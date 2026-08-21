ה-FBI סיכל מזימת טרור של תומכת דאעש שתכננה לפוצץ מטען בבניין הקפיטול של מדינת ניו יורק באלבני. האישה זממה להרוג כמה שיותר מחוקקים, להימלט מארה"ב לסוריה - ולהצטרף לאנשי ארגון הטרור במטרה להמשיך ולבצע "ג׳יהאד" במדינה חסויה במזרח התיכון.

גלריה בהום דיפו: בואי רוכשת את החומרים להכנת ה"מטען" ( צילום: DOJ )

לפי מסמכי בית המשפט שנחשפו אמש (חמישי) החשודה, ג'סיקה בואי בת ה-35, כבר סיירה לפחות חמש פעמים באזור הקפיטול, צילמה את מערכי האבטחה, קנתה חומרים להכנת מטען בהום דיפו ואף השיגה תיק של חברת משלוחי המזון "DoorDash", שאמור היה לאפשר לה להיכנס לאזור כשהפצצה מוסווית כמשלוח אוכל.

בואי, אזרחית אמריקנית המתגוררת באלבני, התאסלמה לפי ה-FBI לפני כחמש שנים ואימצה את הכינוי "עאישה סייף". בחודשים האחרונים היא הפעילה חשבונות רבים ברשתות החברתיות, שחלקם הושעו שוב ושוב בשל הפרת כללי הפלטפורמות, ופרסמה בהם תכנים פרו-דאעשיים ואנטי-אמריקניים. באחת ההודעות כתבה "השבח לאללה על 11 בספטמבר", ובאחרת: "כשאוכל להגר, ארעיל את הכופרים האלה".

היא גם הקליטה והפיצה שבועת אמונים רשמית, "ביעה", למנהיג דאעש, ועודדה מוסלמים אחרים להצטרף לארגון ולסייע לו.

התיק של חברת DoorDash שהשיגה בואי ( צילום: DOJ )

החקירה עלתה שלב בחודש שעבר, לאחר שבואי יצרה קשר באפליקציה מוצפנת עם מקור של ה-FBI שהציג את עצמו כאיש דאעש. היא ביקשה ממנו עזרה בהכנת חומרי נפץ והודיעה שהמטרה שלה היא הקפיטול של מדינת ניו יורק, שנמצא פחות משלושה קילומטרים מביתה. כשנשאלה מה היא רוצה להשיג, השיבה כי היא מבקשת "לעשות משהו שיועיל לאומה ויפגע באויבי האל". היא גם אישרה שהיא תומכת במדינה האיסלאמית ואמרה שכבר נשבעה אמונים לארגון.

יומיים לאחר מכן בואי כבר שלחה למקור תמונות אוויריות של מתחם הקפיטול, וסימנה בעיגול את הבניין שאותו רצתה לתקוף. היא הציעה לבחור יום שבו הסנאטורים של מדינת ניו יורק מתכנסים במקום. בהמשך הגיעה שוב ושוב למתחם בעצמה, צילמה כניסות, מצלמות אבטחה ואת סביבת הבניין. באחת ההתכתבויות כתבה שתעשה לעצמה "פיקניקים ליד הקפיטול" ותשתה קפה באולם התצפית כדי ללמוד את מערך האבטחה. היא אף סיפרה שאספה חומר אנרכיסטי במרכז לצדק חברתי, שלדבריה אולי יספק לה "טיפים טובים" לקראת הפיגוע.

בסוף החודש שעבר היא כבר ניסחה במפורש את מטרת הפיגוע. "אני רוצה להרוס כמה שיותר מהבניין ולהרוג את הסנאטורים בזמן שהם מתכנסים", אמרה לפי התלונה. "אני רוצה שהם יאבדו גם הרבה מסמכים חשובים". לדבריה, המטרה הייתה "להשפיע על המערכת האמריקנית". בואי רצתה שהמטען יתפוצץ בזמן ישיבת הסנאט, ובפגישה נוספת הסבירה שהיא מעוניינת במטען גדול מספיק כדי להרוג את המחוקקים ולגרום נזק נרחב לבניין. כשהמקור שאל אם חשוב לה במיוחד שהסנאטורים ייהרגו, השיבה בחיוב: "זה החלק החשוב ביותר".

המחוקקים של מדינת ניו יורק נמצאים בפגרה מאז יוני, ולכן עדיין לא ברור מתי בדיוק התכוונה בואי לבצע את הפיגוע שתכננה ליום שבו יהיו בבניין כמה שיותר סנאטורים.

עם טלפון נייד: בואי מתעדת את סביבת הקפיטול בניו יורק ( צילום: DOJ )

כאמור, בואי לא התכוונה להישאר בארה"ב לאחר הפיצוץ. היא אמרה שתכננה להחביא את המטען בתיק שנראה כמו תיק משלוחים, "כדי להיראות כמו שליחת אוכל", ואז להימלט לסוריה. כאשר המקור דיבר איתה על ביצוע "היג'רה" - הגירה לשטח הנשלט בידי דאעש - ושאל אם היא מוכנה להפוך לחיילת של "המדינה האיסלאמית", היא השיבה כי "לפוצץ לכופרים את המוח זה דבר יפה". משרד המשפטים האמריקני מסר כי התוכנית הייתה לברוח לאחר הפיגוע לשטח בשליטת דאעש בסוריה.

בשיחה אחרת אמרה בואי כי שאפה לצאת מארה"ב כדי לבצע ג'יהאד "בשדה הקרב" במדינה כלשהי במזרח התיכון, אך החוקרים נמנעו מלחשוף באיזו מדינה התכוונה לעשות זאת.

בואי גם שקלה, לפי התלונה, מטרות גדולות עוד יותר. היא אמרה כי הבית הלבן היה יעד מפתה יותר, במיוחד אם הנשיא דונלד טראמפ נמצא בתוכו, אך העריכה שפיגוע כזה יהיה קשה בהרבה בגלל האבטחה. לכן החליטה שהקפיטול באלבני הוא "הדבר הגדול ביותר" שהיא יכולה לבצע באזור שלה. אם תצליח להימלט, הוסיפה, היא תוכל לחזור בעתיד ולבצע פיגועים נוספים. אחת האפשרויות שהעלתה הייתה טיימס סקוור בניו יור קבערב השנה החדשה. לפי ראש משרד ה-FBI באלבני, היא לא ביקשה רק להרוג מחוקקים, אלא להביא ל"שיבוש מוחלט של הממשלה".

בתלונה הודגיש כי בואי ידעה היטב שחפים מפשע עלולים להיהרג. כשאחד המקורות שאל אותה מה תרגיש אם מוסלמים, ילדים או נשים בהיריון ייפגעו בפיצוץ, היא אמרה שתצטער, אך הוסיפה כי הרג אזרחים מתרחש גם במלחמות וכי היא מקווה שאללה יסלח לה.

לטענת החוקרים, היעד מבחינתה היה בכל מקרה המחוקקים, שאותם תיארה כחלק מ"אויבי האל". היא אף שקלה בשלב מסוים את בניין עיריית אלבני, משום שלדבריה שם נמצאים האנשים שכותבים חוקים ומחזיקים את החקיקה "בידיים שלהם", בניגוד לציוויי אללה.

בתחילת אוגוסט הפכה המזימה מתוכנית לרשימת קניות. מקורות של ה-FBI מסרו לבואי 200 דולר בשטרות מתועדים, והסיעו אותה לסניף הום דיפו. במשך כ-28 דקות היא הסתובבה בחנות ואספה פריטים שהאמינה כי תזדקק להם לבניית מטען, בהם מכל פלסטיק גדול, אצטון ומסמרים ארוכים. לאחר שחזרה לרכב הציגה את הקניות ושאלה: "אני מקווה שהמסמרים גדולים מספיק, כי המסמרים משמשים כרסיסים, נכון?". למחרת הביאה למקורות גם תיק "DoorDash" גדול שאמור היה לשמש להסוואת הפצצה.

במקביל, בואי חיפשה גם נשק שתוכל להצטייד בו. היא שאלה כיצד תוכל להשיג אקדח שיהיה "חזק מספיק, אבל קטן דיו להסתרה", והסבירה שהיא רוצה אפשרות "לירות בחזרה" אם שוטרים או אנשי אבטחה ינסו לעצור אותה.

השבוע היא נפגשה שוב עם המקורות, מסרה 150 דולר וקיבלה מהם אקדח, מחסנית ותחמושת - שהיו כולם מנוטרלים, מבלי שידעה. באותה פגישה הציגו לה אנשי ה-FBI גם מטען דמה שנבנה מהחומרים שהיא עצמה רכשה, והסבירו לה כיצד להפעיל אותו. היא האמינה שמדובר במטען אמיתי.

המטרה: בניין הקפיטול באלבני ( צילום: DOJ )

בפגישה האחרונה סיפרה בואי כי ביררה שבבניין הקפיטול יכולים להימצא עד כ-200 בני אדם, ואמרה שהיא מקווה להרוג לפחות מחצית מהם. כשנאמר לה שעליה להסתיר היטב את המטען, השיבה שאם השותפה שלה לדירה תגלה אותו היא תיאלץ ״להרוג אותה בשקט״. אקדח, אמרה, יעשה רעש, ולכן במקרה כזה תצטרך להשתמש בסכין. זמן קצר לאחר שיצאה מהרכב, כשהאקדח והמטען המנוטרל ברשותה, היא נעצרה בידי סוכני ה-FBI.

לפי מסמכי החקירה, לאחר המעצר מצאו הסוכנים סכינים וגרזן קטן על גופה. בחקירתה ויתרה בואי על זכות השתיקה והודתה למעשה שהבינה עד כמה חמור מצבה. "אין איך לעזור לי, אתם כבר יודעים מספיק", אמרה לסוכנים. "אני הולכת לכלא לשארית חיי". לאחר מכן הוסיפה כי כבר חיפשה בעצמה בגוגל את העונש על תמיכה חומרית בארגון טרור: "זה עד 20 שנה בכלא. כבר בדקתי את זה. אני יודעת שאני הולכת לכלא".

בואי הובאה אתמול לראשונה בפני בית משפט פדרלי והואשמה בניסיון לספק תמיכה חומרית לארגון טרור זר. מושלת ניו יורק קאת'י הוקול הודיעה כי המדינה חיזקה כבר השנה את האבטחה בקפיטול ובמוסדות ממשל נוספים על רקע העלייה באיומים ובאלימות הפוליטית, והדגישה כי אין כעת איום מיידי על הציבור.