווחים השיבושים השפיעו גם על טיסות שאמורות להמריא לבריטניה וכעת מעוכבות. "אנחנו כרגע יושבים על מסלול ההמראה באליקנטה (בספרד), בדרך למנצ'סטר, וזה משפיע גם עלינו. לא רק על לונדון!", כתב אחד הנוסעים בציוץ ברשת X. גולש אחר כתב: "גם נמל התעופה לוטון!, אנחנו תקועים בתוך המטוס עצמו".
בהודעה שפרסמה חברת NATS היא מסרה כי התקלה אירעה במערכת עיבוד הטיסות שלה. "מהנדסינו נמצאים בשטח ופועלים בדחיפות כדי לחזור לפעילות שגרתית מהר ככל האפשר. אנחנו מודעים לשיבוש המתמשך בנסיעות, ומתנצלים על כך מקרב לב. טיסות עדיין ממריאות והמרחב האווירי פתוח, אך החזרה לשגרה תיקח זמן מה. נספק עדכונים נוספים בהקדם האפשרי", נמסר עוד.