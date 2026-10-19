ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בתיעוד שפרסם מהשיחה, נשמע נתניהו מודה לטראמפ על התמיכה הפומבית בו לקראת הבחירות, ואמר: "היית מנהיג מדהים של העולם החופשי, של אמריקה, ובפער החבר הטוב ביותר שהיה ואי פעם יהיה לישראל בבית הלבן". טראמפ השיב לו: "אני ניסחתי בעצמי (את הודעת התמיכה - א"א), זה לא משהו שמישהו כתב, זה נוסח על-ידי". טראמפ הוסיף: "התייחסו אליך בצורה לא הוגנת. אתה לוחם - נוכיח את זה בקרוב. אני חושב שתזכה בניצחון, אתה האיש שאני רוצה לצדי ביבי". השיחה התקיימה אתמול באחד מבסיסי חיל האוויר.