השרה מאי גולן התייחסה לראשונה לתוצאות הפריימריז בליכוד, שבהם סיימה במקום ה-23, אך לאחר השריונים נדחקה למקום ה-40 הלא ריאלי, והודתה לכ-19 אלף מצביעיה: "למרות הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה, ואותם 'מתדרכים מטעם רה"מ' שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך - שהחליטו שאני 'ימנית מדי' ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה, למרות כל זה - הייתם איתי. קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים". בסיום הציוץ הוסיפה: "To be continued...".