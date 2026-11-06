מר ליברמן היקר, אני זו שהייתה ב־100 קמ״ש בעד גיוס חרדים - זה היה הנושא המרכזי בבחירות מבחינתי. מטריף אותי שיש כאן אבות ואמהות, נשים וילדים, שחיים על ציפרלקס כבר שלוש שנים מרוב חרדה ליקיריהם. משפחות שנהרסו, מקורות פרנסה שנעלמו, אנשים ללא גפיים, קברים של ילדים צעירים - ואפס חרדים. אני לא יכולה לעכל את הפער בין האמהות שלא ישנות בלילה כי הילדים שלהן מסכנים את חייהם, לבין האמהות של המשתמטים, שיכולות לישון בשקט. ובינתיים, מיליארדים ממשיכים לזרום למערכת שמאפשרת את ההשתמטות הזאת - מכספי המיסים שלי ושל ישראלים שעובדים, משלמים ומשרתים.

אבל יחד עם זאת אני יודעת שהמדינה האהובה שלי על סף תהום, מצב של להיות או לחדול, ורק ממשלה של אנשים שבאמת אוהבים את הישראלים תוכל לחלץ אותנו מהתהום הזה. אני זו שיודעת, מהניסיון הפוליטי הארוך שלי לצד הפוליטיקאי הכי מוכשר שהכרתי, שהפוליטיקה היא אמנות הפשרה. למיטב הבנתי, אי אפשר להקים ממשלה בלי החרדים - ועם המציאות הזאת צריך לעבוד.

אביגדור ליברמן ( צילום: עוז מועלם )

אני חיה בניו-יורק. אתמול המרצה שלי בבית הספר לאופנה קיבל את פניי באושר גדול. ״ראית איך הבסנו אותם?״ שאל, והתכוון למפלה של הרפובליקנים בבחירות האמצע. מלמלתי משהו על זה שאני אוהבת את טראמפ, כי מבחינתי בזכותו החטופים הישראלים חזרו הביתה, אבל זה עניין אותו כקליפת השום. אז אמרתי ״כל הכבוד״ וחזרתי למקומי.

מכאן אני מרגישה עד כמה הסיפור שלנו נראה אחרת מבחוץ. ואת האיבה כלפינו אי אפשר לבטל במשפט ״העולם אנטישמי״. יש אנטישמיות, בוודאי שיש. אבל לממשלה שלנו יש אחריות עצומה למצבנו בעולם. כששורפים כפרים ערביים ואין תחושה שמישהו נותן על כך את הדין, כשממשיכים לטחון את עזה בלי להסביר לאן זה מוביל ומה זה משיג, וכששרים מתחרים ביניהם בהתבטאויות מקוממות - העולם רואה ושומע. בארץ לא תמיד נחשפים לתמונות שרואים בחוץ, אבל העולם רואה אותן. והוא מזועזע. את השרים האלה חייבים להחליף. אני חוששת שאם נמשיך כך, מצבנו בעולם יידרדר למקומות שיהיה קשה מאוד לחזור מהם.

הסתער על המטרות החשובות, ובראשן איחוי הקרעים ואחדות בינינו. מצא את הדרך להפוך את העקרונות שלך למציאות, גם כשהדרך מחייבת פשרות קשות