מאז בחירות האמצע, שבהן הפסידו הרפובליקנים, שולח נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסרים סותרים בנוגע להמשך המלחמה באיראן. בדיווח חדש של סוכנות AP עלתה אפשרות שהנשיא יעדיף להותיר למדינות המפרץ את המו"מ עם איראן על פעילות מצר הורמוז. לפי מקור אנונימי שמכיר את הנושא, טראמפ סבור שמשלוחי הנפט במצר קרובים לרמות שלפני המלחמה, ונעשה בטוח יותר שיוכל להכריז על השגת יעדיו הצבאיים.

טראמפ בתחילת השבוע: פעולה צבאית באיראן לא נראית מאוד הכרחית כרגע ( מתוך חשבון ה-X של הבית הלבן )





אבל התמונה בשטח מורכבת יותר. לפי נתוני האו"ם, אוקטובר היה החודש עם מספר התקריות הגבוה ביותר נגד ספינות מסחר במצר מאז פברואר, והמעבר בו נותר מסוכן. כמעט מדי יום מודיעים משמרות המהפכה על פגיעה במכלית נפט נוספת, עם תיעודים של "עמודי אש" בלב ים.

הנשיא האמריקני, כך אישר הלילה הבית הלבן, ייפגש ביום חמישי הקרוב עם נשיא רוסיה פוטין ועם נשיא סין שי ג'ינפינג, בשולי פסגת APEC בעיר שנזן שבסין. לפי הבית הלבן, השלושה ידונו בין היתר בצמצום הנשק הגרעיני בעולם. גורם אמריקני בכיר ציין כי טראמפ מתכוון להעלות בפגישה גם את סוגיית איראן, כשמנגד סוגיית המלחמה באוקראינה אינה צפויה לעלות משום שהמשא ומתן בין קייב למוסקבה מתנהל בערוץ נפרד. טראמפ מתכנן גם פגישה אישית עם שי, אבל לא עם פוטין.

הזיגזג של טראמפ החל בתחילת השבוע, כשפגש את ראש ממשלת קטאר. אחרי הפגישה הזו, אמר שסביר מאוד שלא יהיה צורך בתקיפות גדולות נגד איראן, והוסיף שהמלחמה "נגמרה למעשה" מבחינה צבאית. לפי דיפלומטים במזרח התיכון, נראה היה שתהליך התיווך הקטארי מתקדם בכיוון הנכון אחרי הפגישה הזו.

ביום חמישי התהפכה התמונה. טראמפ פרסם ברשת החברתית שארה"ב אינה זקוקה עוד לעסקה עם איראן, והורה לסגן הנשיא ג'יי די ואנס, שהוביל את השיחות הקודמות מול האיראנים, להפנות את מלוא תשומת לבו למה שמתרחש בתוך ארה"ב. הפוסט פורסם יממה אחרי שב"וול סטריט ג'ורנל" דווח שוואנס שקל אפילו לפגוש את האיראנים פנים אל פנים. אלא שלפי אחד המקורות, טראמפ סבור שהאיראנים לא פועלים בתום לב.

( צילום: AP/Alex Brandon, Atta KENARE/AFP, REUTERS/Stringer, Lance Davis/United States Navy/Huntington Ingalls Industries )

שני הדיפלומטים במזרח התיכון אמרו כי תהליך המו"מ נמצא כרגע בערפל בגלל ההצהרות הסותרות של טראמפ. אחד מהם תהה מדוע טראמפ בחר להוציא מהמו"מ את ואנס. הדיפלומט השני אמר כי המו"מ נמצא בתקופת המתנה עד שהבית הלבן יבהיר את כוונותיו - והמתווכים האיראנים עצמם לא בטוחים אם טראמפ בחר לנטוש את הדרך המדינית. מזכיר המדינה רוביו אמר הלילה כי הלחץ הכלכלי על איראן כל כך חזק, שאין צורך בפעולה צבאית.

פרשננו לענייני צבא וביטחון רון בן ישי ציין בטורו אתמול כי הסכם רע בין איראן לארה"ב לא רק יעניק לטהרן הטבות שבאמצעותן תוכל לשקם ולפתח לממדים חדשים ומסוכנים את יכולות ההרס שלה ושל שלוחיה, אלא שגם יאפשר לנשיא האמריקני להכריז על ניצחון - ואחר כך להוציא את הכוח האמריקני המאסיבי שכעת ערוך ומוכן לפעול באיראן יחד עם צה"ל. "נטישה" אמריקנית כזו תהווה תבוסה תודעתית צורבת לארה"ב ולישראל, תשחק עד דק את ההרתעה שהשגנו ביחד בדם וביזע במבצעי 2026-2025 ותהפוך את איראן למעצמה הגמונית באזור, שכל המפרציות הערביות יחושו לרצות אותה. והמדאיג מכל הוא שישראל תישאר לבדה עם יכולת מוגבלת לפעול עצמאית באיראן – זה במקרה הטוב; במקרה הרע טראמפ יכבול את ידיה של ישראל בהוראה חד משמעית שלא לחדש את המלחמה כדי שארה"ב לא תיגרר אליה.