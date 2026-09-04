"עכשיו אני באמת מבין מה עבר עליכם ב-7 באוקטובר. זה בלתי נתפס", אמר שגריר גמביה במוסדות האו"ם בג'נבה, מוחמדו קאה לאחר שביקר באתר הנובה . קאה הוא אחד משישה שגרירים של מדינות במוסדות האו"ם בג'נבה שהגיעו השבוע לביקור בישראל, במסגרת המאמץ של משרד החוץ לחשוף את העולם למה שעברה ישראל בשלוש השנים האחרונות.

גלריה שגרירי האו"ם באתר הנובה בחיבוק עם שרה, אחת מניצולות הטבח ( צילום: משרד החוץ )

השגרירים בפגישה עם מנכ"ל משרד החוץ עדן בר טל ( צילום: משרד החוץ )

מדובר במשלחת שגרירים מאמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה והפסיפיק המשרתים כשגרירי מדינות אלו לאו"ם בג'נבה, כולל גמביה, זמביה, אתיופיה, פנמה, פיג'י ומונגוליה.

השגריר קאה מכהן כיו"ר של מספר ועדות באו"ם בתחום הטכנולוגיה. במהלך הביקור שלו בהאב הטכנולוגיות שבעיר שדרות, אשר מתמחה בטיפול באסונות, הוא אמר: "יש פה דברים מצילי חיים כמו VR שמדמה רעידות אדמה. אני רוצה להביא את זה לאו"ם". מאחר וקאה מוסלמי, הוא ניצל את הביקור בישראל גם כדי להתפלל במסגד אל אקצה.

השגריר של פיג'י בג'נבה, לאישייה טמטה, אמר: "אני עכשיו מתקשר לראש ממשלת פיג'י ומבקש ממנו להביא מהנדסים מפיג'י לעזור לקיבוצים בעוטף עזה אחרי מה שעבר עליכם. אתם נותנים לנו עזרה אבל אני רוצה שהאומה שלי תיתן לכם".

שגריר ישראל במוסדות האו"ם בג'נבה, הדיפלומט הוותיק דניאל מרון הוביל את המשלחת שביקרה בעוטף עזה, בקיבוץ נחל עוז, באתר הזיכרון נובה, באתר הזיכרון בשדרות, בצפון, בתל אביב וגם במשרד החוץ בירושלים. חלק מהשגרירים אמרו כי הם מבינים כעת יותר את האתגרים של ישראל, דבר שיעזור להם בייצוג מדינתם באו"ם.

משלחת השגרירים במהלך ביקור בשדרות ( צילום: משרד החוץ )

השגריר דניאל מירון אומר שלביקור היו שני שיאים: "הם בכו פעמיים – פעם באתר הזיכרון נובה, כאשר הניצולה מזל, אם חד הורית יוצאת אתיופיה, סיפרה להם את הגבורה שלה ושל אחרים - כיצד הם התחזו למתים וניצלו. הם בכו בפעם השנייה אתמול (חמישי) בפגישה האחרונה בעמותת "הצל ליבו של ילד". הם ראו ילדים מהמדינות שלהם שעברו בארץ ניתוחי לב מצילי חיים, ופגשו רופאים מאתיופיה וזמביה שמשתלמים בישראל בניתוחי לב. הרופאים סיפרו איך ישראל תורמת למדינות שונות בסיוע מש"ב - סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל.

מירון הוסיף: "השגרירים אמרו שעכשיו הם מבינים מה זה 7 באוקטובר ודימו את זה לפיגוע של 11 בספטמבר. הם נדהמו מדו-קיום שבו יהודים וערבים יושבים ביחד בבתי קפה ביפו. הם חזרו ואמרו שהם נדהמים מהחוסן של העם הזה אחרי מה שעברנו, צעירים מלאי חיים".