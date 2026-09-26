גורמים מקומיים ציינו כי מדובר בעובד לשעבר של חברת הייטק במוסקבה ובבת זוגו. בבדיקה שערכו שוטרים ופקידי מכס נמצאו ברשותם 26,210 אירו וכ-1,150 שקלים, לצד ציוד אלקטרוני שלא הוצהר עליו וחומרים החשודים כסמים. גורמי אכיפת החוק הבהירו כי בין הציוד שהוחרם נמצאו גם אמצעים המשמשים למעקב וריגול, וכן ציוד תקשורת. הכספים, הציוד והתרופות שנתפסו הוחרמו במלואם.

גורמים מקומיים ציינו כי מדובר בעובד לשעבר של חברת הייטק במוסקבה ובבת זוגו. בבדיקה שערכו שוטרים ופקידי מכס נמצאו ברשותם 26,210 אירו וכ-1,150 שקלים, לצד ציוד אלקטרוני שלא הוצהר עליו וחומרים החשודים כסמים. גורמי אכיפת החוק הבהירו כי בין הציוד שהוחרם נמצאו גם אמצעים המשמשים למעקב וריגול, וכן ציוד תקשורת. הכספים, הציוד והתרופות שנתפסו הוחרמו במלואם.

גורמים מקומיים ציינו כי מדובר בעובד לשעבר של חברת הייטק במוסקבה ובבת זוגו. בבדיקה שערכו שוטרים ופקידי מכס נמצאו ברשותם 26,210 אירו וכ-1,150 שקלים, לצד ציוד אלקטרוני שלא הוצהר עליו וחומרים החשודים כסמים. גורמי אכיפת החוק הבהירו כי בין הציוד שהוחרם נמצאו גם אמצעים המשמשים למעקב וריגול, וכן ציוד תקשורת. הכספים, הציוד והתרופות שנתפסו הוחרמו במלואם.