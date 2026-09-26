מעצר חריג, לפני המראה לישראל: שני בעלי אזרחות כפולה - רוסית וישראלית - נעצרו השבוע בשדה התעופה טיווט שבמונטנגרו. השניים נעצרו לאחר שנתפסו ברשותם ציוד אלקטרוני, כספים במטבעות שונים ותרופות, זמן קצר לפני שתכננו לטוס לנתב"ג.
לפי הדיווחים במונטנגרו, המעצר בוצע ביום רביעי, בביקורת הגבולות בשדה התעופה טיווט, בסיוע גורמי המכס המקומיים. החשודים, בני הזוג אלכסנדר (31) ואלכסנדרה (42) קרוגליאנסקי, נעצרו בעת שניסו לעלות על טיסה לישראל כשברשותם לא פחות מ-19 מזוודות ותיקים.
גורמים מקומיים ציינו כי מדובר בעובד לשעבר של חברת הייטק במוסקבה ובבת זוגו. בבדיקה שערכו שוטרים ופקידי מכס נמצאו ברשותם 26,210 אירו וכ-1,150 שקלים, לצד ציוד אלקטרוני שלא הוצהר עליו וחומרים החשודים כסמים. גורמי אכיפת החוק הבהירו כי בין הציוד שהוחרם נמצאו גם אמצעים המשמשים למעקב וריגול, וכן ציוד תקשורת. הכספים, הציוד והתרופות שנתפסו הוחרמו במלואם.
בחיפושים שערכה המשטרה לאחר מכן בערי החוף בודבה ובאר היא מצאה לא פחות ממיליון אירו השייכים לבני הזוג, לצד ציוד אלקטרוני נוסף - כולל כזה המשמש לריגול. השניים חשודים בעבירות הברחה והלבנת הון, ובית המשפט במונטנגרו האריך היום את מעצרם בחודש. בשלב זה לא פורסם אישום רשמי הקושר את השניים לפעילות ריגול מדינתית כלשהי, לא מטעם רוסיה ולא מטעם ישראל, ונראה כי החקירה עדיין בשלביה הראשונים.
המקרה מצטרף לשורת אירועים בשנים האחרונות המערבים אזרחי רוסיה החשודים בפעילות מודיעינית באזור הבלקן. בעבר דיווחו גורמים במונטנגרו על מקרים של אזרחים רוסים שנעצרו או גורשו מהמדינה בחשד לפעילויות דומות, ובכלל זה מקרה מ-2024 שבו נעצר אזרח רוסי לבקשת וושינגטון בחשד להתערבות בבחירות בארצות הברית. לא נמסר אם קיים קשר בין המקרה הנוכחי לאירועים קודמים אלה.