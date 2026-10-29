לפחות שלושה בני אדם נהרגו ועוד חמישה נפצעו היום (ה') בהתמוטטות סלע בפארק הלאומי גרמה, אתר תיירות פופולרי שהוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו בקפדוקיה שבמרכז טורקיה. האתר, מוקד משיכה לתיירים מכל רחבי העולם, כולל תצורות סלע הידועות בכינוי "ארובות הפֵיות", שנוצרו כתוצאה מפעילות געשית קדומה, אך בשנים האחרונות הן סובלות מחוסר יציבות בשל תופעות טבע ועומס התיירים המגיע למקום. אחת מה"ארובות" האלו קרסה היום וקברה תחתיה שלושה אנשים.

רגעים אחרי ההתמוטטות בטורקיה: "ארובת הפיות" קרסה, 3 נהרגו





גלריה זירת הקריסה, לא הרחק מכלי הרכב בחניון ( צילום: AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) )

כוחות הביטחון שהוזעקו למקום וכלים כבדים המנסים לפנות את הסלעים ( צילום: AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) )

רגע הקריסה בקפדוקיה כפי שתועד במצלמה ( צילום: AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) )

מושל מחוז נבשהיר שבו שוכן האתר, חוסיין קוק, אמר כי האירוע, שהתרחש בשעה 15:15 לפי השעון המקומי, נגרם כתוצאה מ"מפולת אבנים שהחלה עקב גלישת קרקע". ההתמוטטות אירעה בזמן שבמקום היו מבקרים לא מעטים, ובתמונות מהזירה אפשר לראות עשרות כלי רכב חונים בחניון הסמוך. בסרטון שהופץ בתקשורת הטורקית נראה ענן אבק מיתמר מהמקום זמן קצר אחרי הקריסה.

לזירה הובאו כלים כבדים, ומעת לעת ביקשו המחלצים מהנוכחים להשתתק בניסיון לשמוע קולות לעזרה מבין הסלעים. החיפושים שם נמשכו גם אחרי רדת החשכה. בטורקיה מדווחים כי כל ההרוגים הם אזרחים טורקים. הקריסה אירעה במהלך יום הרפובליקה של טורקיה, מועד שבו האזור הומה מבקרים.

4.5 מיליון מבקרים בשנה. זירת הקריסה, היום ( צילום: AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) )

( צילום: AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) )

קפדוקיה שבמרכז טורקיה ושבה אירע האסון היא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו מאז 1985, והיא מפורסמת בזכות תצורות הסלע הייחודיות שלה והערים התת-קרקעיות העתיקות שבה. זהו אחד מיעדי התיירות המתוירים ביותר במדינה, והוא מושך כ-4.5 מיליון מבקרים מדי שנה ומניב הכנסות של 2.5 מיליארד דולר. מגיעים אליו תיירים מכל רחבי תבל, בהם חובבי טיסות בכדור פורח הזוכים לרחף מעל האתר יוצא הדופן. המקום זכה לפופולריות רבה גם הודות לסרט "שנת חורף" (Winter Sleep), שצולם במקום על-ידי הבמאי הטורקי נורי בילגה ג'יילאן וזכה בפרס "דקל הזהב" בפסטיבל קאן ב-2014.

כדורים פורחים מעל הפארק הלאומי גרמה ( צילום ארכיון: shutterstock )

( צילום: shutterstock )